'İnanılmaz ayaklar' - Thierry Henry ve Dennis Bergkamp'ın gölgesinde kalan iki Arsenal 'Yenilmezi', başka herhangi bir kulüpte 'süper süper yıldızlar' olacak isimler olarak gösterildi

Pires ve Yenilmezler döneminin görece adı daha az anılan diğer kahramanları hakkında sorulan Halls, GambleGuru aracılığıyla GOAL'e özel açıklamasında şunları söyledi: “Arsenal taraftarı o adama bayılıyor. Ama senin de dediğin gibi, bazen o takımda öyle büyük süper yıldız olarak görülmeyen başka oyuncular da vardı. Ama orada o kadar çok oyuncu vardı ki.

“Pires, bir maçı hatırlıyorum, Dennis Bergkamp'ın Newcastle'a o golü attığı maçta ben yedek kulübesindeydim. Ve gençtim, sanırım 17 yaşındaydım, ısınmak için gidip geliyordum. Sanırım hoca bana 47. dakikada ısınmamı söyledi. Ve bütün süre boyunca dışarıda kaldım. Kulübeye geri dönmedim, sadece ısındım, ısındım, ısındım çünkü çok gergindim. Ama neyse, o maçta Pires inanılmazdı. O maçta çok iyiydi. Ve o maçtaki kalitesine hayran kalmıştım. Ve tabii ki Dennis de bildiğini yaptı.

“Ama sonra onunla her gün antrenman yaptığında, Kanu gibi isimler vardı. Kanu, görebileceğiniz en iyi şeylerden biri gibiydi; ayakları, inanılmaz ayakları vardı. Güçlüydü, her takıma rahatlıkla girerdi. Ve oradaki kadro derinliğiyle, oradaki yetenekle, bu tam anlamıyla çılgınlıktı. Gerçekten öyleydi.

“Ama çok, çok, çok fazla oyuncu vardı. Hatta genç takımımızda, rezerv takımımızda bile ülkedeki çoğu takıma rahatlıkla girecek oyuncular vardı. O dönemde Arsenal ve Manchester United muhtemelen futbol oynayan tek takımlardı. Bu yüzden biraz tuhaf bir şeydi. Arsenal'dan ayrılıyorsun, bu farklı bir futbol türü. Ama yetenek seviyesi çılgınlıktı.”