Bellingham, maçın ardından Instagram’a bir paylaşım yaptı ve takipçilerine yazdığı mesajla içindeki Ted Lasso’yu ortaya çıkardığı izlenimi verdi. Real Madrid’in yıldızı, Lasso’nun popüler TV dizisinde kurgusal AFC Richmond takımının teknik direktörü olarak tanındığı “Believe” sloganını paylaşımına ekledi; ancak bunun kasıtlı olup olmadığı belli değil.

Oyuncu şöyle yazdı: "Bir gün daha savaşmak için yaşa.🦁 Sırada yarı final var. Believe!"



















