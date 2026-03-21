Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Thierry Henry 2025
Falko Blöding

Çeviri:

"İnanılmaz bir takım": Thierry Henry'nin Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir favorisi var

2009 yılında Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni kazandığında Thierry Henry sahadaydı. O, eski kulübünün bu sezon yine aynı başarıyı tekrarlayabileceğine inanıyor.

Fransız futbol efsanesi Thierry Henry'ye göre FC Barcelona, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazanma konusunda en güçlü adaylardan biri. Hafta ortasında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Newcastle United'a karşı alınan 7-2'lik galibiyet, 48 yaşındaki Henry'yi derinden etkiledi ve o, rakiplerin de benzer şekilde etkilendiğine inanıyor.

  • CBS Sports'ta Henry, "tarihe geçecek bir gece"den övgüyle bahsetti. Şöyle dedi: "Tebrikler, Barcelona. Avrupa, tehlikenin farkına varmaya başlıyor. Bir takım bu kadar formda olduğunda, hiçbir şey kesin değildir. Bu sadece bir zafer değildi, dünya çapında bir depremdi."

    Henry'yi özellikle etkileyen şey, Barça'nın ilk yarıyı 3-2'lik sallantılı bir skorla kapattıktan sonra ikinci 45 dakikayı nasıl şekillendirdiği oldu. "Ne ikinci yarıydı ama?" diye sordu Blaugrana'nın eski forveti: "Tam bir dönüşümdü, takım bambaşka bir kişilikle oynadı. İşte gerçek Barcelona buydu. İstedikleri zaman her şeyi yapabilirler. Bu inanılmaz bir takım."

    Henry, Lamine Yamal, Robert Lewandowski ve takım arkadaşlarının hücum fırtınası karşısında, 1990'ların başındaki Johan Cruyff'un efsanevi Rüya Takımı'nı hatırladı ve rakip Newcastle'a acıdı: "Newcastle, bu hücum gücü karşısında çöktü. Barcelona böyle oynadığında, onu durdurmak neredeyse imkansız."

  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde Atlético Madrid ile karşılaşacak

    Henry'nin övgüsü oldukça dikkat çekici; zira bu sezon Barcelona'nın oyun tarzını defalarca eleştirmiş ve sonbaharda, riskli oyun felsefesi ve savunmadaki zayıflıklar nedeniyle büyük bir başarıya ulaşmanın yine mümkün olmayacağını öne sürmüştü. Lig aşamasında son şampiyon PSG'ye karşı 1-2 yenildikleri maçın ardından, "Bu kadar yüksek bir savunma hattıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynayamazsınız, üzgünüm" demişti.

    Barcelona, 2015'te Berlin'de Juventus'u yenerek kazandığı final zaferinden bu yana Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk bekliyor. Geçen sezon, teknik direktör Hansi Flick'in takımı, yarı finalde Inter Milan'a karşı iki heyecan verici maçın ardından elendi (3-3, 3-4 uzatmalarda).

    Barça'nın bir sonraki rakibi LaLiga'dan Atletico Madrid olacak. Blaugrana bu engeli çeyrek finalde aşarsa, yarı finalde FC Arsenal ile Sporting CP arasındaki maçın galibi bekliyor olacak.

  • Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerindeki eşleşmeler

    Real MadridFC Bayern
    PSGFC Liverpool
    FC BarcelonaAtlético Madrid
    Sporting CPFC Arsenal
Premier Lig
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Sunderland crest
Sunderland
SUN
La Liga
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Rayo Vallecano crest
Rayo Vallecano
RAY