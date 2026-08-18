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'İnanılmaz' - Leicester efsanesi Jamie Vardy, Manchester United yıldızı Youri Tielemans'ın Old Trafford'da bir üst seviyeye çıkacağını düşünüyor
Vardy, Tielemans'ı inanılmaz bir yetenek olarak övdü
Manchester United'ın, Tielemans'ın Aston Villa ile olan sözleşmesindeki 35 milyon sterlinlik serbest kalma maddesini devreye sokma kararı, Belçikalıyı en iyi tanıyan isimlerden ciddi destek gördü. King Power Stadyumu'nda orta sahayla dört buçuk yıl birlikte oynayan Vardy, bu transferden duyduğu heyecanı dile getirdi.
Vardy, Tielemans'ın yaz aylarında United'a geçişini Jamie Vardy’s Having A Party podcastinde değerlendirirken, "Dürüst olmam gerekirse, bence yeniden çıkışa geçecek" dedi. "Belçika formasıyla ona karşı oynadım, inanılmazdı ve 'Vay canına, bu da kim?' diyordunuz, çünkü o zamanlar daha çok gençti. Sonra onun önce kiralık olarak bize [Leicester] imza attığı ortaya çıktı ve tüm çocukların yanına gidip, 'Buraya bir oyuncu aldık!' dediğimi hatırlıyorum. Hem de gerçekten çok iyi bir oyuncu."
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Hayaller Tiyatrosu için mükemmel bir uyum
29 yaşındaki Belçikalı milli oyuncu, Manchester United ile 2031'e kadar kendisini kulüpte tutacak beş yıllık sözleşmeye imza atarak geleceğini uzun vadeli olarak kulübe bağladı. Tielemans, kupalarına yenilerini eklemeyi hedeflerken bu transferden duyduğu memnuniyeti gecikmeden dile getirdi ve Manchester United'ı benim için mükemmel kulüp olarak tanımladı.
Villa Park'taki başarılı döneminin ardından, burada Unai Emery'nin ekibinin Avrupa Ligi şampiyonluğu ve ilk dört sıra içinde yer almasına yardımcı olan orta saha oyuncusu, şimdi United'ı Avrupa futbolunun zirvesine geri döndürmeye odaklanmış durumda. Tielemans, kulübün resmi medyasına yaptığı açıklamada, "Takımın içinde çok fazla kalite var ve bunun benim için ileriye doğru adım atmak, ayrıca umarım kulüple çok ama çok sayıda şampiyonluk kazanmak adına iyi bir adım olduğunu hissediyorum" dedi.
Orta sahada adanmışlık ve liderlik
Teknik parlaklığının ötesinde, Leicester'ın eski kaptanı Wes Morgan, Tielemans'ın United soyunma odasına taşıyacağı profesyonel standartlara da dikkat çekti. Vardy ile birlikte podcast'e katılan Morgan, Belçikalı oyuncunun çalışma ahlakının birlikte geçirdikleri dönemde öne çıkan özelliklerinden biri olduğunu belirtti.
"Youri'de gördüğüm şey, işine olan adanmışlığıydı" diye açıkladı Morgan. "Onu her zaman spor salonunda görürdüm; ekstra sıkı çalışır, ekstra antrenman yapardı. Gerçekten kendini geliştirmek için çalışıyordu. Antrenmanlarda hiçbir zaman tempoyu düşürmezdi, her zaman yüzde 100'ünü verirdi ama teknik kapasitesi, farkındalığı ve düşünce hızıyla da öne çıkan bir oyuncu. Zirveye çıkıp şimdi Manchester United'da olmasına şaşırmıyorum. Umarım herkese ne kadar iyi olduğunu gösterir. Şu ana kadar elde ettiği her şeyi hak etti."
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Belçikalı yıldız için Premier League'de ilk maç kapıda
Vardy, orta sahanın karakteri ve bir takıma uyumu konusunda da benzer duyguları dile getirdi ve İngiltere'deki yaşama ne kadar çabuk adapte olduğunu hatırlattı. Vardy, "Geldi ve daha ilk andan anlayabiliyordunuz... adanmışlık, her gün yüzde 100," diye ekledi. "Sonra soyunma odasına giriyordu ve son derece mütevazı, son derece normaldi. O dönemde bizim için gerçekten temiz bir nefes gibiydi."
Tielemans, sezon öncesi kampanyası sırasında United formasıyla şimdiden süre aldı ve Paris Saint-Germain, Leeds United ve AC Milan'a karşı dakikalar oynadı. Premier League sezonunun bu hafta sonu başlamasıyla birlikte tüm gözler, Belçikalının yeni yükselen Hull City'ye karşı oynanacak açılış maçına ilk 11'de başlayıp başlamayacağında olacak.
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