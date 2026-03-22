Immobile, Paris FC'de nasıl gidiyor: Le Havre ile oynanan küme düşme mücadelesinde Ligue 1'deki ilk golünü attı

Geçen sezon Ligue 1'e yükselmeyi başaran Paris FC, daha önce de belirtildiği gibi Fransız futbolunda sadece figüran rolünü üstlenmek niyetinde değil. Kulüp, birinci ligde kalıcı olmak için hayata geçirmeye çalışacağı uzun vadeli bir projeye ve önemli bir mali güce sahip. Şubat ayında, yükselişin kahramanı Stéphane Gilli'nin yerine gelen 60 yaşındaki teknik direktör Antoine Kombouare'nin elindeki kadroda iki İtalyan daha bulunuyor: ilki, Fiorentina ve Torino'nun da ilgilendiği, Ocak ayında Brighton'dan kiralık olarak gelen 2003 doğumlu stoper Diego Coppola; diğeri ise 2004 doğumlu, Espanyol'da yetişen ve U21 milli takımında forma giyen Luca Koleosho; o da kış transfer döneminde Burnley'den kiralık olarak takıma katıldı.



