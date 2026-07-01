Kane, FC Bayern Münih formasıyla geçirdiği olağanüstü sezona golleriyle kusursuz bir şekilde devam ediyor; bu sezon da Bundesliga’da gol kralı unvanını yeniden kazandı: Almanya’nın en üst liginde oynadığı 31 maçta 36 gol attı. Toplamda 32 yaşındaki oyuncu, Alman rekor şampiyonu için oynadığı 51 resmi maçta 61 gol ve yedi asist kaydetti.

"Harika bir duygu, çılgın bir maçtı. Gerçekten kahramanca anlar vardır – ve benim için bugün tam da öyle bir gündü," dedi Kane, Three Lions’ın duygusal zaferinin ardından. Three Lions, sekizinci finalde Azteca Stadyumu’nda ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika ile karşılaşacak (Pazartesi, saat 02.00).