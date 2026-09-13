Carrick, takımının Manchester City'ye karşı aldığı kıl payı yenilginin ardından öfkeliydi ve özellikle Haaland'ın galibiyet golünün verilmesinde kullanılan mantığı hedef aldı. City'nin ilk yarıda 10 kişi kaldığı maç, Video Yardımcı Hakem'in uzun süren müdahalesini gerektiren tek golle sonuçlandı.

Sahadaki ilk karar ofsayt olsa da gol sonunda geçerli sayıldı ve bu durum, oyuna müdahale konusundaki kural yorumuna ilişkin olarak United kulübesi ile Old Trafford tribünlerinde büyük bir şaşkınlık yarattı.

Maçın son düdüğünün ardından Sky Sports'a konuşan ve gözle görülür şekilde hayal kırıklığı yaşayan Carrick, hakem yönetimine ilişkin değerlendirmesinde sözünü sakınmadı. Şöyle dedi: "Kafamız karışık, hatta karışık bile değil, hakemlerin kararlarına yardımcı olmak için bir şeyler devreye soktuk; ekranlar, bir yerlerde ofiste oturan hakemler. Eğer bu futbolun yorumuysa, asıl endişe verici olan bu."