AFP
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'İnanılmaz!' - Declan Rice, Napoli'deki sıcak hava dalgasını atlattıktan sonra Arsenal hakkında sansasyonel bir iddiada bulundu
Rice, Napoli'deki sıcak hava dalgasında Arsenal'ın galibiyetini kutladı
Declan Rice, Arsenal'ın 2026-27 Şampiyonlar Ligi macerasına Napoli karşısında alınan zorlu 1-0'lık galibiyetle başlamasının ardından memnuniyetini dile getirdi. Güney İtalya'da 30 dereceye yaklaşan sıcaklık ve yüksek nem altında oynanan maçta Arsenal oyunu kontrol etti ve 75. dakikada kilidi açtı.
29 paslık müthiş takım organizasyonu, Martin Odegaard'ın direkten ağlara gönderdiği golle sonuçlandı ve Arsenal sezona beşte beşle başlamayı sürdürdü.
Bu galibiyetle Arsenal, Stadio Diego Armando Maradona'da da kazanırken İtalyan devine Avrupa'da sahasında ender görülen bir yenilgi yaşattı.
Rice, takımın attığı inanılmaz gole hayran kaldı
Maçı değerlendiren Rice, Arsenal formasıyla şimdiye kadar oynadığı en sıcak koşullar olduğunu söylediği ortamda mücadele etmelerine rağmen takımın soğukkanlılığını ve taktik uygulamasını övdü. Orta saha oyuncusu, yaratılan pozisyonların kalitesi göz önüne alındığında skorun çok daha farklı olabileceğini düşündü.
Rice, Napoli'nin inatçı savunmasını açan akıcı pas kombinasyonunu överken bunu Dünya Kupası koşullarına benzetti.
Rice, "Biraz daha bitirici olsaydık bu akşam dört ya da beş olabilirdi" dedi. "Gol inanılmazdı. Herkes topla buluştu, dokundu, onları açmak için pas yaptı ve hareketlendi. Bu, şu ana kadar Arsenal formasıyla oynadığım en sıcak maçtı."
Orta saha oyuncusu, Odegaard'ın form grafiğinden büyük memnuniyet duyuyor
Rice, bu sezonki dördüncü golünü atan takım kaptanı Odegaard adına özellikle çok sevindi. Orta saha oyuncusu, sakatlıklarla boğuştuğu bir sezonun ardından Odegaard'ın fiziksel olarak yeniden en üst seviyeye dönmesinin Arsenal'i doğrudan daha tehlikeli bir takıma dönüştürdüğünü belirtti.
Avrupa'daki zorlu deplasman maçları arasında yol alırlarken kaptanın özgüvenini yüksek tutmanın önemini vurguladı.
"Böyle bir oyuncu formdaysa, her takımda parlayabilir ve bizim için çok önemli," diye açıkladı Rice. "Oyununun zirvesindeyken bizi daha iyi bir takım yapıyor. Bu yüzden ona özgüven aşılamaya devam edelim."
Arsenal, Münih deplasmanı öncesi ivme peşinde
Rice, Arsenal'ın bir kez daha Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmayı hedeflediği bu sezonda, erken dönemde ivme yakalamanın önemini vurguladı. İkonik statlarda mücadele etme fırsatı bulduğu için minnettarlığını dile getiren oyuncu, Napoli'yi yenmenin Bayern Münih, Slavia Prag ve Real Betis'e karşı oynanacak yaklaşan grup maçları öncesinde büyük bir özgüven artışı sağladığını belirtti.
Orta saha oyuncusu, yurt içi ve Avrupa kulvarlarında fikstür yoğunluğu artarken takım arkadaşlarına tavizsiz standartlarını koruma çağrısında bulundu.
Rice sözlerini şöyle tamamladı: "İvme çok önemli. Maç kazandığınızda futbol gerçekten çok güzel oluyor. Buranın nasıl bir stat olduğunu biliyoruz ve burada oynamak büyük bir onur. İvmeyi sürdürüp zorlamaya devam edelim."
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