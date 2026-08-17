Manchester United ve Liverpool'un eski golcüsü Owen, Pedro'ya duyduğu hayranlığı dile getirerek, Kırmızı Şeytanlar'ın Brezilyalı oyuncu Stamford Bridge'de yıldız olmadan çok önce onun transferini bitirmesi gerektiğini söyledi.

Pedro, sadece 12 ay önce Brighton'dan £60m değerindeki bir anlaşmayla Chelsea'ye katılmıştı ve kulübün genel sıkıntılarına rağmen ilk sezonunda çok başarılı bir performans sergiledi.

The Good, The Bad & The Football podcast adlı yayında konuşan Owen, şunları söyledi: "Pedro'nun büyük bir hayranıyım, bence inanılmaz biri. Hatta Manchester United onu yaklaşık dört yıl önce, Watford'dayken almalıydı. United'ın yıllardır ileride kimsesi yoktu ve ben de 'Şu Pedro var ya', bayılıyorum ona diye düşündüm. O, Morgan Rogers ve Cole Palmer'dan oluşan bir hücum üçlüsü... Danny Welbeck ve Jordan Henderson'daki tuhaf transferler tabii ki."