"İnanılmaz derecede iyi olan bir oyuncu": Bastian Schweinsteiger, Dünya Kupası'nda DFB takımını özellikle bir oyuncuya karşı uyarıyor

Almiron, Paraguay’ın ABD (1:4) ve Türkiye (1:0) ile oynadığı ilk iki grup maçında her ikisinde de ilk on birde yer almıştı. Türkiye maçında ise bir ilke imza attı; Mert Müldür ile yaşadığı tartışma sırasında rakibinin ağzını kapattığı için tarihte bu turnuvada kırmızı kartla oyundan atılan ilk oyuncu oldu. Bu nedenle, grup aşamasının son maçı olan Avustralya karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemedi.

Paraguay, D Grubu’nu dört puanla en iyi sekiz üçüncü takımdan biri olarak tamamladı. Eş ev sahibi ABD’ye karşı alınan yenilgi ve Türkiye’ye karşı şanslı bir galibiyetin ardından, grup aşamasını Avustralya ile golsüz bir beraberlikle tamamladı.

DFB takımı ise son maçta Ekvador’a 1-2 yenilmesine rağmen grup aşamasını birinci olarak tamamladı. Curacao’ya karşı 7-1 ve Fildişi Sahili’ne karşı 2-1’lik galibiyetlerden elde ettiği altı puan, bunun için yeterli oldu.