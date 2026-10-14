Getty Images Sport
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“İnanılmaz aptalca”: Vincent Kompany, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz bir beraberlik almasının ardından Michael Olise'yi “provoke edilerek gördüğü” kırmızı kart nedeniyle sert biçimde eleştirdi
Olise, Stavanger'de kırmızı kart gördü
Bundesliga devi, Norveç'te unutmak isteyeceği bir gece yaşadı. İki farklı geriden dönmeyi başardı, ancak maçın sonlarında beraberlik golünü yedi ve o sırada sahada on kişiyle mücadele ediyordu. Maçın en çok konuşulan olayı 74. dakikada yaşandı. Taktik faul nedeniyle daha önce sarı kart gören Olise, soğukkanlılığını kaybetti. Viking kaptanı Zlatko Tripic'in tahrikinin ardından eski Crystal Palace oyuncusu topu doğrudan rakibinin yüzüne attı. Hakem Georgi Kabakov, ikinci sarı kartı göstermekten başka çare bulamadı ve Bayern maçın son bölümünü bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı.
Kompany, bu olay hakkında özellikle sert konuştu ve oyuncusunu kamuoyu önünde eleştirmekten kaçınmadı. “Kırmızı kart görmek de elbette inanılmaz aptalcaydı. Bunu ele aldık ve bu konuda tavrımız net. Takımda enerji eksikliği gördüğüm de söylenemez. Takım mücadele ediyor ama böyle bir şey olmamalı,” diyen teknik direktörün sözlerini Bild aktardı.
- Getty Images Sport
Kanat oyuncusu için öğretici bir an
Öfkesine rağmen Kompany, 24 yaşındaki kanat oyuncusunun bu deneyimden ders çıkarıp olgunlaşmasını umuyor. Teknik direktör, olayla ilgili Olise ile doğrudan konuştuğunu ve rakibinin ondan daha akıllıca davrandığını söyledi. Turnuva ilerledikçe maçların önemi artacak ve Bayern, eleme maçlarında bu tür fevri davranışları göze alamaz.
Teknik direktör, “Bunun farkında. Bu konularda son derece netiz. Bunu yaptığı için üzüldüğünü gözlerinden anlayabiliyorum. Bugün oynanan maç bir final ya da yarı final değil ama böyle anlar bir sezonun gidişatında belirleyici oluyor. Michael'a da söyledim: 10 numara senden daha akıllıca davrandı. Artık ben de bunu değiştiremem. Umarım bu, ders çıkarıp daha güçlü hâle geldiğimiz anlardan biri olur,” dedi.
Kompany önlenebilir hatalara sert tepki gösterdi
Kompany için özellikle Augsburg karşısında ligde yaşanan son tökezlemenin ardından takımın sergilediği performansın biçimi kabul edilemezdi. Teknik direktör, takımını bir anda etkisi altına alan konsantrasyon kayıplarını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Belçikalı çalıştırıcı, takımın çok çalıştığını ancak bu sezon büyük kupalar için mücadele edecekse böylesine temel hataların sürmesine izin veremeyeceğini belirtti. Beraberlik, bir süredir rakiplerine üstünlük kuran Bayern’i savunmasız bir görüntüde bıraktı.
“Oyunun özü o kadar kötü değil ama tam anlamıyla konsantrasyon hataları yaptık. Akıllıca davranmadık. Sekiz saniye sonra gol yediğimiz Augsburg maçında da, bir buçuk dakika sonra erken bir gol yediğimiz bugünkü maçta da. Biraz da aşırı özgüven vardı. Rakibin yakaladığı her fırsat gol oluyor ama bu bir mazeret değil; o fırsatları kendimiz yaratıyoruz,” dedi.
- AFP
Bayern Münih'in savunmasına ilişkin endişeler artıyor
Olise’nin oyundan atılması maçın en çok konuşulan olayı olsa da takımın savunma performansı beklentilerin oldukça altında kaldı. Gianni Stesness ve Peter Christiansen’in erken golleri konuk ekibi zor duruma düşürürken savunmadaki açıkları da ortaya çıkardı. Harry Kane ve Luis Diaz maçı çevirdikten sonra bile son dakikalarda gelen beraberlik golü, teknik ekibi açıkça rahatsız eden oyun yönetimi eksikliğini gözler önüne serdi.
Bu sonuç, Kompany’nin konsantrasyonda ciddi bir iyileşme bekleyeceği RB Leipzig ile oynanacak Bundesliga maçı öncesinde baskıyı artırdı. Şampiyonluk yarışı kızışırken Bayern, teknik direktörünün son maçlarda eksikliğini hissettiği “akıllılığı” bir an önce yeniden kazanmalı.
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