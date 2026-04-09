"İnanılmaz" - Hansi Flick, Barcelona'nın Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı yenilgide yaşanan tuhaf el ile top temasının ardından VAR'ın "kabul edilemez" şekilde müdahale etmemesine öfkelendi
Tuhaf hentbol tartışması
İki İspanyol devinin karşılaştığı bu ağır siklet Avrupa mücadelesinde, özellikle Barcelona'dan Pau Cubarsí'nin oyundan atılması ve oldukça tartışmalı bir faul kararı verilmemesi gibi disiplin sorunları öne çıktı. Flick, ikinci yarıda Atleti kalecisi Juan Musso ile oyuna sonradan giren savunma oyuncusu Pubill'in karıştığı tuhaf bir olay sırasında VAR'ın müdahale etmemesine öfkesini yöneltti. Musso kısa bir kale vuruşu yaptıktan sonra, Pubill, topun henüz oyunda olmadığı izlenimine kapılmış gibi görünüyordu ve topu kasten eliyle durdurup kaleciye geri yuvarladı. Top oyunda olmasına rağmen, hakem Istvan Kovacs vuruşun tekrarlanmasına izin verdi ve Barcelona oyuncuları ile yedek kulübesini tam bir şaşkınlığa sürükledi.
Flick, VAR'ın amacını sorguluyor
Maçın bitiminden sonra Movistar'a konuşan Flick, bu teknolojinin Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında uygulanmasının temellerini sorguladı. "VAR'ın neden müdahale etmediğini bilmiyorum... İnanılmaz bir şey. Hepimiz hata yaparız ama bu tür bir durumda... VAR neden var ki? Bu bir penaltı olmalıydı ve oyuncuya ikinci sarı kart gösterilmeliydi," dedi Flick, ses tonunda belirgin bir öfkeyle.
Barça'nın savunma oyuncusu Gerard Martin, Pubill'e penaltı ve ikinci sarı kart verilmemesi konusunda teknik direktörünün görüşlerine katıldığını belirtti. "Kaleci topu yere indirip oynadı. Oyuncu eliyle topu durdurdu. Hakem bunu canlı olarak görmedi, ama VAR ona bunu söylemeliydi," dedi Martin.
Cubarsi'nin kırmızı kartı maçın gidişatını değiştirdi
Maçın sonlarında yaşanan el hareketi büyük tepki toplasa da, ilk olarak devre arasına az kala Cubarsi'nin oyundan atılması, maçın gidişatını Atlético lehine çevirdi. Genç savunma oyuncusu, kaleye doğru ilerlediği tespit edilen Giuliano Simeone'ye yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart gördü. Julian Alvarez bu fırsatı hemen değerlendirdi ve kazanılan serbest vuruşu üst köşeye göndererek konuk takıma üstünlüğü sağladı. Flick, oyuncusuna verilen kararın ağırlığı konusunda ikna olmamış görünüyordu ve şöyle dedi: "Belki [haklıdır], belki değildir... Top onların arkasında olduğu için ona yeterince dokunduğundan emin değilim. Ancak Pubill'in eliyle topa dokunduğu ve hakemin hiçbir şey yapmadığı durum, bana göre çok açık."
Barça, rövanş maçında zorlu bir mücadeleye hazırlanıyor
Alexander Sorloth'un ikinci yarıda attığı golle sonuçlanan 2-0'lık mağlubiyet, 2006'dan bu yana Camp Nou'da ilk galibiyetini alan Atleti için tarihi bir geceye imza attı. Barcelona için ise tarih, kesinlikle aleyhlerine işliyor; zira daha önce evlerinde ilk maçı kaybettikleri üç Şampiyonlar Ligi çift ayaklı serisinde de elenmişlerdi. Ancak Flick, Madrid'de oynanacak rövanş maçı öncesinde kararlılığını koruyor.
"Kendimize inanıyoruz. İkinci yarıda bir kişi eksik oynadığımız halde çok iyi bir performans sergiledik. Onların da forvet hattında kaliteli oyuncuları var. Onları savunmak kolay değildi, ancak bu maçı kazanmak için fırsatlarımız vardı," diye ısrar etti Flick. Blaugrana, Simeone'nin adamlarına karşı geriye düşmüş bir skoru tersine çevirebileceklerinin kanıtı olarak son Copa del Rey başarılarına işaret edecek, ancak Çarşamba gecesi sergilenen performanstan çok daha etkili bir performans sergilemeleri gerekecek.