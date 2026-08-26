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Adhe Makayasa

Çeviri:

'İnanılmaz' - Joe Rodon, Nottingham Forest karşısında Carabao Cup'ta alınan galibiyetin ardından Leeds United'ın kadro derinliğini övdü

J. Rodon
Leeds United
Nottingham Forest - Leeds United
Nottingham Forest
Lig Kupası
Premier Lig

Joe Rodon, Leeds United'ın Nottingham Forest'ı 2-0 rahat geçerek Carabao Cup'ta üçüncü tura yükselmesinin ardından kadronun derinliğini övdü. City Ground'da üç gün içinde ikinci galibiyetini alan Galli milli oyuncu, Leeds United sezonun ilk bölümünde ivme yakalamaya çalışırken herkesin oynayacağı büyük bir rol olacağını vurguladı.

  • Real Madrid üst üste galibiyetler aldı

    Leeds, City Ground'da Forest'ı 2-0 mağlup ederek 2022-23 sezonundan bu yana ilk kez Carabao Cup'ta üçüncü tura yükseldi. Daniel James, 50. dakikada Matz Sels'i güçlü bir vuruşla geçerek kilidi açtı, James Justin ise 75. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu sonuç, Leeds'in Forest'ın sahasında üst üste ikinci galibiyetini almasını sağladı; bu da Premier League'deki 1-0'lık zaferinden sadece üç gün sonra geldi.

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  • Nottingham Forest v Leeds United - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Rodon takımın mentalitesini övdü

    Daniel Farke, James, Noah Okafor, Ao Tanaka ve Lukas Nmecha'ya ilk 11'de şans verirken, savunmada da Nico Elvedi ilk kez forma giydi. Mücadelenin ardından konuşan Rodon, sakatlıklarla geçen 2025-26 sezonunun ardından James'in golcü performansına övgüde bulunurken, Leeds kadrosundaki yüksek kaliteye ve kolektif kararlılığa da dikkat çekti.

    Takım arkadaşının dirençliliği ve kulübün yaz transferlerinin anlık etkisi hakkında konuşan Rodon, ITV Sport'a şunları söyledi: "Sakatlıklar oyunun bir parçası, onun neler yapabileceğini biliyoruz, o [James] kalitesini gösterdi ve harika bir bitiriş yaptı.

    "Hepimize ihtiyaç var, sezon uzun, kadrodaki yetenek inanılmaz, herkesin birlikte olması gerekiyor. Zihniyeti değiştirmek, grup olarak yeniden gelişmek ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyoruz. Yapılan transferler üst düzeydi, bu ivmeyle devam etmek istiyoruz."

  • Forest kupada zorlanıyor

    Konuk ekibin maçtaki üstünlüğü, 13 şuttan üretilen 2,26'lık beklenen gol (xG) değerine karşılık ev sahibinin sekiz denemeden 0,86'da kalmasıyla da ortaya çıktı. Bu yenilgi, Forest'ın yurt içi kupa organizasyonlarındaki kötü sicilini daha da ağırlaştırdı; kulüp, artık Carabao Cup'ta üst ligden rakiplere karşı oynadığı son 10 maçın yalnızca birini kazandı (B2, M7).

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    Hafta sonu öncesinde ivme artıyor

    City Ground'da art arda gelen galibiyetler, pazar günü Premier League'de sahasında Brentford ile oynayacağı maç öncesinde Farke'nin ekibine moral aşılıyor. Leeds şimdi sıradaki rakibini öğrenmek için yaklaşan Carabao Cup üçüncü tur kurasına odaklandı. Her iki karşılaşmada da görülen kadro derinliği, Leeds'i sezonun başındaki istikrarını sürdürme konusunda iyi bir konuma getiriyor.

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