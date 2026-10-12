Hafta içi oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan Gasperini, Real Madrid'den övgüyle söz etti ve eski Roma teknik direktörü Jose Mourinho'ya duyulan sevginin sürdüğünü belirtti. Gasperini, “Real Madrid'e baktığımda hem sahada hem de yedek kulübesinde inanılmaz şampiyonlardan oluşan bir takım görüyorum” dedi.

“Avrupa'nın en güçlü takımlarından biriyle karşı karşıyayız. Üstelik olağanüstü bir transfer dönemi geçirdiler.”

“Jose, insanlarda harika anılar ve kendisine bir teknik direktör olarak duyulan derin bir sevgi bıraktı.”