FC Arsenal, İngiltere'de uzun zamandır beklenen şampiyonluk yolunda iki geç golle bir galibiyet daha elde etti. Maçın odak noktası, Premier Lig rekorunu adeta paramparça eden Gunners'ın genç oyuncusu Max Dowman'dı.
Çeviri:
İnanılmaz Max Dowman! Arsenal'in genç oyuncusu, tek başına yaptığı koşuyla Premier Lig tarihine adını yazdırdı
Everton FC'ye karşı uzatmalarda attığı golle skoru 2-0'a getiren Dowman, 16 yaş 73 gün ile İngiltere'nin en üst liginde gol atan en genç oyuncu oldu. Dribbling yeteneği güçlü bu sağ kanat oyuncusu, 15 yaşındayken bu sezon Premier Lig'de ilk kez forma giymişti.
Dowman, 20 yılı aşkın bir süredir bu sıralamanın başında yer alan Everton'dan James Vaughan'dan yarım yıldan fazla daha gençti.
En skorer oyuncu Viktor Gyökeres, Max Dowman'dan övgüyle bahsediyor
"Bu inanılmaz. Topu her aldığında son derece sakin kalıyor ve hiç korkmuyor," dedi Arsenal'in golcüsü Viktor Gyökeres, Dowman hakkında. "Neredeyse her zaman doğru kararı veriyor ve golde her şeyi doğru yaptı."
Cumartesi akşamı Emirates'te uzatma dakikalarının sonlarına gelinmişti. Arsenal, Gyökeres'in golüyle 1-0 önde gidiyordu ve konuk takım Everton FC tüm umutlarını son bir köşe vuruşuna bağlamıştı. Milli kaleci Jordan Pickford da kalabalığın ortasına daldı.
- Getty Images Sport
Dowman, Everton'ın geri kalan savunma oyuncularını geride bıraktı
Ancak bu duran top, Toffees için bir bumerang gibi geri döndü; çünkü Arsenal, topu kendi ceza sahasından dışarıya doğru attı ve Dowman'ın koşusuna gönderdi. 74. dakikada Avrupa şampiyonu Martin Zubimendi'nin yerine oyuna giren genç oyuncu, kendi kalesinin 25 metre önünde koşuya başladı, Everton'ın kalan savunmasını geçip birkaç saniye sonra takım arkadaşı Gabriel Martinelli'nin eşliğinde topu boş kaleye gönderdi.
Bu galibiyetle Arsenal, Pep Guardiola'nın takımı Cumartesi gecesi geç saatlerde ligin son sırasındaki West Ham United'ı 1-1 berabere tutabildikten sonra, takipçisi Manchester City ile arasındaki farkı 9 puana çıkardı. Ancak City, Arsenal'den bir maç daha az oynamış durumda.
Sıralama: Premier Lig'in en genç golcüleri
Sıra Oyuncu/Takım Tarih ve rakip Yaş 1. Max Dowman/FC Arsenal 14.3.2026 vs. Everton 16 yıl/2 ay/11 gün 2. James Vaughan/FC Everton 10.4.2005 vs. Crystal Palace 16 yıl/8 ay/25 gün 3. James Milner/Leeds United 26.12.2002 vs. Sunderland 16 yıl/11 ay/22 gün 4. Wayne Rooney/FC Everton 19.10.2002 vs. Arsenal 16 yıl/11 ay/25 gün 5. Rio Ngumoha/Liverpool FC 25.8.2025 vs. Newcastle 16 yıl/11 ay/27 gün