'İnanılmaz' Michael Olise, eski yıldızın Bayern kahramanının 'her şeyi doğru yaptığını' söylemesiyle Bundesliga'nın son 10 yıldaki en iyi transferi olarak övüldü
Kramer inanılmaz transfer değerini övüyor
Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile oynadığı ilk maçın gecesi Amazon Prime'a konuşan Kramer, Olise'ye olabilecek en yüksek övgüyü yaptı. Eski orta saha oyuncusu cesur tavrını şöyle açıkladı: "Bana göre o, son 10 yılda Bundesliga'nın en iyi transferi bile olabilir."
Temmuz 2024'te Crystal Palace'tan 53 milyon euroya transfer olan forvet, Vincent Kompany'nin takımının hücum hattını dönüştürdü. Kramer, yüksek transfer ücretiyle ilgili iddiasının arkasında durdu: "Biliyorum, her zaman büyük meblağlardan bahsediyoruz. Ama yine de: fiyat-performans oranı, bu oyuncunun takıma kattıkları - inanılmaz."
Kanatta taktiksel bir ustalık dersi
Dikkat çeken sadece ham rakamlar değil, Bayern'in yoğun baskı altında hakimiyet kurmasını sağlayan Fransız oyuncunun sofistike oyun tarzıdır. Kramer, topu elinde tutma ve dar alanlarda çözüm bulma konusundaki eşsiz yeteneğini vurguladı. Bu özellik, genellikle sadece hıza güvenen geleneksel kanat oyuncularında nadiren görülür.
Uzman, 24 yaşındaki oyuncunun nadiren yanlış karar verdiğini belirterek, "Her şeyi doğru yapıyor. Topun nereye ait olduğunu biliyor. Kanat oyuncularının genellikle pek iyi yapamadığı, sırtı kaleye dönükken yüksek baskı altında olsa bile her şeyi çözüyor" dedi.
Avrupa'da rekor kıran istatistiksel çıktı
İstatistikler, analistin iddialarını kesinlikle destekliyor, çünkü forvet, Londra'dan Bavyera'ya transfer olduktan sonra şaşırtıcı bir verimlilik seviyesini korudu. Opta'ya göre, bu sezon rekabetçi maçlarda şimdiden 37 gol katkısı kaydetti ve gerçek bir elit yetenek olduğunu kanıtladı.
Bu olağanüstü rakam, Avrupa'nın beş büyük ligindeki kanat oyuncuları arasında en yüksek rakamdır. Dahası, bu liglerde hiçbir oyuncu onun 22 asistine ulaşamamıştır, bu da ilk sezonunda 50 maçta 38 katkı ile elde ettiği başarının bir şans eseri olmadığını kanıtlamaktadır.
Münih'in hücum hattının geleceği
Onun klinik yapısı, eleme turlarında İtalyan takımı karşısında elde edilen altı gollü ezici galibiyet sırasında bir kez daha tam anlamıyla ortaya çıktı. Forvet, iki gol atıp Serge Gnabry'ye bir asist yaparak rakibin yenilgisinin mimarı oldu ve Kramer'in şu sözlerini eklemesine neden oldu: "O olağanüstü bir oyuncu, bunu hepimiz biliyoruz."
Alman devi kupayı kazanma yolunda ilerlerken, bu oyuncu takımın hücum stratejisinin mutlak temel taşı haline geldi. Dünya Kupası şampiyonu, genç forvetin daha da fazla övgüyü hak ettiği sonucuna vardı: "Ama bana göre bu bile yetersiz kalır," diyerek onun bugün Almanya'nın en etkili hücum gücü olduğunu kanıtladı.
