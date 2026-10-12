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imago-sport-1084378321.jpgLaPresse
Alvino Hanafi
Çeviri:

“İnanılmaz şampiyonlar!” Gian Piero Gasperini’den Roma ile karşılaşma öncesinde Real Madrid’e övgü dolu sözler

Roma
G. Gasperini
Roma - Real Madrid
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi

AS Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Stadio Olimpico'da Real Madrid ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde rakibini Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olarak övdü. İtalyan teknik adam, eski teknik direktör Jose Mourinho'ya da değinirken takımının kendine özgü gelişimini vurguladı.

  • Gasperini, Roma'yı Real Madrid'i ağırlamaya hazırlıyor

    AS Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, takımını Stadio Olimpico'da Real Madrid'e karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçına hazırlıyor. Roma, lig aşamasındaki ilk maçında Fenerbahçe deplasmanından zorlu bir mücadele sonunda 1-1'lik beraberlikle ayrılmasının ardından Avrupa şampiyonunu ağırlayacak.

    Roma, stres kırığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak olan birinci kalecisi Mile Svilar'dan bu kritik maçta yararlanamayacak.

    Savunma açısından yaşanan bu kayba rağmen Gasperini, takımını üst düzey bir rakibe karşı sınamak istiyor.

  • imago-sport-1039239769.jpgIPA Sport

    Avrupa şampiyonlarına saygı ve Mourinho'nun mirası

    Hafta içi oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan Gasperini, Real Madrid'den övgüyle söz etti ve eski Roma teknik direktörü Jose Mourinho'ya duyulan sevginin sürdüğünü belirtti. Gasperini, “Real Madrid'e baktığımda hem sahada hem de yedek kulübesinde inanılmaz şampiyonlardan oluşan bir takım görüyorum” dedi.

    “Avrupa'nın en güçlü takımlarından biriyle karşı karşıyayız. Üstelik olağanüstü bir transfer dönemi geçirdiler.”

    “Jose, insanlarda harika anılar ve kendisine bir teknik direktör olarak duyulan derin bir sevgi bıraktı.”

  • Gasperini yönetiminde gelişim ve tarihî engeller

    Gasperini, Mourinho'nun ayrılışından bu yana Roma'nın kendine özgü bir taktik kimlik geliştirdiğini vurguladı. Gasperini, "Ancak şimdi bizim takımımız farklı bir takım. Aradan çok fazla yıl geçmemiş olsa da Mourinho döneminde oynayan takımdan çok farklı," dedi.

    "Bu takım bana büyük memnuniyet veriyor çünkü bugün bile Como'da böyle oynayabilmek için yüksek morale, çok iyi bir fiziksel duruma ve büyük bir mücadele azmine ihtiyacımız vardı."

    Roma, Madrid savunmasını aşmak için yaratıcı oyunuyla öne çıkan kilit ismi Paulo Dybala ve Bryan Cristante'ye güvenecek.

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  • imago-sport-1084443138.jpgMarco Canoniero

    Olimpico'da tarihi zafer hedefi

    Roma, Real Madrid'e karşı oynadığı son dört maçı gol atamadan kaybetti. İtalyan ekibi, İspanyol devine karşı bu kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Ancak Roma, Stadio Olimpico'da oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sekizini kazanarak turnuvada güçlü bir iç saha performansı sergiledi.

    Gasperini'nin öğrencileri, taraftarlarının tutkulu desteğiyle Avrupa'da unutulmaz bir sonuç elde etmeye çalışacak.

    Maç, perşembe sabahı Stadio Olimpico'da başlayacak.

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