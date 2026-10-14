Bundesliga devi, Norveç'te unutmak isteyeceği bir gece yaşadı. İki farklı geriden dönmeyi başardı, ancak maçın sonlarında beraberlik golünü yedi ve o sırada sahada on kişiyle mücadele ediyordu. Maçın en çok konuşulan olayı 74. dakikada yaşandı. Taktik faul nedeniyle daha önce sarı kart gören Olise, soğukkanlılığını kaybetti. Viking kaptanı Zlatko Tripic'in tahrikinin ardından eski Crystal Palace oyuncusu topu doğrudan rakibinin yüzüne attı. Hakem Georgi Kabakov, ikinci sarı kartı göstermekten başka çare bulamadı ve Bayern maçın son bölümünü bir kişi eksik oynamak zorunda kaldı.

Kompany, bu olay hakkında özellikle sert konuştu ve oyuncusunu kamuoyu önünde eleştirmekten kaçınmadı. “Kırmızı kart görmek de elbette inanılmaz aptalcaydı. Bunu ele aldık ve bu konuda tavrımız net. Takımda enerji eksikliği gördüğüm de söylenemez. Takım mücadele ediyor ama böyle bir şey olmamalı,” diyen teknik direktörün sözlerini Bild aktardı.