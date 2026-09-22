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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Inacio: "Kendimi İtalyan hissettiğim için İtalya'yı seçtim. Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ediyorum"

S. Inacio
İtalya

Borussia Dortmund’un genç forveti, Nations League için Mancini tarafından kadroya çağrıldı.

Samuele Inacio, Silvio Baldini’nin geçiş döneminde Lüksemburg’a karşı oynanan hazırlık maçındaki debutunun ardından Nations League için İtalya Milli Takımı kadrosuna çağrıldı ve Rivista Undici’ye konuştu. Babası Piá nedeniyle Brezilya kökenli olan, Borussia Dortmund’un 2008 doğumlu forveti, neden İtalya’yı seçtiğini anlattı: “Baldini’nin ekibindeki atletik performans antrenörü beni aramış ve çağrı için hazır olmamı söylemişti, sonra çağrı gelince arkadaşlarımla kutladım.”


Ardından şunları söyledi: “Tüm seçenekleri değerlendirdim ama kendimi daha çok İtalyan hissettiğim için İtalya’yı seçtim. Her zaman Milli Takım’da, alt yaş kategorilerinde de oynadım, en büyük hayalim İtalya ile Dünya Kupası kazanmak. Kaçan elemeler ekstra bir motivasyon, hedefimiz İtalyanlara önemli duyguları yeniden yaşatmak.”


  • İlk gol

    İlk golünü geçen sezon Dortmund formasıyla Eintracht'a karşı attı: "Hayatımın en güzel günüydü, daha önce hiç bu kadar güçlü bir duygu yaşamamıştım".

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