LaPresse
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“İnanılmaz şampiyonlar!” Gian Piero Gasperini’den Roma ile karşılaşma öncesinde Real Madrid’e övgü dolu sözler
Gasperini, Roma'yı Real Madrid'i ağırlamaya hazırlıyor
AS Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, takımını Stadio Olimpico'da Real Madrid'e karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçına hazırlıyor. Roma, lig aşamasındaki ilk maçında Fenerbahçe deplasmanından zorlu bir mücadele sonunda 1-1'lik beraberlikle ayrılmasının ardından Avrupa şampiyonunu ağırlayacak.
Roma, stres kırığı nedeniyle bir ay sahalardan uzak kalacak olan birinci kalecisi Mile Svilar'dan bu kritik maçta yararlanamayacak.
Savunma açısından yaşanan bu kayba rağmen Gasperini, takımını üst düzey bir rakibe karşı sınamak istiyor.
- IPA Sport
Avrupa şampiyonlarına saygı ve Mourinho'nun mirası
Hafta içi oynanacak karşılaşma öncesinde konuşan Gasperini, Real Madrid'den övgüyle söz etti ve eski Roma teknik direktörü Jose Mourinho'ya duyulan sevginin sürdüğünü belirtti. Gasperini, “Real Madrid'e baktığımda hem sahada hem de yedek kulübesinde inanılmaz şampiyonlardan oluşan bir takım görüyorum” dedi.
“Avrupa'nın en güçlü takımlarından biriyle karşı karşıyayız. Üstelik olağanüstü bir transfer dönemi geçirdiler.”
“Jose, insanlarda harika anılar ve kendisine bir teknik direktör olarak duyulan derin bir sevgi bıraktı.”
Gasperini yönetiminde gelişim ve tarihî engeller
Gasperini, Mourinho'nun ayrılışından bu yana Roma'nın kendine özgü bir taktik kimlik geliştirdiğini vurguladı. Gasperini, "Ancak şimdi bizim takımımız farklı bir takım. Aradan çok fazla yıl geçmemiş olsa da Mourinho döneminde oynayan takımdan çok farklı," dedi.
"Bu takım bana büyük memnuniyet veriyor çünkü bugün bile Como'da böyle oynayabilmek için yüksek morale, çok iyi bir fiziksel duruma ve büyük bir mücadele azmine ihtiyacımız vardı."
Roma, Madrid savunmasını aşmak için yaratıcı oyunuyla öne çıkan kilit ismi Paulo Dybala ve Bryan Cristante'ye güvenecek.
- Marco Canoniero
Olimpico'da tarihi zafer hedefi
Roma, Real Madrid'e karşı oynadığı son dört maçı gol atamadan kaybetti. İtalyan ekibi, İspanyol devine karşı bu kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Ancak Roma, Stadio Olimpico'da oynadığı son dokuz Şampiyonlar Ligi maçının sekizini kazanarak turnuvada güçlü bir iç saha performansı sergiledi.
Gasperini'nin öğrencileri, taraftarlarının tutkulu desteğiyle Avrupa'da unutulmaz bir sonuç elde etmeye çalışacak.
Maç, perşembe sabahı Stadio Olimpico'da başlayacak.
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