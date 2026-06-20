Getty Images Sport
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"İnanmaya başlayın!" - Zlatan Ibrahimovic, ABD Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanabileceğini açıkladı
ABD Erkek Milli Takımı, Dünya Kupası’ndaki etkileyici başlangıcını sürdürüyor
ABD, Seattle’da Avustralya’yı 2-0 mağlup ederek eleme turlarına katılma hakkını elde etti. Cameron Burgess’in maçın başlarında attığı kendi kalesine gol ve Alex Freeman’ın kafa vuruşu, turnuvada üst üste ikinci galibiyeti garantiledi.
Bu sonuç, 1930'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda arka arkaya iki galibiyet kaydeden ABD Milli Takımı için önemli bir dönüm noktası oldu. Turnuvanın son aşamalarına hazırlanırken, takımın güçlü başlangıcı Pochettino'nun kadrosu etrafındaki iyimserliği artırdı. Etkilenenler arasında yer alan Ibrahimovic, ev sahibi takımın bu performansını sürdüreceğini ve hatta şampiyonluk için mücadele edeceğini belirtti.
- Getty Images Sport
Ibrahimovic, ev sahibi takımın şampiyonluğa ulaşacağına inanıyor
Maçın ardından Fox Sports’a konuşan Ibrahimovic, ABD’nin performansını övdü ve taraftarlara takıma inanmaları çağrısında bulundu. Eski İsveç milli oyuncusu, turnuva sırasında ivmenin önemine de dikkat çekti.
"Daha önce inanmıyorsanız, tekrar söyleyeceğim: inanmaya başlayın," dedi Ibrahimovic. "Arkalarında tüm ülke var ve böyle bir desteğiniz olduğunda yenilmeniz zor. Bugün iyi bir performans sergilediler. Dürüst olmak gerekirse, Avustralya bugün bir tehdit oluşturmadı.
"Daha önce de söylemiştim, Dünya Kupası öncesinde ne olursa olsun (önemli değil). Önemli olan şu anda ne olduğu. Şu anda sahip oldukları ivme, işte ihtiyaçları olan şey bu. Sadece maçtan maça güvenlerini sürdürmeleri gerekiyor. Üçüncü maça gelince, bakalım ne olacak; artık turu geçtikleri için bazı oyuncuları dinlendirebilirler. Durum iyi görünüyor."
Sunucu Rebecca Lowe’un, ABD’nin kupayı kaldırıp kaldıramayacağına dair tek kelimelik bir cevap vermesini istemesi üzerine Ibrahimovic, “Evet” diye yanıtladı.
Pochettino, taraftarların desteğinden ve takımın performansından çok memnun
Pochettino, galibiyetin ardından Ibrahimovic’in övgülerini yineleyerek hem oyuncularını hem de Seattle’daki seyircinin yarattığı atmosferi takdir etti. ABD Milli Takımı teknik direktörü ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde gördüğü desteği memleketindekiyle karşılaştırdı.
"Bence yine harika bir maçtı, ilk yarı çok iyiydi. Çok zorlu bir takıma karşı maçı domine ettik," diyen Arjantinli teknik direktör, "Dün Arjantin'in muhteşem taraftarları olduğunu söylüyordum, ama bence biz de Arjantin'e ayak uyduruyoruz. Taraftarlarımız için çok mutluyum," diye ekledi.
- AFP
Dikkatler grup liderliğine yöneliyor
Eleme turlarına katılma hakkı çoktan garantilenmiş olsa da, ABD Milli Takımı’nın Los Angeles’ta Türkiye ile oynayacağı son grup maçında hâlâ önemli bir hedefi var.
Bir galibiyet, grupta birinciliği garantileyecek ve eleme turlarında daha avantajlı bir yol izleme şansı sağlayabilir. Artan özgüven, güçlü ev sahibi taraftar desteğiyle ve ivme kazanarak Pochettino'nun takımı, turnuvanın kritik aşamasına girerken etkileyici formunu sürdürmeyi hedefleyecek.