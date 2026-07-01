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Harry KaneGetty Images
Daniel Buse

Çeviri:

"İnanılmaz": Jürgen Klopp, iki gol atarak muhteşem bir performans sergileyen İngiltere'den Harry Kane'i övüyor

Dünya Kupası
İngiltere
H. Kane
İngiltere - Kongo D. Cumhuriyeti
Bayern Münih

Jürgen Klopp, Harry Kane’in iki golüyle İngiltere’nin Dünya Kupası son 16 turunda Kongo’ya karşı 2-1 galip gelmesinin ardından forvet oyuncusuna hayranlığını dile getirdi.

Kane, İngilizleri, sürpriz rakibe karşı erken bir gol geriliğinden sonra tekrar rayına oturtmuştu: Önce oyuna sonradan giren Anthony Gordon’un ortasıyla skoru 1-1’e eşitledi, ardından sağ ayağıyla attığı sert bir şutla muhteşem bir golle skoru 2-1’e getirdi. 

"Harry Kane'in bu kadar büyük bir etkisi olduğunu daha önce hiç görmemiştim. Harry Kane iyi oynamadığında – ki ilk 30 dakikada durum böyleydi – İngiltere de iyi oynamadı. O oyuna biraz daha ısındığı anda, hemen fırsatlar ortaya çıktı," dedi Klopp, Magenta TV'ye verdiği demeçte.  

  • Sonuç olarak şöyle dedi: "Açık ara favori, artık tarif edilemez bir oyuncu sayesinde galip geldi. İkinci yarıda ona karşı savunma yapmak neredeyse imkansızdı. İnanılmaz." 

    Kane, Kuzey Amerika’daki turnuvada Dünya Kupası’ndaki dördüncü ve beşinci gollerini attı ve 60 yıldır ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğu hayali kuran teknik direktör Thomas Tuchel’in takımındaki en önemli isim olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ancak sonunda büyük zafer elde edilemese bile Klopp şundan emindi: "Onun için henüz heykeller dikildi mi bilmiyorum, ama İngiltere’de dikilecek, buna yüzde yüz eminim." 

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  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Harry Kane: "Benim için öyle bir gündü"

    Kane, FC Bayern Münih formasıyla geçirdiği olağanüstü sezona golleriyle kusursuz bir şekilde devam ediyor; bu sezon da Bundesliga’da gol kralı unvanını yeniden kazandı: Almanya’nın en üst liginde oynadığı 31 maçta 36 gol attı. Toplamda 32 yaşındaki oyuncu, Alman rekor şampiyonu için oynadığı 51 resmi maçta 61 gol ve yedi asist kaydetti.

    "Harika bir duygu, çılgın bir maçtı. Gerçekten kahramanca anlar vardır – ve benim için bugün tam da öyle bir gündü," dedi Kane, Three Lions’ın duygusal zaferinin ardından. Three Lions, sekizinci finalde Azteca Stadyumu’nda ev sahibi ülkelerden biri olan Meksika ile karşılaşacak (Pazartesi, saat 02.00).

  • Harry Kane, İngiltere Milli Takımı'nda:

    Oyunlar: 118
    Goller: 84
    İlk Maç: 27 Mart 2015
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