Como 1907, kısa sürede Serie A'da üst düzey bir takım oluşturdu. Ancak kadrosunda neredeyse hiç İtalyan oyuncu bulunmuyor.
İnanılmaz bir istatistik! Bu sezon Serie A'nın önde gelen kulüplerinden birinde, sahada sadece bir dakika boyunca bir İtalyan oyuncu yer aldı
Corriere dello Sport'un istatistiklerine göre, bu sezon Cesc Fabregas'ın (38) çalıştırdığı takımda tam olarak bir dakika süreyle sahaya çıkan bir İtalyan oyuncu var: Defans oyuncusu Edoardo Goldaniga (32), Eylül ayında Fiorentina'ya karşı 2-1 kazanılan deplasman maçında son dakikalarda oyuna girerek 60 saniye sahada kaldı.
Karşılaştırma için: Serie A sıralamasında, İtalyan oyuncuların sahada kaldıkları süre açısından sondan bir önceki sırada, 4137 dakika ile ligin son sırasındaki Hellas Verona yer alıyor. Dört kez dünya şampiyonu olan ülkenin profesyonel oyuncularının en fazla süre aldığı takım, 18.868 dakika ile Cagliari Calcio oldu. Onu Cremonese (16.212), Floransa (14.873), Pisa (12.895) ve Lazio (12.255) takip ediyor.
Como 1907, Şampiyonlar Ligi'ne doğru ilerliyor
Como, Serie A'ya yeniden yükseldiği ikinci sezonunu geçiriyor. Endonezyalı milyarder kardeşler Robert Budi ve Michael Bambang Hartono'nun sahibi olduğu kulüp, üst sıralarda aktif bir mücadele veriyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda haklı umutlar besliyor. Pazar günü Roma ile oynadığı derbi maçını 2-1 kazanan Como, şu anda ligde dördüncü sırada yer alıyor.
Teknik direktör Fabregas, ilk görevinde gelecek vaat eden bir teknik direktör olarak görülüyor. Kadrosunda bazı tanınmış profesyonel oyuncuları bir araya getirdi. Takımın en önemli oyuncuları arasında eski Real Madrid yıldızları Nico Paz (Arjantin, 21) ve Jacobo Ramon (İspanya, 21), eski Şampiyonlar Ligi şampiyonu Sergi Roberto (İspanya, 34) ve Yunanistan'ın en golcü oyuncusu Anastasios Douvakis (26, sezonun 10 golü) bulunuyor. Bu sezon öncesinde İspanyol Avrupa Şampiyonu Alvaro Morata (33) da takıma katıldı.
Buna ek olarak, savunma oyuncusu Marc Oliver Kempf (31) ve kanat forveti Nicolas Kühn (26) olmak üzere iki Alman profesyonel de kadroya katıldı. Buna karşılık, İtalyan oyuncuları bulmak için mercek kullanmak gerekiyor: Tecrübeli Goldaniga'nın yanı sıra, kadroda sadece 35 yaşındaki Mauro Vigorito bulunuyor.
Bu sezon Como Calcio'nun en golcü oyuncuları
Adı Yaş Ülke Goller Anastasios Douvakis 26 yaş Yunanistan 10 Nico Paz 21 yaş Arjantin 9 Martin Baturina 23 yaş Hırvatistan 5 Marc Oliver Kempf 31 yaş Almanya 4 Lucas Da Cunha 24 yaş Fransa 3