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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Çeviri:

"İnanmak, inanmamaktan iyidir" - Christian Pulisic, sakatlık sorunu ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki kusursuz başlangıcını bozamasaydı, üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır

Analysis
C. Pulisic
ABD
FEATURES
Türkiye - ABD
Türkiye
Dünya Kupası

Amerikalı kanat oyuncusu, baldır sakatlığı nedeniyle son bir buçuk maçı kenardan izledikten sonra, bu hafta takım arkadaşlarıyla birlikte antrenmanlara başladı.

IRVINE, Kaliforniya -- "İlk soruyu tahmin edebilir miyim?"

Christian Pulisic, Irvine’de toplanan basına gülümsüyor; son iki haftadaki zorluklara ve sıkıntılara rağmen keyfi yerinde görünüyor. Tahmin ettiği gibi, herkesin konuşmak istediği konu da tam da bu zorluklar ve sıkıntılar. Ve böylece, Pulisic’in basın toplantısı, tam da hazırlandığı soruyla başlıyor.

"Nasıl hissediyorsun?"

Fiziksel olarak mı? İyi, diyor. Zihinsel olarak mı? Daha da iyi. Dünya Kupası'nın açılış maçında performansını kısıtlayan ve ikinci maçta hiç oynamasına engel olan sakatlığa rağmen, ABD erkek milli takımının yıldızı gülümsüyor. Son bir buçuk hafta sinir bozucu olabilirdi ve muhtemelen de öyle olmalıydı, ama yine de Pulisic açıkça huzurlu görünüyor.

Nasıl olmasın ki? ABD Erkek Milli Takımı, Pulisic’in sadece 45 dakika sahada kalmasına rağmen Paraguay ve Avustralya’yı mağlup ederek şimdiden eleme turuna yükseldi. O 45 dakika boyunca göz kamaştırıcı bir performans sergiledi, ancak tekrarlayan baldır sakatlığı bu süreyi kısa tuttu.

Yine de Avustralya galibiyetinin ardından en unutulmaz görüntülerden biri Pulisic’e aitti. Seattle seyircisinin etrafında şarkı söylediği sırada, hâlâ ısınma tişörtünü giyen Pulisic, kulak kulak gülümserken “Country Roads” şarkısına eşlik etti. Sahaya çıkamamaktan dolayı üzgünse bile, o anda bunu hiç belli etmedi. Aksine, sevinç duyuyordu.

"Dünya Kupaları çok özel," dedi. "İlk iki maçta iki galibiyet almak, bir sonraki tura yükselmek... Takımla birlikte çok eğlenceli bir andı. Hepimizin bildiği bir şarkıyı çalıyorlar ve bu sanki... Tarif edemem. Tüylerim diken diken oluyor. Oynamış olsam da olmasam da, burada olmak, bu takımın bir parçası olmak çok eğlenceli.

"Dürüst olmak gerekirse, bu, yaşayabileceğiniz en iyi deneyim gibi, o yüzden bu anın tadını çıkarıyorum."

Oynayabilseydi daha da çok sevecekti. Perşembe günü Türkiye ile oynanacak maçta sahaya çıkma şansı var. Bu riske değer mi? Buna sadece ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino karar verebilir, ancak Pulisic, çağrılırsa oynamaya hazır olduğunu resmen teyit edebilir.

"Elbette heyecanlıyım," dedi. "Dünya Kupası'nda oynuyorum, son maçı kaçırdım; tabii ki takımın bir parçası olmak istiyorum. Sahaya çıkıp, elimden gelen her şekilde takıma yardımcı olmaya çalışmak istiyorum."

Avustralya maçı öncesinde de aynı şekilde hissediyordu. Ancak zamanlama pek uymamıştı.

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    İlk yaralanma

    Pulisic’in Dünya Kupası açılış maçında oyundan çıkarıldığı günden bu yana, kanat oyuncusunun o maça çıkmadan önce bile hafif bir sakatlıkla boğuştuğu ortaya çıktı. Antrenmanda baldırına aldığı bir darbe, maç öncesinde onu rahatsız ediyordu. Hemen ardından şu soru geldi: Kim yaptı?

    "Söylemeyeceğim," diye gülerek cevap verdi.

    Genel olarak bakıldığında ise Pulisic, Paraguay maçına girerken iyi durumdaydı. Ancak Paraguaylı bir savunma oyuncusu tarafından aynı bölgeye tekme yediğinde Pulisic bunu hissetti. İlk yarıyı zorlanarak tamamlayan Pulisic, ilk golün hazırlayıcısı oldu, ardından ikinci golün asistini yaptı ve devre arasında oyundan çıkarıldı.

    "İlk yarı boyunca kendimi iyi hissediyordum," dedi, "ama sonra biraz hissetmeye başladım. Sanırım adrenalin beni kesinlikle ayakta tuttu. Sanırım oldukça şiddetli bir çürük ya da incinme yaşadım, ne derseniz deyin."

    Sonraki haftayı “uyarlanmış antrenman” yaparak geçirdi; bu sırada Amerikan futbol camiasındaki herkes, Avustralya maçı öncesinde “oynayacak mı, oynamayacak mı?” diye büyük bir tahmin yarışına girdi. Sonunda oynamadı, ama çok az farkla; bu da onu, ABD Milli Takımı’nı bir üst tura taşıyan 2-0’lık galibiyette sadece bir seyirci konumuna düşürdü.

    "O maça giderken zorlu duygular yaşadım," diye itiraf etti, "ama en azından takımı destekleyebildim ve takım arkadaşlarım bu süreci çok daha kolay hale getirdi çünkü yine inanılmaz bir galibiyet aldılar. İkinci yarıda muhteşem oynadılar ve evet, takım kazandığında her şey çok daha kolay oluyor. Onları desteklemek gerçekten keyifliydi."

    Seattle’daki bu galibiyet, grup aşamasının üçüncü ve son maçındaki tehlikeyi ortadan kaldırdı, ancak Pulisic’in sahaya geri dönme arzusunu pek de azaltmadı.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Her gün çalışıyorum"

    Pulisic, son dönemdeki yokluğunun gerçek anlamda bir ara olmadığını açıkça belirtti ve son iki haftayı tekrar forma girmek için çalışarak geçirdiğini söyledi.

    “İki hafta ara vermek kulağa çılgınca geliyor,” dedi. “Aslında ara vermedim; her gün çalışıyordum.”

    “Kendimi iyi hissediyorum,” diye ekledi. “Son birkaç gündür takıma katıldım, bu yüzden kendimi iyi hissediyorum, maça olumlu bakıyorum ve umarım yarın sahada rol alabilirim.”

    Genel olarak, geleneksel görüşe göre Pochettino’nun böyle bir maçta en iyi forvetini riske atması mümkün değildir. ABD’nin bu maçta kaybedecek hiçbir şeyi yok. Türkiye’nin de öyle. Riskler, faydalarından kesinlikle daha ağır basıyor.

    Bununla birlikte, Pulisic’in sahaya çıkmasının tek nedeni, belki de eleme turlarına hazırlanmak için biraz maç tecrübesi kazanması olabilir. Yine, bunun olup olmayacağı Pochettino’ya bağlı, ancak ne olursa olsun Pulisic, bir sonraki maçında ne olursa olsun hazır olacağını söylüyor.

    "Bu süre, formumu kaybetmem için yeterli değil bence," diyor Pulisic, sahalardan uzak kaldığı süre hakkında. "Her gün topa dokunuyorum, falan filan. Çok çalışıyorum, birkaç antrenman yaptım. Hazır olduğumu söyleyebilirim."

    Son birkaç hafta boyunca, Pulisic’in birçok takım arkadaşına onun durumu hakkında sorular yöneltildi. Bu takım arkadaşları, Pulisic’in fiziksel durumu hakkında yorum yapmaya yetkili olmasa da, genel olarak iyi durumda olduğunu söyleyebildiler. Pulisic de buna katılıyor.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    "Bu eşsiz bir bağ"

    USMNT kampında moraller yüksek, olması gerektiği gibi. İşte bu yüzden Pulisic, Avustralya maçının hemen ardından yüzü gülüyordu. Takım arkadaşlarının işlerini halletmelerini izlemenin bir zevk olduğunu söyledi. Maçtan sonra onlarla kutlama yapmak ise daha da güzeldi.

    "Sadece saha kenarında olmak, takımın yanında bulunmak bile bana keyif verdi," dedi. "Orada olmak istedim, hâlâ o Dünya Kupası maçının heyecanını yaşamak istedim. Takım arkadaşlarımın tüm bu durumu nasıl idare ettiklerine dair daha mutlu ve gururlu olamazdım. Onlara güveniyordum, başaracaklarını biliyordum. Parçası olmak gerçekten harika bir takım ve bu deneyimi çok keyifle yaşadım."

    Bu Dünya Kupası’nın benzersiz yanı da bu; farklı bir deneyim. Katılımcı sayısının artmasıyla bu turnuva, 2022’den çok farklı. Maçlar arasında daha fazla zaman var; bu da takım arkadaşlarıyla, ailesiyle ve nihayetinde Pochettino ile de daha fazla sakin anlar geçirebileceği anlamına geliyor.

    "Bence kesinlikle çok şey öğreniyor," dedi Pulisic, teknik direktörünün yeni edindiği Amerikan deyimleri hakkında. "Bence Amerikan kültürü çok benzersiz. Bazen bir toplantıda ya da başka bir yerde biri ona bir şey söylüyor ve bu tam anlamıyla süper Amerikan argosu gibi geliyor. O da ‘ha?’ diyor ve ben bunu çok komik buluyorum.

    "Bu kültüre gerçekten uyum sağlıyor gibi geliyor. Dün ofisindeydim, country müziği dinliyordu. Bunu görmek komik, ama aynı zamanda Arjantin kültürünü de buraya taşıyor. Teknik ekip bize oradan bazı şeyler gösteriyor. Bu, grup içinde kesinlikle eşsiz bir bağ oluşturuyor."

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    "Bunu başarabiliriz"

    Galibiyet, moralleri yüksek tutmanın bir yoludur.

    ABD Erkek Milli Takımı için Dünya Kupası neredeyse mükemmel bir başlangıç yaptı, ancak turnuva en büyük yıldızı için o kadar da kusursuz geçmedi. Christian Pulisic, özellikle Perşembe günü Türkiye ile oynanacak grup aşaması son maçı başta olmak üzere önlerinde daha büyük sınavlar olduğu için bununla bir sorunu olmadığını vurguluyor. Büyük resme bakıldığında, bu maç pek bir şeyi değiştirmeyebilir. Ancak ABD kampında, Amerikalılar ivmelerini ve morallerini olduğu gibi korumaya çalıştıkları için bu maçın yine de önemi var.

    "Bence son maçınızı kazandığınızda, bir sonraki maça biraz daha fazla motivasyonla, iyi bir hisle çıkarsınız," dedi. "O kazanma zihniyeti hissi, sizinle kalır. Eleme turlarına girerken bunu kesinlikle istersiniz. Kazanırsanız kesinlikle kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, bu yüzden bunun için elimizden geleni yapacağız.

    "Bu bir fırsat, muhteşem bir fırsat. Mutlaka kazanmamız gerekmiyor, ama bu bir Dünya Kupası maçı ve hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak ve iyi oynamak istiyoruz."

    Bu tekrar olursa, inanç daha da artacaktır. Pochettino ve ABD Milli Takımı, şimdiden tüm dünyanın "Neden olmasın?" demesini sağladı ve bir galibiyet daha bu soruyu daha da yüksek sesle duyurur. Perşembe günü ABD Milli Takımı adına sahada kim olursa olsun, amaç budur: bu inancı büyütmeye devam etmek.

    "Ben her zaman her şeyin mümkün olduğuna inanırım," dedi Pulisic, "ve Dünya Kupası’nda ilerlemek için mutlaka bir mucizeye ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Bence gerçekten iyi bir takımımız var. Bence bunu başarabiliriz. Herkes için olduğu gibi işler sizin lehinize gelişmeli. Ben sadece her zaman inanmanın, inanmamaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum."

    O halde daha fazla soru gelecek ve Pulisic, bu soruları yanıtlayarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye fiziksel ve zihinsel olarak hazır.

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