"İnanılmaz bir takım": Thierry Henry'nin Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir favorisi var

CBS Sports'ta Henry, "tarihe geçecek bir gece"den övgüyle bahsetti. Şöyle dedi: "Tebrikler, Barcelona. Avrupa, tehlikenin farkına varmaya başlıyor. Bir takım bu kadar formda olduğunda, hiçbir şey kesin değildir. Bu sadece bir zafer değildi, dünya çapında bir depremdi."

Henry'yi özellikle etkileyen şey, Barça'nın ilk yarıyı 3-2'lik sallantılı bir skorla kapattıktan sonra ikinci 45 dakikayı nasıl şekillendirdiği oldu. "Ne ikinci yarıydı ama?" diye sordu Blaugrana'nın eski forveti: "Tam bir dönüşümdü, takım bambaşka bir kişilikle oynadı. İşte gerçek Barcelona buydu. İstedikleri zaman her şeyi yapabilirler. Bu inanılmaz bir takım."

Henry, Lamine Yamal, Robert Lewandowski ve takım arkadaşlarının hücum fırtınası karşısında, 1990'ların başındaki Johan Cruyff'un efsanevi Rüya Takımı'nı hatırladı ve rakip Newcastle'a acıdı: "Newcastle, bu hücum gücü karşısında çöktü. Barcelona böyle oynadığında, onu durdurmak neredeyse imkansız."