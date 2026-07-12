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‘İnan’ - Jude Bellingham, İngiltere’yi Lionel Messi ve Arjantin ile 2026 Dünya Kupası yarı final mücadelesine taşıdıktan sonra içindeki Ted Lasso’yu ortaya çıkardı
"Bir gün daha savaşmak için hayatta kal"
Bellingham, maçın ardından Instagram’a bir paylaşım yaptı ve takipçilerine yazdığı mesajla içindeki Ted Lasso’yu ortaya çıkardığı izlenimi verdi. Real Madrid’in yıldızı, Lasso’nun popüler TV dizisinde kurgusal AFC Richmond takımının teknik direktörü olarak tanındığı “Believe” sloganını paylaşımına ekledi; ancak bunun kasıtlı olup olmadığı belli değil.
Oyuncu şöyle yazdı: "Bir gün daha savaşmak için yaşa.🦁 Sırada yarı final var. Believe!"
Tuchel, çeyrek final zaferine rağmen daha fazlasını istiyor
İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Norveç’e karşı zorlu bir mücadelenin ardından 2-1 kazandıkları maçın ardından kadrosuna net bir mesaj gönderdi ve oyuncularının mücadeleci ruhundan gurur duyduğunu, ancak teknik seviyenin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Oyuncularının gösterdiği fiziksel çaba sorulduğunda Tuchel, “Kesinlikle, kimse buna itiraz etmez,” dedi. “Gösterdikleri mücadele, çaba, takım ruhu ve inançtan çok etkilendim. Zorlukların üstesinden gelmek, pes etmemek ve kazanmanın yollarını bulmak konusunda kesinlikle en üst seviyedeler. Bunun için ne kadar övülseler azdır. Ancak ben aynı zamanda bir futbol antrenörüyüm ve daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum.”
Teknik direktörünün performanstan memnun olmadığı yönündeki yorumlara yanıt veren Bellingham, kararlılığını korudu. “Eh, neyse… Sahada işler zor,” dedi orta saha oyuncusu. “Zor bir maçtı. Tüm oyuncular çok zorlu bir mücadele sergiledi. Bu yüzden, sahada yine harika bir mücadele sergileyen oyunculara düşüncelerimi ve takdirimi sunuyorum.”
Kane ve Bellingham gol yükünü omuzluyor
İstatistikler, İngiltere’nin en öne çıkan iki oyuncusuna büyük ölçüde bağımlı olunduğunu ortaya koyuyor. Bellingham ve kaptan Harry Kane, 2026 turnuvası boyunca İngiltere’nin attığı 13 golün 12’sini ikisi birlikte kaydetti.
Tuchel, “Diğer oyuncuları da oyuna dahil edebilmek için hücumda daha iyi olmamız gerekiyor,” diye itiraf etti. “Ancak elbette onlar belirleyici oyuncular. Bu sorumluluğu seviyorlar. Kaliteleri var. Karar anlarında ortaya çıkıyorlar, bu yüzden bunda bir sorun yok. Bu iki oyuncunun bizim için oynaması ve maçların kaderini belirlemesi nedeniyle özür dilememize gerek yok. Bu etkileyici bir durum. İkisi de birbirleriyle son derece verimli bir şekilde oynamanın yolunu bulan üst düzey oyuncular.”
- AFP
Arjantin ile yarı final mücadelesi bekliyor
İngiltere şimdi Çarşamba günü Arjantin ile oynayacağı heyecan verici yarı final maçı için Atlanta’ya doğru yola çıkıyor. Üç Aslanlar, zorlu maçlardan galibiyet koparma konusunda olağanüstü bir yetenek sergiledi; Tuchel, taktiksel çekincelerine rağmen bu özelliğin takım içinde derin bir bağ oluşturduğuna inanıyor.
“Hayır, ne sonuçtan ne de takımdan memnuniyetsizim,” diye yanıtladı Tuchel, mutsuz olup olmadığı sorulduğunda. “Belki biraz daha net konuşmam gerekiyor. Şüphesiz gurur duyuyorum ve mutluyum. Bu takıma kendimi çok bağlı hissediyorum çünkü bir sonraki adıma geçmek için ne gerekiyorsa yapıyorlar.”
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