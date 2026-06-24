"İnanmak, inanmamaktan iyidir" - Christian Pulisic, sakatlık sorunu ABD Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki kusursuz başlangıcını bozamasaydı, üzerine düşen görevi yerine getirmeye hazır

IRVINE, Kaliforniya -- "İlk soruyu tahmin edebilir miyim?"

Christian Pulisic, Irvine’de toplanan basına gülümsüyor; son iki haftadaki zorluklara ve sıkıntılara rağmen keyfi yerinde görünüyor. Tahmin ettiği gibi, herkesin konuşmak istediği konu da tam da bu zorluklar ve sıkıntılar. Ve böylece, Pulisic’in basın toplantısı, tam da hazırlandığı soruyla başlıyor.

"Nasıl hissediyorsun?"

Fiziksel olarak mı? İyi, diyor. Zihinsel olarak mı? Daha da iyi. Dünya Kupası'nın açılış maçında performansını kısıtlayan ve ikinci maçta hiç oynamasına engel olan sakatlığa rağmen, ABD erkek milli takımının yıldızı gülümsüyor. Son bir buçuk hafta sinir bozucu olabilirdi ve muhtemelen de öyle olmalıydı, ama yine de Pulisic açıkça huzurlu görünüyor.

Nasıl olmasın ki? ABD Erkek Milli Takımı, Pulisic’in sadece 45 dakika sahada kalmasına rağmen Paraguay ve Avustralya’yı mağlup ederek şimdiden eleme turuna yükseldi. O 45 dakika boyunca göz kamaştırıcı bir performans sergiledi, ancak tekrarlayan baldır sakatlığı bu süreyi kısa tuttu.

Yine de Avustralya galibiyetinin ardından en unutulmaz görüntülerden biri Pulisic’e aitti. Seattle seyircisinin etrafında şarkı söylediği sırada, hâlâ ısınma tişörtünü giyen Pulisic, kulak kulak gülümserken “Country Roads” şarkısına eşlik etti. Sahaya çıkamamaktan dolayı üzgünse bile, o anda bunu hiç belli etmedi. Aksine, sevinç duyuyordu.

"Dünya Kupaları çok özel," dedi. "İlk iki maçta iki galibiyet almak, bir sonraki tura yükselmek... Takımla birlikte çok eğlenceli bir andı. Hepimizin bildiği bir şarkıyı çalıyorlar ve bu sanki... Tarif edemem. Tüylerim diken diken oluyor. Oynamış olsam da olmasam da, burada olmak, bu takımın bir parçası olmak çok eğlenceli.

"Dürüst olmak gerekirse, bu, yaşayabileceğiniz en iyi deneyim gibi, o yüzden bu anın tadını çıkarıyorum."

Oynayabilseydi daha da çok sevecekti. Perşembe günü Türkiye ile oynanacak maçta sahaya çıkma şansı var. Bu riske değer mi? Buna sadece ABD Milli Takımı teknik direktörü Mauricio Pochettino karar verebilir, ancak Pulisic, çağrılırsa oynamaya hazır olduğunu resmen teyit edebilir.

"Elbette heyecanlıyım," dedi. "Dünya Kupası'nda oynuyorum, son maçı kaçırdım; tabii ki takımın bir parçası olmak istiyorum. Sahaya çıkıp, elimden gelen her şekilde takıma yardımcı olmaya çalışmak istiyorum."

Avustralya maçı öncesinde de aynı şekilde hissediyordu. Ancak zamanlama pek uymamıştı.