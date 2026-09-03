Neymar'ın sakatlığı, tansiyonun yükseldiği çeyrek final rövanşında yaşanan tek olay değildi ve bu durum, zeminle ilgili şikayetlerini güçlendirdi. Lucas Verissimo da ayak bileğinden sakatlanarak maça erken veda etmek zorunda kaldı, Barreal ise kaotik geçen ilk yarıda fiziksel sorunlara yenik düşen üçüncü oyuncu oldu.

ESPN'e göre Neymar büyük bir soru işareti olmaya devam ediyor ve bu pazar Brasileiro'da Beira-Rio'da Internacional'e karşı forma giymesi beklenmiyor. Onun yokluğunda Arthur'un, neredeyse klasik bir 10 numara gibi oynayacağı ileri bir rolde ilk kez sahaya çıkması bekleniyor.