"İnanılmaz bir duygu" - Man City'ye Carabao Kupası'nı kazandıran iki golün ardından rüya gibi bir an yaşayan Nico O'Reilly
O'Reilly, City'nin Wembley zaferine imza attı
O'Reilly, Pazar günü tartışmasız kahraman oldu ve takımını Arsenal karşısında zorlu bir mücadelenin ardından 2-0'lık galibiyete taşıdı. 90 dakika boyunca sahada kalan O'Reilly, 83 top dokunuşu ve %86'lık etkileyici pas isabet oranıyla maçı domine etti ve 50 pasının 43'ünü tamamladı. Ayrıca, üç hava topu mücadelesinin tamamını kazanarak fiziksel üstünlüğünü de sergiledi. En parlak anları 60. ve 64. dakikalarda geldi; ceza sahası içinden attığı muhteşem kafa vuruşlarıyla kaleyi bulan tek iki şutunu gole çevirerek kupayı garantiledi.
İki gol atan doğum günü çocuğu coşmuş durumda
Maçın bitiş düdüğünün ardından konuşan akademi mezunu, bu tarihi anla ilgili düşüncelerini paylaştı. Sky Sports’a şunları söyledi: "İnanılmaz bir duygu. Bir final kazanmak, ne kadar iyi olduğunu bildiğimiz bu takımı yenmek. Bunu devam ettirmeliyiz, bize iyi bir ivme kazandıracak. Bugün çok heyecanlıyım. O golleri attığımda tüm taraftarların o şekilde tezahürat etmesini görmek biraz inanılmazdı. Gerçekten çok güzel bir duygu ve harika bir doğum günü hafta sonu." Çocukluğundaki orta saha içgüdülerini, 88.000'den fazla seyircinin önünde ulusal stadyumda üst düzey gollere dönüştürmesi, bu anı gerçekten unutulmaz kıldı.
Arsenal'in dörtlü kupa hayalleri, üstün bir performans sergileyen Cityzens tarafından sona erdirildi
Kuzey Londra ekibinin bu mağlubiyeti, bu sezon dörtlü kupayı kazanma yönündeki büyük hedeflerinin resmen sona erdiği anlamına geliyor; ancak takım, diğer üç büyük turnuvada hâlâ güçlü bir şampiyonluk adayı konumunda. Deplasmana gelen taraftarları için ne yazık ki, takımın Lig Kupası'ndaki galibiyet sayısı hâlâ sadece ikide kalmış durumda; bu, İngiltere'nin önde gelen kulüpleri arasında en düşük rakam. Buna karşılık, bu galibiyet, turnuvanın 1960'ta başlamasından bu yana oynadıkları 10 finalin 9'unu inanılmaz bir şekilde kazanan galip takım için bu turnuvadaki dokuzuncu zafer anlamına geliyor. Bu zafer, verimsiz bir yılın ardından Manchester'ın dev kulübünün podyuma geri dönüşünü simgeliyor ve 2024'te zirveye ulaşan tarihi dört ardışık Premier Lig şampiyonluğunun ardından takıma yeniden canlılık katıyor.
Guardiola, Wembley'de yeni bir teknik direktörlük rekoru kırdı
Parlak kupa vitrinlerine eklenen bu son zafer, Etihad kulübünün son on yılda bu özel ulusal kupada mutlak hakim güç konumunu pekiştiriyor. 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarındaki önceki başarılarına 2026 şampiyonluğunu da eklemek, kulübün inanılmaz istikrarını kanıtlıyor. Carabao Kupası, teknik direktör Pep Guardiola'nın da en sevdiği turnuva olduğu açık, zira City'nin teknik direktörü olarak bu kupayı beş kez kazanarak İngiliz futbolunda muhteşem bir rekor kırdı. Dört şampiyonluk kazanan Brian Clough, Sir Alex Ferguson ve Jose Mourinho'yu geride bıraktı. Mavi konfeti nihayet yağmaya başladığında, bu, kupa söz konusu olduğunda takımın baskı altında performans gösterme konusundaki doğuştan gelen yeteneğini açıkça hatırlattı.
