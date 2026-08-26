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'İnanılmaz' - Joe Rodon, Nottingham Forest karşısında Carabao Cup'ta alınan galibiyetin ardından Leeds United'ın kadro derinliğini övdü
Real Madrid üst üste galibiyetler aldı
Leeds, City Ground'da Forest'ı 2-0 mağlup ederek 2022-23 sezonundan bu yana ilk kez Carabao Cup'ta üçüncü tura yükseldi. Daniel James, 50. dakikada Matz Sels'i güçlü bir vuruşla geçerek kilidi açtı, James Justin ise 75. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu sonuç, Leeds'in Forest'ın sahasında üst üste ikinci galibiyetini almasını sağladı; bu da Premier League'deki 1-0'lık zaferinden sadece üç gün sonra geldi.
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Rodon takımın mentalitesini övdü
Daniel Farke, James, Noah Okafor, Ao Tanaka ve Lukas Nmecha'ya ilk 11'de şans verirken, savunmada da Nico Elvedi ilk kez forma giydi. Mücadelenin ardından konuşan Rodon, sakatlıklarla geçen 2025-26 sezonunun ardından James'in golcü performansına övgüde bulunurken, Leeds kadrosundaki yüksek kaliteye ve kolektif kararlılığa da dikkat çekti.
Takım arkadaşının dirençliliği ve kulübün yaz transferlerinin anlık etkisi hakkında konuşan Rodon, ITV Sport'a şunları söyledi: "Sakatlıklar oyunun bir parçası, onun neler yapabileceğini biliyoruz, o [James] kalitesini gösterdi ve harika bir bitiriş yaptı.
"Hepimize ihtiyaç var, sezon uzun, kadrodaki yetenek inanılmaz, herkesin birlikte olması gerekiyor. Zihniyeti değiştirmek, grup olarak yeniden gelişmek ve mümkün olduğunca çok maç kazanmak istiyoruz. Yapılan transferler üst düzeydi, bu ivmeyle devam etmek istiyoruz."
Forest kupada zorlanıyor
Konuk ekibin maçtaki üstünlüğü, 13 şuttan üretilen 2,26'lık beklenen gol (xG) değerine karşılık ev sahibinin sekiz denemeden 0,86'da kalmasıyla da ortaya çıktı. Bu yenilgi, Forest'ın yurt içi kupa organizasyonlarındaki kötü sicilini daha da ağırlaştırdı; kulüp, artık Carabao Cup'ta üst ligden rakiplere karşı oynadığı son 10 maçın yalnızca birini kazandı (B2, M7).
- News Images
Hafta sonu öncesinde ivme artıyor
City Ground'da art arda gelen galibiyetler, pazar günü Premier League'de sahasında Brentford ile oynayacağı maç öncesinde Farke'nin ekibine moral aşılıyor. Leeds şimdi sıradaki rakibini öğrenmek için yaklaşan Carabao Cup üçüncü tur kurasına odaklandı. Her iki karşılaşmada da görülen kadro derinliği, Leeds'i sezonun başındaki istikrarını sürdürme konusunda iyi bir konuma getiriyor.
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