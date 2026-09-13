Getty Images Sport
Çeviri:
'İnanılmaz bir açıklama!' - Michael Carrick, Manchester City'nin Manchester United'a karşı attığı tartışmalı golün ardından VAR kararını YERDEN YERE VURDU
Carrick, derbi tartışmasına öfkelendi
Carrick, takımının Manchester City'ye karşı aldığı kıl payı yenilginin ardından öfkeliydi ve özellikle Haaland'ın galibiyet golünün verilmesinde kullanılan mantığı hedef aldı. City'nin ilk yarıda 10 kişi kaldığı maç, Video Yardımcı Hakem'in uzun süren müdahalesini gerektiren tek golle sonuçlandı.
Sahadaki ilk karar ofsayt olsa da gol sonunda geçerli sayıldı ve bu durum, oyuna müdahale konusundaki kural yorumuna ilişkin olarak United kulübesi ile Old Trafford tribünlerinde büyük bir şaşkınlık yarattı.
Maçın son düdüğünün ardından Sky Sports'a konuşan ve gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşayan Carrick, hakem yönetimine ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Şöyle dedi: "Kafamız karışık, hatta karışık bile değil, hakemlerin kararlarına yardımcı olmak için bir şeyler devreye soktuk; ekranlar, bir yerlerde ofiste oturan hakemler. Eğer bu futbolun yorumuysa, asıl endişe verici olan bu."
Enzo Fernandez'in ofsayt tartışması
Tartışmanın odağında, Josko Gvardiol’un ceza sahasına gönderdiği orta-şut sırasında ofsayt pozisyonunda göründüğü belirtilen Arjantinli orta saha oyuncusu Fernandez vardı. Fernandez topa temas etmese de hareketi belirleyiciydi; kendisini uçarak kafa vuruşu denemesi için attı ve doğrudan United savunmacısı Lisandro Martinez’in görüş hattında yer aldı.
United, Martinez’in Fernandez’in hareketinden etkilendiğini, bunun da top arka direkte Haaland’a ulaşıp onun gol vuruşunu yapmasından önce savunmacının bir an tereddüt etmesine yol açmış olabileceğini savundu.
Buna rağmen, Matt Donohue liderliğindeki VAR ekibi Fernandez’in hareketlerinin kuralların ihlali anlamına gelmediğine karar verdi. Resmî gerekçede, Fernandez’in topa dokunmaması ve kaleciyi ya da bir savunmacının topa giden açık yolunu fiziksel olarak engellememesi nedeniyle golün geçerli olduğu belirtildi.
Carrick, VAR’ın “akıl almaz” açıklamasını sert şekilde eleştirdi
Carrick ikna olmadı ve maç sonrası açıklamalarında, oyuncularının oyunun savunma fazını açıkça etkiliyor gibi görünen bir durum için bunun hayret verici bir açıklama olduğunu daha sonra ekledi. Carrick, "Eğer artık oyuna müdahale etmemek şeklindeki yorum buysa, bu benim için gerçekten endişe verici. Bu hayret verici bir açıklama" dedi.
Şöyle devam etti: "Bu karar sezonu değiştirmeyecek ama maç üzerinde büyük bir etkisi oldu. Bugün o karar bizden kaynaklanmadı. Bundan sonra pozisyon üretmek ve gol atmak bize kalmış. Anlarımız oldu. Elbette bunu yapmak bize düşüyor ama böyle maçlardaki büyük anların büyük etkisi oluyor.
- Getty Images Sport
Carrick sorumluluğu üstleniyor
Hakem kararları etrafındaki tartışmalardan bağımsız olarak, Manchester United teknik direktörü derbi yenilgisinde sorumluluk almaktan kaçınmadı ve Manchester City 10 kişi kalmasına rağmen takımının yeterince pozisyon üretemediğini kabul etti. Şöyle dedi: "Birçok şeyi iyi yaptık. Oyunun içine iyi şekilde girdiğimiz ve tehlikeli göründüğümüz bir dönem vardı. Bugünkü maçtan olumlu şeyleri alacağız ve iyi şekilde yolumuza devam edeceğiz, ancak bunu hafife alarak yapmayacağız.
Sözlerini şöyle tamamladı: "Daha fazla pozisyon üretebilirdik. Bu bizim için bir cevap, ama yapabilirdik. Ben göreve geldiğimden beri bu ikinci yenilgimiz, ancak biz iyi bir takımız ve yeniden kazanma alışkanlığımıza döneceğiz."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun