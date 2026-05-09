Mourinho, turnuvanın siyasi boyutuna da değindi. FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran’ın katılımını onaylasa da, ülkenin turnuvadan çıkarılması yönündeki çağrılar dinmek bilmiyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Paolo Zampolli, Orta Doğu’daki gerginliklerin daha da tırmanması halinde İran’ın yerine İtalya’nın aday gösterilmesi için yüksek sesle baskı yaptı.

Mourinho bu konuda net bir görüşe sahip ve sporcuları koruyor: "Biri siyaset, diğeri spor," diye vurguladı. Onun için önemli olan tek şey sportif başarı: "Çok fazla takımın katılacağı Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan İranlı oyuncular, orada oynamayı hak ediyorlar."