"İnanmaya başlayın!" - Zlatan Ibrahimovic, ABD Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanabileceğini açıkladı

Maçın ardından Fox Sports’a konuşan Ibrahimovic, ABD’nin performansını övdü ve taraftarlara takıma inanmaları çağrısında bulundu. Eski İsveç milli oyuncusu, turnuva sırasında ivmenin önemine de dikkat çekti.

"Daha önce inanmıyorsanız, tekrar söyleyeceğim: inanmaya başlayın," dedi Ibrahimovic. "Arkalarında tüm ülke var ve böyle bir desteğiniz olduğunda yenilmeniz zor. Bugün iyi bir performans sergilediler. Dürüst olmak gerekirse, Avustralya bugün bir tehdit oluşturmadı.

"Daha önce de söylemiştim, Dünya Kupası öncesinde ne olursa olsun (önemli değil). Önemli olan şu anda ne olduğu. Şu anda sahip oldukları ivme, işte ihtiyaçları olan şey bu. Sadece maçtan maça güvenlerini sürdürmeleri gerekiyor. Üçüncü maça gelince, bakalım ne olacak; artık turu geçtikleri için bazı oyuncuları dinlendirebilirler. Durum iyi görünüyor."

Sunucu Rebecca Lowe’un, ABD’nin kupayı kaldırıp kaldıramayacağına dair tek kelimelik bir cevap vermesini istemesi üzerine Ibrahimovic, “Evet” diye yanıtladı.