'İnanılmaz' - Joe Rodon, Nottingham Forest karşısında Carabao Cup'ta alınan galibiyetin ardından Leeds United'ın kadro derinliğini övdü

Daniel Farke, James, Noah Okafor, Ao Tanaka ve Lukas Nmecha'ya ilk 11'de şans verirken, savunmada da Nico Elvedi ilk kez forma giydi. Mücadelenin ardından konuşan Rodon, sakatlıklarla geçen 2025-26 sezonunun ardından James'in golcü performansına övgüde bulunurken, Leeds kadrosundaki yüksek kaliteye ve kolektif kararlılığa da dikkat çekti.

Takım arkadaşının dirençliliği ve kulübün yaz transferlerinin anlık etkisi hakkında konuşan Rodon, ITV Sport'a şunları söyledi: "Sakatlıklar oyunun bir parçası, onun neler yapabileceğini biliyoruz, o [James] kalitesini gösterdi ve harika bir bitiriş yaptı.

"Hepimize ihtiyaç var, sezon uzun, kadrodaki yetenek inanılmaz, herkesin birlikte olması gerekiyor. Zihniyeti değiştirmek, grup olarak yeniden gelişmek ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyoruz. Yapılan transferler üst düzeydi, bu ivmeyle devam etmek istiyoruz."