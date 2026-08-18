Manchester United'ın, Tielemans'ın Aston Villa ile olan sözleşmesindeki 35 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokma kararı, Belçikalıyı en iyi tanıyan isimlerden ciddi destek gördü. King Power Stadyumu'nda orta sahayla dört buçuk yıl birlikte oynayan Vardy, bu transferden duyduğu heyecanı dile getirdi.

Vardy, Tielemans'ın yaz aylarında United'a geçişini Jamie Vardy’s Having A Party podcastinde değerlendirirken, "Dürüst olmam gerekirse, bence yeniden çıkışa geçecek" dedi. "Belçika formasıyla ona karşı oynadım, inanılmazdı ve 'Vay canına, bu da kim?' diyordunuz, çünkü o zamanlar daha çok gençti. Sonra onun önce kiralık olarak bize [Leicester] imza attığı ortaya çıktı ve tüm çocukların yanına gidip, 'Buraya bir oyuncu aldık!' dediğimi hatırlıyorum. Hem de gerçekten çok iyi bir oyuncu."