İnanılmaz detaylar... Belgeler, Fas ile Senegal arasındaki final maçının perde arkasını ortaya koyuyor

Bitmeyen final… Yeni belgeler CAF’ı tarihi bir çıkmaza sokuyor!

Afrika Uluslar Kupası finalinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen, Afrika kıtası, Afrika futbol tarihinin eşi benzeri görülmemiş bir krizi özetleyen absürt bir manzaraya sahne olmaya devam ediyor. Kıtanın şampiyonluğu, Senegal ile Fas arasında açık bir hukuki ihtilafa dönüştü. Bu durum, Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) güvenilirliğini tehdit ediyor ve onu fırtınanın ortasına yerleştiriyor.

Rabat'taki Moulay Abdallah Stadyumu'nda oynanan final, hakemin düdüğü çalmasına rağmen fiilen sona ermedi; aksine, maçın ardından çatışmanın yeni bir bölümü başladı.

Senegal sahada kazandığını iddia ederken, Fas rakibinin çekilmesinden sonra şampiyonluğun idari olarak kendisine verilmesi gerektiğini savunuyor. Bu iki taraf arasında kıta, daha önce hiç görülmemiş tarihi bir çıkmaza girmiş durumda.

  • Krizin başlangıcı

    İspanyol "AS" gazetesine göre, krizin kökleri final maçından önceki günlere dayanıyor; Senegal, Fas'a vardığı andan itibaren işlerin aleyhine yürüdüğünü hissetmeye başlamıştı.

    "Teranga Aslanları" heyeti, Tangier'deki lüks bir otelden, CAF tarafından onaylanan konaklama listesinde yer almayan Al-Rihab kompleksine nakledildi.

    Resmi bir itirazın ardından takım, Rabat'ın banliyölerindeki Amfitrit Oteli'ne taşındı, ancak bu uzlaşma Senegalli tarafı tatmin etmedi.

    Senegal'in antrenmanları için Muhammed VI Spor Kompleksi'nin tahsis edilmesi, gerginliği daha da artırdı; zira bu tesis, Fas milli takımının kamp merkezi olarak kullandığı yerdi.

    Senegalliler bunu fırsat eşitliği ilkesinin ihlali olarak gördü ve "antrenmanlarının izlenme olasılığı" veya taktik planlarının sızdırılması konusunda endişelerini dile getirdi.

    Güvenlik ve bilet krizi de durumu daha da kızıştırdı. Senegal, Rabat'a vardığında organizasyonun zayıflığından ve maç biletlerinin "adaletsiz dağıtımından" şikayet etti. Bu durum, final maçından saatler önce "işlerin yolunda gitmediğine" dair açık bir uyarıda bulunmasına neden oldu.

    Maç gününde kargaşa

    Final gecesi, Moulay Abdallah Stadyumu bir kaos sahnesine dönüştü; önce tartışmalı bir Senegalli golü iptal edildi, ardından Fas’a verilen bir penaltı şiddetli protestolara yol açtı. Ardından olaylar, Senegalli heyetin “bariz hakem haksızlığı” olarak nitelendirdikleri duruma tepki göstererek sahadan neredeyse tamamen çekilmesiyle tırmandı.

    Geri döndükten sonra İbrahim Diaz, "Panenka" tarzında penaltıyı kullanmaya çalıştı ancak kaçırdı. Ardından Senegal, uzatmalarda attığı tek golle maçı kazandı.

    Fas ise bu çekilmeyi, Senegallıların 3-0 mağlup sayılması gerektiren resmi bir çekilme olarak değerlendirdi. CAF da ilk kararında bu görüşü benimsedi, ancak Senegalli tarafın itirazı üzerine Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) bu kararı iptal etti.

  • Al-Kaf ateş altında

    "AS" gazetesi, 13 Şubat'ta Dar es-Salam'da düzenlenen CAF Yürütme Kurulu toplantısından çarpıcı ayrıntıları ortaya çıkardı. Habere göre, Hakem Komitesi Başkanı Olivier Safary, maçın devamlılığını sağlamak amacıyla hakemin, maçın durdurulduğu sırada Senegalli oyuncuları oyundan atmamak üzere "kurumsal talimatlar" aldığını itiraf etti.

    Gazeteye göre bu itiraf, CAF içinde tartışmalara yol açtı ve hakem kararlarına müdahale edildiği yönündeki suçlamaların önünü açtı.

    Tartışmalı temyiz duruşması

    26 Mart'ta Paris'te düzenlenen basın toplantısında, Senegalli Federasyon'un avukatları CAS nezdindeki temyiz duruşmasını "felaket" olarak nitelendirerek, hakimin kararını önceden vermiş gibi göründüğünü vurguladılar.

    Çıkar çatışması şüphe uyandırıyor

    Senegal, aynı zamanda Tunus Futbol Federasyonu başkanlığını da yürüten avukat Moez Nasri'nin Temyiz Komitesi'nde yer alması üzerine, komite içindeki çıkar çatışması konusunu gündeme getirdi. Senegal, bunu "hakemlik yapması ile turnuvada taraf olması arasında bariz bir çelişki" olarak değerlendirdi; hatta CAF Başkanı Patrice Motsepe bile Nasri'nin komitede yer almasına şaşırdığını dile getirdi.

    Ne şampiyon var, ne de ufukta bir son

    Bugün, maçın bitiş düdüğünün çalınmasından 77 gün sonra, Afrika kıtası hâlâ resmi bir şampiyona sahip değil. Senegal sahada kazandığını savunurken, Fas ise kanunların kendisine şampiyonluğu verdiğini ısrarla belirtiyor. CAF ise her iki tarafın da suçladığı bir konumda bulunuyor ve "kötü yönetim" ve "şeffaflık eksikliği" ile suçlanıyor.

