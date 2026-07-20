AFP
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Inaki Williams, İspanya’nın Dünya Kupası finalindeki zaferinde kritik bir yedek rolü üstlenerek “başarının zirvesine” ulaşmasının ardından kardeşi Nico’yu övdü
Williams ailesi için tarihi bir gece
Kardeş sevgisinin içleri ısıtan bir örneği olarak, Inaki Williams, futbol dünyasındaki en büyük başarıya ulaşan küçük kardeşi Nico’yu tebrik etti. İspanya’nın Dünya Kupası finalinde Arjantin’e karşı elde ettiği dramatik zaferin ardından, Gana milli takım oyuncusu, Nico’nun serüveninin dünya çapında milyonlarca insan üzerinde yarattığı derin etkiye dikkat çekti.
Kupa ve kutlamaların ötesinde, Inaki bu başarının benzer geçmişlere sahip kişiler için taşıdığı sembolik öneme odaklandı.
Williams kardeşlerin büyüğü, Pazar günü oynanan final maçında Athletic Club'daki takım arkadaşının yedek kulübesinden çıkıp galibiyet golüne asist yaptığını gördükten sonra, bu anı anmak için sosyal medyada dokunaklı bir mesaj paylaştı. Bu zaferin sadece spor alanında bir dönüm noktası değil, aynı zamanda göçmen toplumu için de bir zafer olduğunu vurguladı.
- Getty Images Sport
Dünya sahnesinde temsil
Forvet, Nico’nun başarısının benzer zorluklarla karşılaşan birçok aile için bir umut ışığı olduğunu hemen vurguladı. Williams, uzatmaların ilk yarısında kendi golünü attığını sandı ancak gol tartışmalı bir şekilde geçersiz sayıldı; sonunda topu Ferran Torres’in önüne yönlendirerek galibiyet golünün atılmasını sağladı.
Inaki, Instagram'da şöyle yazdı: “Kardeşim, Dünya Kupası'nı kazandın. Tarihe geçtin.” “Ancak kupanın ötesinde, şunun için de teşekkür ederim: Ebeveynlerimiz gibi milyonlarca göçmene, gelecekteki çocuklarının bir gün senin yaşadıklarını yaşayabileceği için gurur verdin ve milyonlarca İspanyol’un bizim hikâyemize empati duymasını sağladın. Bu hikâye sadece bizim değil, daha iyi bir gelecek için her şeyi geride bırakan herkesin hikâyesidir. Çünkü başarının zirvesine ulaştın ve sıkı çalışma ve özveri ile her şeyin mümkün olduğunu gösterdin.”
Duygusal bir anma mesajının tamamı
Inaki’nin paylaştığı mesaj, bir aile üyesinin en üst düzeyde başarıya ulaşmasını görmenin yarattığı saf duyguyu yansıtan, övgülerle dolu bir metindi. Mesajın tam metni şöyleydi: “Kardeşim, Dünya Kupası’nı kazandın. Tarihe adını yazdırdın.
Inaki, çocukluklarından beri kendisinin tanık olduğu yeteneğini ve karakterini artık tüm dünyanın gördüğünü de vurguladı. Mesaj, aile mirasına dair etkileyici bir ifadeyle sona erdi: "Bugün dünya seni daha da yakından tanıdı ve sen, adımızı tarihe sonsuza dek kazıdın. Sana hayranım. Seni seviyorum. Dünya şampiyonu."
- Getty
Saha sınırlarının ötesine uzanan bir miras
Nico’nun finaldeki rolü, İspanya milli takımı için hayati bir değer olduğunu kanıtladığı turnuvanın doruk noktası oldu. Inaki, uluslararası arenada Gana’yı temsil etse de, kardeşi aracılığıyla İspanya’nın başarısından duyduğu gurur, kutlamalarının odak noktası olmaya devam etti.
İspanya ikinci yıldızını kutlarken, Nico gibi oyuncuların katkısı, milli takımda demografik bir değişimi ve daha kapsayıcı bir geleceği simgeliyor. Inaki için, kardeşinin kupayı havaya kaldırmasını görmek, ebeveynlerinin fedakarlıklarının ve Bilbao’da birlikte gösterdikleri çabanın en büyük kanıtıdır.
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