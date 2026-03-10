Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Atalanta ile oynadığı ilk maçın gecesi Amazon Prime'a konuşan Kramer, Olise'ye olabilecek en yüksek övgüyü yaptı. Eski orta saha oyuncusu cesur tavrını şöyle açıkladı: "Bana göre o, son 10 yılda Bundesliga'nın en iyi transferi bile olabilir."

Temmuz 2024'te Crystal Palace'tan 53 milyon euroya transfer olan forvet, Vincent Kompany'nin takımının hücum hattını dönüştürdü. Kramer, yüksek transfer ücretiyle ilgili iddiasının arkasında durdu: "Biliyorum, her zaman büyük meblağlardan bahsediyoruz. Ama yine de: fiyat-performans oranı, bu oyuncunun takıma kattıkları - inanılmaz."