NurPhoto
Çeviri:
"İnanılmaz bir oyuncuyu kaybettik" - Mikel Arteta, Arsenal'ın şampiyonluk unvanını koruma yolunda darbe almasıyla William Saliba ve Jurrien Timber hakkında moral bozucu sakatlık güncellemesi yaptı
Saliba ve Timber sezon açılış maçında forma giyemeyecek
Arteta, Arsenal'ın hem Saliba'dan hem de Timber'dan öngörülebilir gelecekte yararlanamayacağını doğruladı ve bu durum kulübün sezon öncesi son hazırlıklarının üzerine gölge düşürdü. Emirates Stadyumu'nda Borussia Dortmund'a karşı oynanan hazırlık maçındaki 3-2'lik yenilginin ardından konuşan İspanyol teknik adam, Saliba'nın 2026 Dünya Kupası'nın ardından süregelen sırt sorununu gidermek için şu anda "dinlenme modunda" olduğunu açıkladı; Timber ise kasık problemiyle mücadele ediyor. Bu haber, Arsenal'ın önce Como ile oynayacağı hazırlık maçı, ardından da Manchester City ile Community Shield karşılaşmasına çıkacağı kritik bir dönemde geldi.
- MIS
'Neredeyse hiçbir şey yapmak zorunda kaldı'
İspanyol teknik adam, dönüşleri için net bir takvim veremedi ve şöyle dedi: "Bu konuda çok net olamam. Jurrien gerçekten çok iyi ilerliyor, sahada, şu anda oldukça fazla çalışma yapıyor ama geri dönmesine daha haftalar var, ne kadar olduğunu söyleyemem.
"William şu anda dinlenme sürecinde. İki hafta boyunca neredeyse hiçbir şey yapmaması gerekti, sakatlığı kötüleştirmemek için. İyileşmesi biraz zaman alacak, bunu biliyoruz. Yeni haber alır almaz bilgilendirebiliriz."
Arteta, "inanılmaz" yıldızların kaybına üzülüyor
Saliba'nın yokluğu, Premier League şampiyonluğundaki belirleyici rolü düşünüldüğünde, kuzey Londra ekibi için özellikle can yakıcı. 25 yaşındaki oyuncu, geçen sezon ligin en iyi savunma performansına sahip olan hattın temel taşlarından biriydi ve önceki sezonlarda onun yokluğu tarihsel olarak takımın formunda düşüşlerle aynı döneme denk geldi. Arteta da hayal kırıklığını gizlemedi; taktik düzeni ve geriden oyun kurma açısından hayati önem taşıyan iki çok yönlü savunmacının bıraktığı boşluğu kabul etti.
Bu sakatlıkların etkisini değerlendiren Arteta, gazetecilere şöyle konuştu: "Bunu ne yazık ki geçmişte yaşadık. O oynanabilir durumda olduğunda istatistikleri inanılmaz. İnanılmaz bir oyuncuyu kaybettiğimizi biliyoruz. Jurrien için de aynısı geçerli."
- Getty Images Sport
Transfer planları mevcut kadroya odaklanmayı sürdürüyor
Savunmadaki krize rağmen Arteta, kadroya bir yedek stoper katmak için yeniden transfer piyasasına dönme ihtimalini küçümsüyor gibi göründü. Kulübün adı birkaç oyuncuyla anılsa da teknik direktör, mevcut grubun sorumluluk almasını ve savunmadaki aksaklıklar konusunda kolektif sorumluluk üstlenmesini beklediğini vurguladı. Arsenal'da şu anda Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori ve Ben White forma giyebilecek durumda, ancak kadro derinliği teknik ekibin isteyeceğinden çok daha erken sınanıyor.
Olası bir takviye sorulduğunda Arsenal cephesinden şu açıklama geldi: "Geçen gün bazı kötü goller yedik, bugün de bazı kötü goller yedik, özellikle de mücadele etme şeklimiz açısından, ama bu kolektif bir sorumluluk. Elimizdeki oyuncularla gelişmemiz gerekiyor."
Bu tutum, haberlerde Arsenal'ın Tottenham kaptanı Cristian Romero için sürpriz bir hamle yapmayı düşündüğünün, ancak ezeli rakibin bu girişimi engellediğinin öne sürülmesine rağmen geliyor.
Arsenal'ın Premier League'deki şampiyonluk savunmasının 21 Ağustos'ta sahasında Coventry karşısında başlaması beklenirken, ilk tercih edilen savunma ikilisi olmadan sezona başlama ihtimali büyük endişe yaratıyor. Şimdi odak noktası, Gabriel'in Piero Hincapie ve Cristhian Mosquera dahil kulübün elindeki diğer seçeneklerle birlikte savunmaya nasıl liderlik edeceğine çevrilmiş durumda.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun