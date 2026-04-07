İnanılmaz detaylar... Belgeler, Fas ile Senegal arasındaki final maçının perde arkasını ortaya koyuyor

Afrika Uluslar Kupası finalinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen, Afrika kıtası, Afrika futbol tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir krizi özetleyen absürt bir manzaraya sahne olmaya devam ediyor. Kıtanın şampiyonluğu, Senegal ile Fas arasında açık bir hukuki ihtilafa dönüştü. Bu durum, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) güvenilirliğini tehdit ediyor ve onu fırtınanın ortasına yerleştiriyor.

Rabat'taki Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan final, hakemin düdüğü çalmasına rağmen fiilen sona ermedi; aksine, maçın ardından çatışmanın yeni bir bölümü başladı.

Senegal sahada kazandığını iddia ederken, Fas rakibinin çekilmesinden sonra şampiyonluğun idari olarak kendisine verilmesi gerektiğini savunuyor. Bu iki taraf arasında kıta, daha önce hiç görülmemiş tarihi bir çıkmaza girmiş durumda.