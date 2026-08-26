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'İnanılmaz ayaklar' - Thierry Henry ve Dennis Bergkamp'ın gölgesinde kalan iki Arsenal 'Yenilmezi', başka herhangi bir kulüpte 'süper süper yıldızlar' olacak isimler olarak gösterildi
Henry, Vieira ve Bergkamp, tarihe geçen 'Yenilmezler'in bir parçasıydı
Islington doğumlu Halls, Arsenal’ın efsanevi altyapı sistemine gençlik yıllarında katıldı ve gösterdiği potansiyel, A takıma yükselmesini sağladı. Lig Kupası’nda üç maçta forma giydi; Kasım 2001’de Manchester United’a karşı oynanan ilk maçında kırmızı kart gördü ve gelmiş geçmiş en büyük isimlerden oluşan bir grupla aynı ortamı paylaşma fırsatı yakaladı.
Fransız forvet Henry, kuzey Londra’da açık ara en baskın isimdi; vatandaşı Vieira ile uçmayan Hollandalı Bergkamp da, İngiltere milli oyuncuları Ashley Cole ve Sol Campbell’ın da yer aldığı ikonik yardımcı kadronun parçasını oluşturuyordu.
Halls, Dünya Kupası kazananları ve modern dönemin idolleriyle her gün çalışma şansı buldu; spor dünyasının en parlak ışıkları N5’in üzerine çevrilmişti. O ilgi paylaşılmak zorundaydı ve bu da kaçınılmaz olarak son derece yetenekli bazı isimlerin gölgede kalmasına yol açtı.
Robert Pires, 1998’de Henry ile birlikte dünya şampiyonluğu yaşarken Arsenal ile iki yerel şampiyonluk ve birkaç FA Cup da kazandı. Kariyer yolu başka bir yere çıksaydı çok daha büyük takdir görebilecek isimlerden biriydi; etkileyici Nijeryalı forvet Nwankwo Kanu da bu kategoriye kusursuz biçimde uyan bir başka oyuncu olarak görülüyor.
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'Yenilmezler' döneminde Arsenal'ın bir nebze gözden kaçan kahramanları kimlerdi?
Pires ve Yenilmezler döneminin görece adı daha az anılan diğer kahramanları hakkında sorulan Halls, GambleGuru aracılığıyla GOAL'e özel açıklamasında şunları söyledi: “Arsenal taraftarı o adama bayılıyor. Ama senin de dediğin gibi, bazen o takımda öyle büyük süper yıldız olarak görülmeyen başka oyuncular da vardı. Ama orada o kadar çok oyuncu vardı ki.
“Pires, bir maçı hatırlıyorum, Dennis Bergkamp'ın Newcastle'a o golü attığı maçta ben yedek kulübesindeydim. Ve gençtim, sanırım 17 yaşındaydım, ısınmak için gidip geliyordum. Sanırım hoca bana 47. dakikada ısınmamı söyledi. Ve bütün süre boyunca dışarıda kaldım. Kulübeye geri dönmedim, sadece ısındım, ısındım, ısındım çünkü çok gergindim. Ama neyse, o maçta Pires inanılmazdı. O maçta çok iyiydi. Ve o maçtaki kalitesine hayran kalmıştım. Ve tabii ki Dennis de bildiğini yaptı.
“Ama sonra onunla her gün antrenman yaptığında, Kanu gibi isimler vardı. Kanu, görebileceğiniz en iyi şeylerden biri gibiydi; ayakları, inanılmaz ayakları vardı. Güçlüydü, her takıma rahatlıkla girerdi. Ve oradaki kadro derinliğiyle, oradaki yetenekle, bu tam anlamıyla çılgınlıktı. Gerçekten öyleydi.
“Ama çok, çok, çok fazla oyuncu vardı. Hatta genç takımımızda, rezerv takımımızda bile ülkedeki çoğu takıma rahatlıkla girecek oyuncular vardı. O dönemde Arsenal ve Manchester United muhtemelen futbol oynayan tek takımlardı. Bu yüzden biraz tuhaf bir şeydi. Arsenal'dan ayrılıyorsun, bu farklı bir futbol türü. Ama yetenek seviyesi çılgınlıktı.”
A Milli formayı giyen ve Premier League'de boy gösteren İngiltere U20 yıldızları
Kulüp düzeyinde Pires ve diğerleriyle birlikte oynayan Halls, aynı zamanda İngiltere U20 takımında Peter Crouch, Jay Bothroyd ve Joleon Lescott ile de milli takım arkadaşıydı; onların tamamı daha sonra Premier League'de verimli kariyerler geçirdi ve bu süreçte A Milli İngiltere takımında da forma giydi.
Bunu başarıp başaramayacaklarının her zaman belli olup olmadığı ya da şansın, yani doğru zamanda doğru yerde olmanın, zirveye giden yolda bir payı olup olmadığı sorulduğunda Halls şunları ekledi: “Kesinlikle. Şans var, zamanlama var, sakatlıklar var, sizden hoşlanan ya da hoşlanmayan teknik direktörler var ve bazen tercih edilmediğiniz, kadroda olmadığınız halde bir kulüpte çok uzun süre kalmak var. Bunu ben yaptım, kesinlikle Reading'de yaptım. Ama evet, İngiltere'deki çocuklar olarak inanılmazdık. Orada inanılmaz bir yetenek vardı.
“Bence benim oynadığım dönemde yetenekli oyuncular için mesele her zaman çok fazla futbol oynamak oldu. Biz çok fazla futbol oynamak istiyorduk. Sonra liglere, Championship'e ve belki Premier League'in alt sıralarındaki takımlara gittiğinizde, sizden futbol oynamanızı istemiyorlar. Güvende kalmak istiyorlar. Maç kazanmak istiyorlar.
“Büyük takımlara karşı oyunu açtığınızda, bunun cezasını çekersiniz. Bu yüzden büyük kulüplerimizden ayrılıp daha küçük kulüplere ya da Championship'e gittiğimizde, fazla futbol oynamaya çalışıyordunuz. Bu da bir bakıma bizim aleyhimize oldu. Bence birçok oyuncu da böyleydi.
“Bu yüzden bu durum kesinlikle biraz benim aleyhime işledi çünkü fikrimi değiştirmedim. Bana doğru futbolu nasıl oynayacağımı Arsenal öğretti. Ve teknik direktör bana ‘dinle, bir tane köşeye doğru uzun vur’ dediğinde bile fikrimi değiştirmedim. Ben de ‘hayır, bana öğretilen bu değil, bana şöyle ve böyle oynamam öğretildi ve ne olursa olsun bunu yapacağım’ dedim. Bu yüzden bazen bu sizin aleyhinize işliyor.”
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Arsenal altyapısından yetişen Halls, modellik sektörüne adım attı
Halls'ın oyunculuk kariyeri, Wycombe'daki döneminin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle 2012'de sona erdi. Reading formasıyla Premier League'de bir maça çıktı ve Stoke, Preston, Crystal Palace ile Sheffield United'da Championship'te yıldızlaştı; ayrıca Brentford ve Aldershot'ta da forma giydi.
Kramponlarını astıktan sonra modellik sektörüne adım attı ve şimdi 44 yaşında olan eski futbolcu, Arsenal'da Henry, Pires, Bergkamp ve Vieira ile takım arkadaşı olduğu dönemde bir zamanlar tattığı yüksek yaşamı bir kez daha deneyimleme fırsatı buldu.
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