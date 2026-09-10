Maçı değerlendiren Rice, Arsenal formasıyla şimdiye kadar oynadığı en sıcak koşullar olduğunu söylediği ortamda mücadele etmelerine rağmen takımın soğukkanlılığını ve taktik uygulamasını övdü. Orta saha oyuncusu, yaratılan pozisyonların kalitesi göz önüne alındığında skorun çok daha farklı olabileceğini düşündü.

Rice, Napoli'nin inatçı savunmasını açan akıcı pas kombinasyonunu överken bunu Dünya Kupası koşullarına benzetti.

Rice, "Biraz daha bitirici olsaydık bu akşam dört ya da beş olabilirdi" dedi. "Gol inanılmazdı. Herkes topla buluştu, dokundu, onları açmak için pas yaptı ve hareketlendi. Bu, şu ana kadar Arsenal formasıyla oynadığım en sıcak maçtı."