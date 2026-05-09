Benfica teknik direktörü, Sport Week dergisine verdiği röportajda şunları söyledi: "Portekiz her şeye muktedir. İnanılmaz bir nesile sahipler. Bir yıl önce Uluslar Ligi'ni kazandılar. Biz 2016'da Avrupa Şampiyonası'nı kazandık ve bu nesil teknik açıdan o takımdan daha iyi. Elbette Carlo Ancelotti'nin Brezilya'sı ve Arjantin var, ama Portekiz bu Dünya Kupası'nı kazanabilir."
Çeviri:
"İnanılmaz bir nesil": Jose Mourinho, Dünya Kupası şampiyonluğu için çok güçlü bir aday görüyor
Mourinho, turnuvanın siyasi boyutuna da değindi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran’ın katılımını onaylasa da, ülkenin turnuvadan çıkarılması yönündeki çağrılar dinmek bilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Paolo Zampolli, Orta Doğu’daki gerginliklerin daha da tırmanması halinde İran’ın yerine İtalya’nın aday gösterilmesi için yüksek sesle baskı yaptı.
Mourinho bu konuda net bir görüşe sahip ve sporcuları koruyor: "Biri siyaset, diğeri spor," diye vurguladı. Onun için önemli olan tek şey sportif başarı: "Çok fazla takımın katılacağı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İranlı oyuncular, orada oynamayı hak ediyorlar."
- AFP
Mourinho, Zidane'ı övüyor
Mourinho ayrıca başka konulara da değindi. Futbol estetiğinin simgesi ve zarafeti mükemmel bir şekilde temsil eden bir oyuncu sorulduğunda, uzun süre tereddüt etmedi. "Aklıma gelen ilk isim Zinedine Zidane," dedi Mourinho. "Marco Materazzi bunu söylediğim için bana kızabilir, ama Zizou'nun oyununu izlemek tam bir güzellikti."
Hatırlanacağı üzere, Zidane ile Mourinho'nun eski öğrencisi Materazzi arasında, 2006 Dünya Kupası finalinde yaşanan efsanevi kafa atma olayından bu yana buzlar var.
Mourinho en sevdiği şehri söylüyor
Ayrıca Mourinho’ya taktiksel bir dahi olarak bilinen imajı da soruldu. Roma’da birlikte çalıştığı eski oyuncusu Nicolo Zaniolo, bir keresinde Portekizli teknik adamın maçlarda neler olacağını neredeyse kusursuz bir şekilde tahmin edebildiğini iddia etmişti.
"Neredeyse," diye yanıtladı Mourinho. Bir tahmin özellikle aklında kalmıştı: "Tahmin ettiğim ve gerçekten de gerçekleşen bir şey, Zaniolo'nun Roma takımım ile Feyenoord arasındaki Conference League finalinde galibiyet golünü atacağıydı."
Benfica'ya transfer olmasına rağmen, kalbi görünüşe göre İtalya'nın başkentinde kalmış. Teknik direktör olarak en sevdiği şehir sorulduğunda şöyle cevap verdi: "En önemli şey, sevdiğim insanlarla birlikte olmak. Hatta bu yer Sahra Çölü bile olabilir." Ancak sonra daha net konuştu: "Benim için Roma, dünyanın en güzel şehri."
- Getty Images
Mourinho Real Madrid'e geri dönecek mi?
Bu arada, krizin pençesindeki Real Madrid'e Mourinho'nun dönüşü giderek somutlaşıyor gibi görünüyor. Sky Sport'un haberine göre, 2010-2013 yılları arasında Kralların takımını çalıştırmış olan Portekizli teknik adam, şu anda en güçlü aday konumunda; ancak iki net talebi de var.
Mourinho'nun kendisi bu teklife karşı çıkmıyor gibi görünüyor, ancak Krallara yeniden katılmayı kabul etmek için bir yandan "tam kontrol" ve "transferlerde büyük söz hakkı" talep ettiği anlaşılıyor.