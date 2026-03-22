"İnanılmaz bir duygu" - Man City'ye Carabao Kupası'nı kazandıran iki golün ardından rüya gibi bir an yaşayan Nico O'Reilly

Kuzey Londra ekibinin bu mağlubiyeti, bu sezon dörtlü kupayı kazanma yönündeki büyük hedeflerinin resmen sona erdiği anlamına geliyor; ancak takım, diğer üç büyük turnuvada hâlâ güçlü bir şampiyonluk adayı konumunda. Deplasmana gelen taraftarları için ne yazık ki, takımın Lig Kupası'ndaki galibiyet sayısı hâlâ sadece ikide kalmış durumda; bu, İngiltere'nin önde gelen kulüpleri arasında en düşük rakam. Buna karşılık, bu galibiyet, turnuvanın 1960'ta başlamasından bu yana oynadıkları 10 finalin 9'unu inanılmaz bir şekilde kazanan galip takım için bu turnuvadaki dokuzuncu zafer anlamına geliyor. Bu zafer, verimsiz bir yılın ardından Manchester'ın dev kulübünün podyuma geri dönüşünü simgeliyor ve 2024'te zirveye ulaşan tarihi dört ardışık Premier Lig şampiyonluğunun ardından takıma yeniden canlılık katıyor.