"İnanılmaz" - Hansi Flick, Barcelona'nın Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde aldığı yenilgide yaşanan tuhaf el ile top temasının ardından VAR'ın "kabul edilemez" şekilde müdahale etmemesine öfkelendi

Maçın bitiminden sonra Movistar'a konuşan Flick, bu teknolojinin Avrupa'nın en üst düzey turnuvasında uygulanmasının temellerini sorguladı. "VAR'ın neden müdahale etmediğini bilmiyorum... İnanılmaz bir şey. Hepimiz hata yaparız ama bu tür bir durumda... VAR neden var ki? Bu bir penaltı olmalıydı ve oyuncuya ikinci sarı kart gösterilmeliydi," dedi Flick, ses tonunda belirgin bir öfkeyle.

Barça'nın savunma oyuncusu Gerard Martin, Pubill'e penaltı ve ikinci sarı kart verilmemesi konusunda teknik direktörünün görüşlerine katıldığını belirtti. "Kaleci topu yere indirip oynadı. Oyuncu eliyle topu durdurdu. Hakem bunu canlı olarak görmedi, ama VAR ona bunu söylemeliydi," dedi Martin.