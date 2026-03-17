İnanılmaz bir istatistik! Bu sezon Serie A'nın önde gelen kulüplerinden birinde, sahada sadece bir dakika boyunca bir İtalyan oyuncu yer aldı

Corriere dello Sport'un istatistiklerine göre, bu sezon Cesc Fabregas'ın (38) çalıştırdığı takımda tam olarak bir dakika süreyle sahaya çıkan bir İtalyan oyuncu var: Defans oyuncusu Edoardo Goldaniga (32), Eylül ayında Fiorentina'ya karşı 2-1 kazanılan deplasman maçında son dakikalarda oyuna girerek 60 saniye sahada kaldı.

Karşılaştırma için: Serie A sıralamasında, İtalyan oyuncuların sahada kaldıkları süre açısından sondan bir önceki sırada, 4137 dakika ile ligin son sırasındaki Hellas Verona yer alıyor. Dört kez dünya şampiyonu olan ülkenin profesyonel oyuncularının en fazla süre aldığı takım, 18.868 dakika ile Cagliari Calcio oldu. Onu Cremonese (16.212), Floransa (14.873), Pisa (12.895) ve Lazio (12.255) takip ediyor.