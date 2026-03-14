İnanılmaz Max Dowman! Arsenal'in genç oyuncusu, tek başına yaptığı koşuyla Premier Lig tarihine adını yazdırdı

Everton FC'ye karşı uzatmalarda attığı golle skoru 2-0'a getiren Dowman, 16 yaş 73 gün ile İngiltere'nin en üst liginde gol atan en genç oyuncu oldu. Dribbling yeteneği güçlü bu sağ kanat oyuncusu, 15 yaşındayken bu sezon Premier Lig'de ilk kez forma giymişti.

Dowman, 20 yılı aşkın bir süredir bu sıralamanın başında yer alan Everton'dan James Vaughan'dan yarım yıldan fazla daha gençti.