Alvino Hanafi
Çeviri:
‘İnanılmaz biri’ - Michael Owen, Man Utd’ye 60 milyon sterlinlik Chelsea yıldızı Joao Pedro’yu transfer etmeleri gerektiğini söyledi
Owen, Man Utd'nin kaçırdığı fırsata hayıflandı
Manchester United ve Liverpool'un eski golcüsü Owen, Pedro'ya duyduğu hayranlığı dile getirerek, Kırmızı Şeytanlar'ın Brezilyalı oyuncu Stamford Bridge'de yıldız olmadan çok önce onun transferini bitirmesi gerektiğini söyledi.
Pedro, sadece 12 ay önce Brighton'dan £60m değerindeki bir anlaşmayla Chelsea'ye katılmıştı ve kulübün genel sıkıntılarına rağmen ilk sezonunda çok başarılı bir performans sergiledi.
The Good, The Bad & The Football podcast adlı yayında konuşan Owen, şunları söyledi: "Pedro'nun büyük bir hayranıyım, bence inanılmaz biri. Hatta Manchester United onu yaklaşık dört yıl önce, Watford'dayken almalıydı. United'ın yıllardır ileride kimsesi yoktu ve ben de 'Şu Pedro var ya', bayılıyorum ona diye düşündüm. O, Morgan Rogers ve Cole Palmer'dan oluşan bir hücum üçlüsü... Danny Welbeck ve Jordan Henderson'daki tuhaf transferler tabii ki."
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Chelsea'nin Xabi Alonso yönetiminde başarıya ulaşacağı öngörülüyor
Pedro'ya yönelik övgülerinin ötesinde Owen, yeni teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki Chelsea'nin geleceği konusunda son derece iyimser. Geçen sezonu hayal kırıklığı yaratan bir şekilde 10. sırada tamamlayan Chelsea, Avrupa futbolunun dikkat dağıtıcı etkisi olmadan yeni bir döneme giriyor.
Owen, Alonso'nun şu anki göreviyle Bundesliga'daki tarihi başarısı arasında benzerlik kurdu; burada zorlanan bir takımı şampiyonluğa taşımıştı. Yorumcu şu ifadeleri kullandı: "Chelsea. Bu tamamen isabetsiz çıkabilir ama hiç Avrupa yok ve bunun yıllar içinde ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz. Geçen yıl Manchester United için müthişti. Bu teknik direktör [Alonso], Almanya'da fazla şans verilmeyen bir takımla [Bayer Leverkusen] benzer bir şey yaptı, çok şeyi değiştirecek, iyi transferler yaptılar."
Pedro'nun yükselişi ve Londra rekabeti
Pedro’nun Chelsea’daki etkisi anında görüldü; çok yönlü hücum oyuncusu geçen sezon tüm kulvarlarda 20 gol attı. Yaz döneminde takıma katılan bir diğer isim Liam Delap’in önünde ilk 11’de yer alarak kısa sürede Chelsea hücumunun odak noktası haline geldi.
Chelsea’nin ligde sürpriz yapma ihtimaline değinen Owen, hâlâ gelişmesi gereken alanlar olduğunu kabul etti ancak takımın genel gidişatı konusunda iyimserliğini korudu. Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kaleci konusunda büyük bir soru işareti var, bunu duyuyorum. Ama bence o takım bir anda çıkışa geçebilir. Odaklanmaları gereken bir Avrupa kupası yok ve orada iyi oyuncular var. Bence Chelsea büyük bir sezon geçirebilir."
- Getty Images
'Dokunulmaz' statüyü korumak
Mevcut sözleşmesinin bitimine yedi yıl kala Pedro, Chelsea yönetimi içinde "dokunulmazlar" arasında görülüyor. Kulübün, iddialara göre 100 milyon avroya ulaşan Arsenal girişimini hızla reddetmesi, Alonso’nun taktik planlarında onun ne kadar önemli olduğuna dair net bir mesaj veriyor.
Pedro daha önce Barcelona gibi Avrupa devlerinin de ilgisini çekmişti; bu da Owen’ın, oyuncunun Watford ve Brighton’daki gelişim dönemlerinde daha erken harekete geçmeyerek Manchester United’ın önemli bir fırsatı kaçırdığı yönündeki değerlendirmesini daha da doğruluyor.
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