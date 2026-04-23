Bask gazeteleri Deia ve El Correo ile transfer uzmanı Matteo Moretto'nun ortak haberine göre, Terzic ile İspanya birinci ligi takımının yakın zamanda bir anlaşmaya varacağı tahmin ediliyor.
İmza atılması an meselesi! Eski BVB teknik direktörü Edin Terzic, büyük bir köklü kulübün başına geçecek gibi görünüyor
Bilbao, bu gelişmeyle birlikte eski Borussia Dortmund teknik direktörünü Ernesto Valverde'nin yerine geçmesi için seçti. 62 yaşındaki Terzic, kulübün bir simgesi; bir zamanlar Athletic'te oyuncu olarak forma giymiş, daha sonra önce genç takım antrenörü olmuş ve ardından üç farklı dönemde toplamda yaklaşık on yıl boyunca A takımın baş antrenörlüğünü yapmıştır. Valverde'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve ardından bu köklü Bask kulübünden ayrılacaktır.
Mart ayı sonunda Bilbao ile Terzic arasında görüşmelerin ileri aşamada olduğu bildirilmişti. Eski BVB teknik direktörünün yanı sıra, Athletic'in Premier Lig kulübü AFC Bournemouth'tan üç başarılı yılın ardından yaz aylarında ayrılacak ve yerine Marco Rose'un geçeceği Andoni Iraola'yı da düşündüğü söyleniyor. Iraola, Valverde'nin ardından kulüpte kesintisiz bir devamlılık sağlayacak bir çözüm olabilirdi, zira Athletic'te uzun bir geçmişi var. 2003 ile 2015 yılları arasında Iraola, Bilbao formasıyla 500'ün üzerinde resmi maça çıkmış ve kulübü avucunun içi gibi biliyor.
Ancak 43 yaşındaki teknik adamın başka seçenekleri de var. Bunlardan biri, Liam Rosenior'un ani ayrılışının ardından Chelsea'de onun yerine geçecek en güçlü aday olması. The Blues'un listesinde Terzic'in de olduğu söyleniyordu, ancak Terzic'in artık Bask Bölgesi'ne yöneleceği tahmin ediliyor.
Bilbao, Edin Terzic için ilk yurt dışı deneyimi olmayacak
Valverde'ye saygı duyulması ve sezonun sonlarında ortalığın karışmasını önlemek amacıyla, Terzic'in göreve getirilmesinin yakın zamanda kamuoyuna duyurulmasının beklenmediği bildiriliyor. Bilbao, uluslararası turnuvalara katılma hakkını mutlaka elde etmek istiyor; sezonun bitimine altı hafta kala dokuzuncu sırada bulunuyor. Avrupa kupalarına katılmayı garantileyecek altıncı sırayla arasındaki puan farkı sadece üç puan.
Terzic için Bilbao, ilk yurt dışı deneyimi olmayacak. Borussia Dortmund'un altyapısında antrenörlük kariyerine başlayan Terzic, 2013 ile 2015 yılları arasında Türk futbolunun önde gelen kulüplerinden Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcısı olarak görev yaptı. Hırvat teknik adam daha sonra Terzic'i İngiltere'ye, West Ham United'a götürdü ve ikili burada yaklaşık iki buçuk yıl kaldı.
2018'de Terzic BVB'ye geri döndü ve ilk olarak Lucien Favre'nin yardımcısı oldu. Favre'nin Aralık 2020'de kovulmasının ardından baş antrenörlüğe yükseldi ve sezonun geri kalanında Borussia'yı yönetti; bir yıl teknik direktörlük yaptıktan sonra 2022'de tekrar baş antrenör oldu. Bir yıl sonra Terzic, BVB'yi şampiyonluğa çok yaklaştırdı ve 2024'te Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı. 2024 yazında Dortmund'dan ayrıldığından beri Terzic, teknik direktörlük görevinde bulunmamaktadır.
Athletic Bilbao'nun son beş yıldaki sıralamaları
Sezon
Sıra
2025/26 (32 maç gününden sonra)
9
2024/25
4
2023/24
5
2022/23
8
2021/22
8