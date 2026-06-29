Pazartesi akşamı (22.30) oynanacak 16'da 1 maç öncesinde, eski milli futbolcu Güney Amerikalıları kesinlikle hafife almamaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
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"İnanılmaz derecede iyi olan bir oyuncu": Bastian Schweinsteiger, Dünya Kupası'nda DFB takımını özellikle bir oyuncuya karşı uyarıyor
Kendisi, FC Bayern München’deki eski takım arkadaşı ve 112 kez Paraguay milli forması giymiş olan Roque Santa Cruz ile görüşmüş; Santa Cruz, memleketinin niteliklerini açıkça vurgulamış.
"Roque Santa Cruz ile konuştum; yani agresif oynayacaklar. Zaten bıçaklarını dişlerinin arasına sıkıştırmış durumdalar. Yine benzer bir durumla karşı karşıya kalacağız," dedi Schweinsteiger, ARD kanalında.
DFB milli takımı özellikle bir oyuncuyu yakından takip etmelidir: MLS kulübü Atlanta United’dan Miguel Almiron. “Onların da birtakım futbolcalık nitelikleri var. Almiron ile bir zamanlar MLS’de aynı dönemde oynamıştım. Sezonun en iyi oyuncusu seçilmişti. O da inanılmaz derecede iyi, teknik açıdan yetenekli bir oyuncu. Bu bizim için bir zorluk olacak, bu çok açık,” dedi 41 yaşındaki oyuncu.
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Almiron, Türkiye karşısında bir ilke imza attı
Almiron, Paraguay’ın ABD (1:4) ve Türkiye (1:0) ile oynadığı ilk iki grup maçında her ikisinde de ilk on birde yer almıştı. Türkiye maçında ise bir ilke imza attı; Mert Müldür ile yaşadığı tartışma sırasında rakibinin ağzını kapattığı için tarihte bu turnuvada kırmızı kartla oyundan atılan ilk oyuncu oldu. Bu nedenle, grup aşamasının son maçı olan Avustralya karşılaşmasında cezası nedeniyle forma giyemedi.
Paraguay, D Grubu’nu dört puanla en iyi sekiz üçüncü takımdan biri olarak tamamladı. Eş ev sahibi ABD’ye karşı alınan yenilgi ve Türkiye’ye karşı şanslı bir galibiyetin ardından, grup aşamasını Avustralya ile golsüz bir beraberlikle tamamladı.
DFB takımı ise son maçta Ekvador’a 1-2 yenilmesine rağmen grup aşamasını birinci olarak tamamladı. Curacao’ya karşı 7-1 ve Fildişi Sahili’ne karşı 2-1’lik galibiyetlerden elde ettiği altı puan, bunun için yeterli oldu.