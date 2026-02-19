İnanılmaz istatistik, Wolves'un çöküşünün ardından Arsenal'in şampiyonluk sorunlarının kökenini ortaya koyuyor

Arteta, Kuzey Londra'da çözmesi gereken sorunlar olduğunu kabul ediyor. West Midlands'da geçirdiği hayal kırıklığı dolu geceyi değerlendirirken gazetecilere şunları söyledi: "Sonuçtan ve maçın bittiği şekilden elbette çok hayal kırıklığına uğradık, ancak kendimizi suçlamalıyız. İkinci yarıdaki performansımız, bu ligde kazanmak için gerekli olan standartlara yakın bir şey göstermedi. Bugün, özellikle ilk yarıda oynadığımız şekilde, olması gereken fark vardı. Bu hayal kırıklığı yaratan bir an.

Hepimiz nasıl hissettiğimizi konuşmak istiyoruz, ama bunu yapmanın zamanı değil, çünkü yaptığımız her şeyin her zaman ve sadece takıma yardım etme niyetiyle olması gerekir. Şu anda bu hayal kırıklığını kabullenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyede ve zirvedeyseniz, darbeyi kabul etmeniz gerekir, çünkü bugün biz de bunu hak ettik ve mümkün olduğunca çabuk yolumuza devam etmeliyiz, çünkü Pazar günü önemli bir maçımız var.”

Takımının baskı altında kaldığında kırılgan olduğu ve önceki sezonlarda şampiyonluk yarışında liderliği kaybettiği yönündeki sorulara Arteta şöyle yanıt verdi: "Bence her türlü soru, eleştiri ve görüşü kabullenmek gerekir. Bence durum bu. Her türlü darbeyi, her türlü eleştiriyi kabullenmek gerekir, çünkü gerekli performansı gösteremedik.

"Herkesin söylediği her şey doğru olabilir, çünkü yapmamız gerekeni yapmadık. Bunu yapmanın yolu, pazar günü sahada, elimizdeki büyük fırsatı değerlendirmektir. Bunu her zaman yaptık, ama bir dahaki sefere de yaparsanız, o kadar güçlüsünüz demektir. Burada konuşmak ve söylemek kolay, ama bunu sahada yapmalıyız."