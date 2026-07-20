Forvet, Nico’nun başarısının benzer zorluklarla karşılaşan birçok aile için bir umut ışığı olduğunu hemen vurguladı. Williams, uzatmaların ilk yarısında kendi golünü attığını sandı ancak gol tartışmalı bir şekilde geçersiz sayıldı; sonunda topu Ferran Torres’in önüne yönlendirerek galibiyet golünün atılmasını sağladı.

Inaki, Instagram'da şöyle yazdı: “Kardeşim, Dünya Kupası'nı kazandın. Tarihe geçtin.” “Ancak kupanın ötesinde, şunun için de teşekkür ederim: Ebeveynlerimiz gibi milyonlarca göçmene, gelecekteki çocuklarının bir gün senin yaşadıklarını yaşayabileceği için gurur verdin ve milyonlarca İspanyol’un bizim hikâyemize empati duymasını sağladın. Bu hikâye sadece bizim değil, daha iyi bir gelecek için her şeyi geride bırakan herkesin hikâyesidir. Çünkü başarının zirvesine ulaştın ve sıkı çalışma ve özveri ile her şeyin mümkün olduğunu gösterdin.”