Ne olmuştu? Altı on yıldır ilk kez Dünya Kupası finaline ulaşan bu tarihi başarıyı, sağlam bir savunma ile hedefli atakların akıllıca bir karışımıyla güvence altına almak yerine, İngiltere öne geçtikten sonra tüm hücum çabalarını bıraktı.

En geç 60. dakikadan itibaren maç neredeyse tek bir yarıda oynanır hale geldi, çünkü İngiltere rakibine mücadele etmeden inisiyatifi bıraktı. Bu pasiflik, Arjantin'in işine mükemmel bir şekilde yaradı. Güney Amerikalılar, İngiltere yarı sahasının derinliklerinde rahatça paslaşabildiler ve bu durum özellikle Lionel Messi'yi rahatlattı.

Süperstar artık sıkı bir savunma hattını zorlukla aşmak zorunda kalmadı. İngilizlerin geriye çekilmesiyle sağ kanatta aniden içe doğru kesme, ortalar açma ve sürekli tehlike yaratmak için muazzam bir alan buldu. Bu pasif tavrın er ya da geç cezalandırılacağı açıktı, ancak İngiltere teknik kurulu bu durumu tamamen farklı bir şekilde değerlendiriyor gibiydi.