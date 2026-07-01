Kane, İngilizleri, sürpriz rakibe karşı erken bir gol geriliğinden sonra tekrar rayına oturtmuştu: Önce oyuna sonradan giren Anthony Gordon’un ortasıyla skoru 1-1’e eşitledi, ardından sağ ayağıyla attığı sert bir şutla muhteşem bir golle skoru 2-1’e getirdi.
"Harry Kane'in bu kadar büyük bir etkisi olduğunu daha önce hiç görmemiştim. Harry Kane iyi oynamadığında – ki ilk 30 dakikada durum böyleydi – İngiltere de iyi oynamadı. O oyuna biraz daha ısındığı anda, hemen fırsatlar ortaya çıktı," dedi Klopp, Magenta TV'ye verdiği demeçte.