Fransız futbol efsanesi Thierry Henry'ye göre FC Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma konusunda en güçlü adaylardan biri. Hafta ortasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Newcastle United'a karşı alınan 7-2'lik galibiyet, 48 yaşındaki Henry'yi derinden etkiledi ve o, rakiplerin de benzer şekilde etkilendiğine inanıyor.
"İnanılmaz bir takım": Thierry Henry'nin Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir favorisi var
CBS Sports'ta Henry, "tarihe geçecek bir gece"den övgüyle bahsetti. Şöyle dedi: "Tebrikler, Barcelona. Avrupa, tehlikenin farkına varmaya başlıyor. Bir takım bu kadar formda olduğunda, hiçbir şey kesin değildir. Bu sadece bir zafer değildi, dünya çapında bir depremdi."
Henry'yi özellikle etkileyen şey, Barça'nın ilk yarıyı 3-2'lik sallantılı bir skorla kapattıktan sonra ikinci 45 dakikayı nasıl şekillendirdiği oldu. "Ne ikinci yarıydı ama?" diye sordu Blaugrana'nın eski forveti: "Tam bir dönüşümdü, takım bambaşka bir kişilikle oynadı. İşte gerçek Barcelona buydu. İstedikleri zaman her şeyi yapabilirler. Bu inanılmaz bir takım."
Henry, Lamine Yamal, Robert Lewandowski ve takım arkadaşlarının hücum fırtınası karşısında, 1990'ların başındaki Johan Cruyff'un efsanevi Rüya Takımı'nı hatırladı ve rakip Newcastle'a acıdı: "Newcastle, bu hücum gücü karşısında çöktü. Barcelona böyle oynadığında, onu durdurmak neredeyse imkansız."
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid ile karşılaşacak
Henry'nin övgüsü oldukça dikkat çekici; zira bu sezon Barcelona'nın oyun tarzını defalarca eleştirmiş ve sonbaharda, riskli oyun felsefesi ve savunmadaki zayıflıklar nedeniyle büyük bir başarıya ulaşmanın yine mümkün olmayacağını öne sürmüştü. Lig aşamasında son şampiyon PSG'ye karşı 1-2 yenildikleri maçın ardından, "Bu kadar yüksek bir savunma hattıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynayamazsınız, üzgünüm" demişti.
Barcelona, 2015'te Berlin'de Juventus'u yenerek kazandığı final zaferinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk bekliyor. Geçen sezon, teknik direktör Hansi Flick'in takımı, yarı finalde Inter Milan'a karşı iki heyecan verici maçın ardından elendi (3-3, 3-4 uzatmalarda).
Barça'nın bir sonraki rakibi LaLiga'dan Atletico Madrid olacak. Blaugrana bu engeli çeyrek finalde aşarsa, yarı finalde FC Arsenal ile Sporting CP arasındaki maçın galibi bekliyor olacak.
Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerindeki eşleşmeler
Real Madrid FC Bayern PSG FC Liverpool FC Barcelona Atlético Madrid Sporting CP FC Arsenal