İmza atılması an meselesi! Eski BVB teknik direktörü Edin Terzic, büyük bir köklü kulübün başına geçecek gibi görünüyor

Bilbao, bu gelişmeyle birlikte eski Borussia Dortmund teknik direktörünü Ernesto Valverde'nin yerine geçmesi için seçti. 62 yaşındaki Terzic, kulübün bir simgesi; bir zamanlar Athletic'te oyuncu olarak forma giymiş, daha sonra önce genç takım antrenörü olmuş ve ardından üç farklı dönemde toplamda yaklaşık on yıl boyunca A takımın baş antrenörlüğünü yapmıştır. Valverde'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek ve ardından bu köklü Bask kulübünden ayrılacaktır.

Mart ayı sonunda Bilbao ile Terzic arasında görüşmelerin ileri aşamada olduğu bildirilmişti. Eski BVB teknik direktörünün yanı sıra, Athletic'in Premier Lig kulübü AFC Bournemouth'tan üç başarılı yılın ardından yaz aylarında ayrılacak ve yerine Marco Rose'un geçeceği Andoni Iraola'yı da düşündüğü söyleniyor. Iraola, Valverde'nin ardından kulüpte kesintisiz bir devamlılık sağlayacak bir çözüm olabilirdi, zira Athletic'te uzun bir geçmişi var. 2003 ile 2015 yılları arasında Iraola, Bilbao formasıyla 500'ün üzerinde resmi maça çıkmış ve kulübü avucunun içi gibi biliyor.

Ancak 43 yaşındaki teknik adamın başka seçenekleri de var. Bunlardan biri, Liam Rosenior'un ani ayrılışının ardından Chelsea'de onun yerine geçecek en güçlü aday olması. The Blues'un listesinde Terzic'in de olduğu söyleniyordu, ancak Terzic'in artık Bask Bölgesi'ne yöneleceği tahmin ediliyor.