İspanyol teknik adam, dönüşleri için net bir takvim veremedi ve şöyle dedi: "Bu konuda çok net olamam. Jurrien gerçekten çok iyi ilerliyor, sahada, şu anda oldukça fazla çalışma yapıyor ama geri dönmesine daha haftalar var, ne kadar olduğunu söyleyemem.

"William şu anda dinlenme sürecinde. İki hafta boyunca neredeyse hiçbir şey yapmaması gerekti, sakatlığı kötüleştirmemek için. İyileşmesi biraz zaman alacak, bunu biliyoruz. Yeni haber alır almaz bilgilendirebiliriz."