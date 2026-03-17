Como 1907 v US Lecce - Serie A
Falko Blöding

İnanılmaz bir istatistik! Bu sezon Serie A'nın önde gelen kulüplerinden birinde, sahada sadece bir dakika boyunca bir İtalyan oyuncu yer aldı

Como'nun kadrosunda yerli oyuncu neredeyse hiç yok. Bu durum, dikkat çekici bir rakama yansıyor.

Como 1907, kısa sürede Serie A'da üst düzey bir takım oluşturdu. Ancak kadrosunda neredeyse hiç İtalyan oyuncu bulunmuyor.

  • Corriere dello Sport'un istatistiklerine göre, bu sezon Cesc Fabregas'ın (38) çalıştırdığı takımda tam olarak bir dakika süreyle sahaya çıkan bir İtalyan oyuncu var: Defans oyuncusu Edoardo Goldaniga (32), Eylül ayında Fiorentina'ya karşı 2-1 kazanılan deplasman maçında son dakikalarda oyuna girerek 60 saniye sahada kaldı.

    Karşılaştırma için: Serie A sıralamasında, İtalyan oyuncuların sahada kaldıkları süre açısından sondan bir önceki sırada, 4137 dakika ile ligin son sırasındaki Hellas Verona yer alıyor. Dört kez dünya şampiyonu olan ülkenin profesyonel oyuncularının en fazla süre aldığı takım, 18.868 dakika ile Cagliari Calcio oldu. Onu Cremonese (16.212), Floransa (14.873), Pisa (12.895) ve Lazio (12.255) takip ediyor.

    Como 1907, Şampiyonlar Ligi'ne doğru ilerliyor

    Como, Serie A'ya yeniden yükseldiği ikinci sezonunu geçiriyor. Endonezyalı milyarder kardeşler Robert Budi ve Michael Bambang Hartono'nun sahibi olduğu kulüp, üst sıralarda aktif bir mücadele veriyor ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma konusunda haklı umutlar besliyor. Pazar günü Roma ile oynadığı derbi maçını 2-1 kazanan Como, şu anda ligde dördüncü sırada yer alıyor.

    Teknik direktör Fabregas, ilk görevinde gelecek vaat eden bir teknik direktör olarak görülüyor. Kadrosunda bazı tanınmış profesyonel oyuncuları bir araya getirdi. Takımın en önemli oyuncuları arasında eski Real Madrid yıldızları Nico Paz (Arjantin, 21) ve Jacobo Ramon (İspanya, 21), eski Şampiyonlar Ligi şampiyonu Sergi Roberto (İspanya, 34) ve Yunanistan'ın en golcü oyuncusu Anastasios Douvakis (26, sezonun 10 golü) bulunuyor. Bu sezon öncesinde İspanyol Avrupa Şampiyonu Alvaro Morata (33) da takıma katıldı.

    Buna ek olarak, savunma oyuncusu Marc Oliver Kempf (31) ve kanat forveti Nicolas Kühn (26) olmak üzere iki Alman profesyonel de kadroya katıldı. Buna karşılık, İtalyan oyuncuları bulmak için mercek kullanmak gerekiyor: Tecrübeli Goldaniga'nın yanı sıra, kadroda sadece 35 yaşındaki Mauro Vigorito bulunuyor.

  • Bu sezon Como Calcio'nun en golcü oyuncuları

    AdıYaşÜlkeGoller
    Anastasios Douvakis26 yaşYunanistan10
    Nico Paz21 yaşArjantin9
    Martin Baturina23 yaşHırvatistan5
    Marc Oliver Kempf31 yaşAlmanya4
    Lucas Da Cunha24 yaşFransa3
