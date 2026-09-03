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Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

'İnanılmaz!' - Neymar, sakatlık korkusunun ardından Santos'un zeminini eleştirdi

Neymar
Santos FC
Palmeiras
Santos FC - Palmeiras
Brezilya Kupası

Neymar, Santos'un Palmeiras ile oynadığı Copa do Brasil maçında sakatlanıp oyundan acı içinde çıkmasının ardından Vila Belmiro'daki zeminin durumuna sert tepki gösterdi. Brezilyalı süperstar, oyundan çıkmak zorunda kaldıktan sonra gözyaşlarına boğuldu ve daha sonra sosyal medyada kendi kulübünün sunduğu koşullara duyduğu büyük şaşkınlığı dile getirdi.

  • Neymar, Vila Belmiro'nun koşullarına öfkelendi

    Santos'ta, Brezilya Kupası çeyrek finalinde ezeli rakibi Palmeiras'a elenmesinin ardından ortam zehirlendi. İlk maçtaki 3-0'lık yenilginin ardından 0-0'lık beraberlik elenmeyi kesinleştirirken, en büyük gündem maddesi ilk yarının sonunda sağ arka adalesinden sakatlanan Neymar'ın sağlık durumu oldu.

    Instagram üzerinden yaşadığı hayal kırıklığını dile getiren Neymar, saha bakım ekibini sert sözlerle eleştirdi. "Vila Belmiro'daki saha görevlisini tebrik etmek istiyorum. Dün, statta şimdiye kadar görülen en kötü zemin vardı; maçtan bir gün önce havalandırmak zorunda kaldıkları için her yeri çukurlarla doluydu. İnanılmaz! Rakibe karşı oynamanın yanı sıra, sahanın kendisiyle de mücadele ettik. Üstüne üstlük, zemin bu kadar dengesiz olduğu için hızlanırken ve dururken ekstra efor sarf etmek zorunda kaldık. İlk yarıda üç oyuncunun sakatlanmasına şaşmamalı. Tebrikler o zaman... Ne kadar berbat bir iş."

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  • Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    Santos sağlık ekibi için kâbus gibi bir gece

    Neymar'ın sakatlığı, tansiyonun yükseldiği çeyrek final rövanşında yaşanan tek olay değildi ve bu durum, zeminle ilgili şikayetlerini güçlendirdi. Lucas Verissimo da ayak bileğinden sakatlanarak maça erken veda etmek zorunda kaldı, Barreal ise kaotik geçen ilk yarıda fiziksel sorunlara yenik düşen üçüncü oyuncu oldu.

    ESPN'e göre Neymar büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor ve bu pazar Brasileiro'da Beira-Rio'da Internacional'e karşı forma giymesi beklenmiyor. Onun yokluğunda Arthur'un, neredeyse klasik bir 10 numara gibi oynayacağı ileri bir rolde ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.

  • Palmeiras, çim kalitesi üzerinden rakipleriyle alay etti

    Rakiplerine laf sokma fırsatını nadiren kaçıran Palmeiras, Neymar'ın şikayetlerine son derece alaycı bir sosyal medya paylaşımıyla yanıt verdi. Alviverde, ilk maçın oynandığı Nubank Parque'taki kendi sentetik zemini ile Vila Belmiro'daki doğal çim arasındaki tezatı vurguladı.

    Kulüp, perşembe günü yaptığı paylaşımda, "Nubank Parque sahasından sorumlu olanları tebrik etmek istiyoruz... Gün ne olursa olsun, çim her zaman kusursuz ve çukursuz, çünkü her gün bakımı yapılıyor. Buna inanabilirsiniz!" ifadelerini kullandı. Palmeiras, Neymar'ın şikayetlerini doğrudan yansıtarak alayını sürdürdü: "Rakibe iyi bir oyun zemini sunmanın yanı sıra, sporcularımız kendilerini daha güvende hissediyor çünkü koşular sırasında zemin her zaman düz oluyor. Palmeiras'ın son beş yılda Serie A'da en az sakatlık yaşayan kulüp olması tesadüf değil... Tebrikler, biliyor musunuz? Harika iş."

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  • Santos v Palmeiras - Copa Do Brasil 2026Getty Images Sport

    Neymar'ın varlığına rağmen sıkıntılar sürüyor

    Neymar'ın kadroda yer almasına rağmen Santos bu sezon zorlanmaya devam ediyor. O Peixe, şu anda Brasileiro puan durumunda 14. sırada yer alıyor ve bitime 14 maç kala küme düşme hattının yalnızca dört puan üzerinde bulunuyor.

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