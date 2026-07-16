"İngiltere'nin öne geçtikten sonra bu maça nasıl yaklaştığını ne inanabiliyorum ne de anlayabiliyorum. Arjantin'in ideal pozisyonlardan birbiri ardına ortalar yapmasına nasıl izin verdiklerini kavrayamıyorum," dedi Müller, Chicago'ya giden uçakta çektiği ve sosyal medya hesaplarında paylaştığı bir videoda.
Çeviri:
"İnanamıyorum": Alman dünya şampiyonu, İngiltere'nin Dünya Kupası'ndan elenmesinde Thomas Tuchel'in taktiği hakkında şaşkınlığını dile getirdi
Müller’in FC Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı’ndaki eski takım arkadaşı da, ARD yorumcusu olarak görev yaparken, 55. dakikada Anthony Gordon’un golüyle İngiltere’nin 1-0 öne geçmesinin ardından Tuchel’in taktiksel yaklaşımını eleştirmişti.
Schweinsteiger, “İlk 60-65 dakikadaki taktik mükemmeldi” dedi. “İngilizler artık sahadan çıkamıyordu, Arjantinlilere baskı yapma cesaretini kaybetmişti. Arkada bu kadar sıkışırsan, er ya da geç bir gol yersin.”
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İngiltere’nin Arjantin karşısında öne geçmesinden sonra ne oldu?
Ne olmuştu? Altı on yıldır ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşan bu tarihi başarıyı, sağlam bir savunma ile hedefli atakların akıllıca bir karışımıyla güvence altına almak yerine, İngiltere öne geçtikten sonra tüm hücum çabalarını bıraktı.
En geç 60. dakikadan itibaren maç neredeyse tek bir yarıda oynanır hale geldi, çünkü İngiltere rakibine mücadele etmeden inisiyatifi bıraktı. Bu pasiflik, Arjantin'in işine mükemmel bir şekilde yaradı. Güney Amerikalılar, İngiltere yarı sahasının derinliklerinde rahatça paslaşabildiler ve bu durum özellikle Lionel Messi'yi rahatlattı.
Süperstar artık sıkı bir savunma hattını zorlukla aşmak zorunda kalmadı. İngilizlerin geriye çekilmesiyle sağ kanatta aniden içe doğru kesme, ortalar açma ve sürekli tehlike yaratmak için muazzam bir alan buldu. Bu pasif tavrın er ya da geç cezalandırılacağı açıktı, ancak İngiltere teknik kurulu bu durumu tamamen farklı bir şekilde değerlendiriyor gibiydi.
Thomas Tuchel, maçın bitimine kısa bir süre kala defansif bir değişiklik yaptı
Alman teknik direktör, oyunu kendi kalesinden uzak tutmak için takımını hiçbir şekilde tekrar hücuma yöneltmeye çalışmadı. Aksine, oyuncu değişiklikleriyle takımdaki toplu tedirginliği daha da körükledi.
70. dakikanın biraz üzerinde, hücumcu ve golcü Gordon oyundan çıkarıldı; yerine Ezri Konsa gibi bir savunma oyuncusu daha oyuna girdi. Bundan kısa bir süre sonra, 82. dakikada ve kesin yenilginin eşiğindeyken, oyuna damga vuran orta saha oyuncusu Declan Rice de sahadan çıktı ve yerine devasa boylu savunma oyuncusu Dan Burn girdi.
Bu değişikliklerle birlikte, baskıyı hafifletme ve kendi ataklarını geliştirme şansı tamamen ortadan kalktı. Maçın son dakikalarında İngilizlerin oyunu, tehlikeli bölgeden ciddiyetle topları uzaklaştırmak ve bir sonraki atak dalgasını beklemekle sınırlı kaldı.
- Getty Images Sport
İngiliz basını Thomas Tuchel’i sert bir şekilde eleştiriyor
Arjantinli Enzo Fernandez, 85. dakikada muhteşem ve mükemmel bir yörüngeye sahip bir uzak mesafe şutuyla nihayet bu kötü gidişatı kırdı ve skoru 1-1’e getirdi. Uzatmaların ikinci dakikasında ise Lautaro Martinez 2-1’lik galibiyet golünü attı.
Maçın ardından Tuchel, “Sorumluluğu üstleniyorum” dedi. “Ancak hiçbir şeyden pişman değiliz. Takım elinden gelenin en iyisini yaptı, öne geçmeyi hak etmiştik. Takım harika oynadı, ancak maçı kazanmayı başaramadık.” Bu arada İngiliz basını Tuchel’i sert bir şekilde eleştirdi. The Sun gazetesi, “İngiliz taraftarlar Tuchel’e öfkeli – bu onun suçu” diye yazarken, The Telegraph ise “Suçlamalar yıllarca sürecek” diye öngördü.
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