İnanılmaz istatistik, Wolves'un çöküşünün ardından Arsenal'in şampiyonluk sorunlarının kökenini ortaya koyuyor
Arteta, kupa zaferi elde etmek için baskı altında
İspanyol teknik direktörün yönetiminde Emirates Stadyumu'nda olumlu gelişmeler kaydedildi ve yurt içinde ve yurt dışında önemli başarılara imza atmak için adımlar atıldı. Ancak somut başarılar henüz çok az.
Gunners, bu sezon eşi görülmemiş bir dörtlü zafer peşinde koşmaya devam ediyor. Premier League'de üstünlük mücadelesine FA Cup, Carabao Cup ve Şampiyonlar Ligi zaferleri de ekleniyor.
Arsenal, galibiyet pozisyonlarından puan kaybetti
Ancak Arteta, takımının birinci sırada yer alması için oyuncularından azimli bir kararlılık görmesi gerekecek. Gunners, son haftalarda biraz sallantıya girdi ve son yedi Premier League maçında sadece iki galibiyet aldı.
Bu sonuçlar, ligin zirvesindeki üstünlüğünü sadece beş puana indirirken, ikinci sıradaki Manchester City bir maç eksiği ile arayı kapattı. Wolves karşısında ciddi eksiklikler acı bir şekilde ortaya çıktı.
Molineux'da 56. dakikada 2-0 öne geçen Arsenal, geriye düştü ve uzatma dakikalarının dördüncü dakikasında genç oyuncu Tom Edozie'nin Riccardo Calafiori'yi geçerek attığı golle dramatik bir şekilde beraberliği kabul etmek zorunda kaldı.
Arsenal, 2026'da galibiyet pozisyonundan yedi puan kaybetti ve bu alanda sadece küme düşme tehlikesi yaşayan West Ham ve Crystal Palace (her biri sekiz puan) daha fazla acı çekti.
Arteta, şampiyonluk peşindeki Gunners'ın zihinsel kırılganlığı hakkında sorgulandı
Arteta, Kuzey Londra'da çözmesi gereken sorunlar olduğunu kabul ediyor. West Midlands'da geçirdiği hayal kırıklığı dolu geceyi değerlendirirken gazetecilere şunları söyledi: "Sonuçtan ve maçın bittiği şekilden elbette çok hayal kırıklığına uğradık, ancak kendimizi suçlamalıyız. İkinci yarıdaki performansımız, bu ligde kazanmak için gerekli olan standartlara yakın bir şey göstermedi. Bugün, özellikle ilk yarıda oynadığımız şekilde, olması gereken fark vardı. Bu hayal kırıklığı yaratan bir an.
Hepimiz nasıl hissettiğimizi konuşmak istiyoruz, ama bunu yapmanın zamanı değil, çünkü yaptığımız her şeyin her zaman ve sadece takıma yardım etme niyetiyle olması gerekir. Şu anda bu hayal kırıklığını kabullenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyede ve zirvedeyseniz, darbeyi kabul etmeniz gerekir, çünkü bugün biz de bunu hak ettik ve mümkün olduğunca çabuk yolumuza devam etmeliyiz, çünkü Pazar günü önemli bir maçımız var.”
Takımının baskı altında kaldığında kırılgan olduğu ve önceki sezonlarda şampiyonluk yarışında liderliği kaybettiği yönündeki sorulara Arteta şöyle yanıt verdi: "Bence her türlü soru, eleştiri ve görüşü kabullenmek gerekir. Bence durum bu. Her türlü darbeyi, her türlü eleştiriyi kabullenmek gerekir, çünkü gerekli performansı gösteremedik.
"Herkesin söylediği her şey doğru olabilir, çünkü yapmamız gerekeni yapmadık. Bunu yapmanın yolu, pazar günü sahada, elimizdeki büyük fırsatı değerlendirmektir. Bunu her zaman yaptık, ama bir dahaki sefere de yaparsanız, o kadar güçlüsünüz demektir. Burada konuşmak ve söylemek kolay, ama bunu sahada yapmalıyız."
Arsenal'in bir sonraki maçı, Kuzey Londra derbisinde Spurs ile olacak.
Endişeli taraftarları takımda tutmakla ilgili olarak şunları söyledi: “Oyuncularla ne kadar çok birlikte olurlarsa [o kadar iyi], ve ben onlara en yakın olan ilk kişi olacağım çünkü bu tutum veya istekle alakalı bir şey değil. Tamamen tersi. Bu futbolun bir parçası.
"Ne yanlış gidebilirse gitti, çünkü iki golü nasıl yediğimize bakarsanız, başka hiçbir durumda gol yemediğimiz için bu çok nadir bir durum. Ama oldu ve bir nedeni vardı, ve buna tepki vermemiz gerekiyor."
Arteta, Arsenal'in bir sonraki maçı öncesinde motivasyon becerilerini çok fazla zorlamamalı, çünkü Pazar günü kuzey Londra'daki komşuları Tottenham ile derbi maçı oynanacak.
