Ciro Immobile'nin Paris FC'ye transferi, forvetin yurtdışındaki dördüncü deneyimi: Fransa'ya gitmeden önce, 1990 doğumlu oyuncu Almanya'da Borussia Dortmund'da, İspanya'da Sevilla'da forma giymişti ve geçen sezon Türkiye'ye, Beşiktaş'a transfer olmuştu. Ardından Bologna formasıyla İtalya'ya geri döndü, ancak sezon ortasında valizlerini yeniden toplayarak Ligue 1'e yeni yükselmiş ancak büyük hedefleri olan bir takımın hücumunu güçlendirmek için yola çıktı.
Çeviri:
Immobile, Paris FC'de nasıl gidiyor: Le Havre ile oynanan küme düşme mücadelesinde Ligue 1'deki ilk golünü attı
IMMOBILE'NİN FRANSA'DAKİ İLK GOLÜ
Ve bugün, 22 Mart Pazar günü oynanan maçta Ciro Immobile, Paris FC formasıyla ilk golünü attı: Bu gol, küme düşmemek için hayati önem taşıyan Le Havre galibiyetinde geldi; Ligue 2'ye düşmemek için oynanan bu doğrudan karşılaşmada, İtalyan forvet, hem lig hem de Fransa Kupası maçlarını da hesaba katarsak, yeni formasıyla oynadığı toplam sekizinci maçta (beşinci kez ilk 11'de) 29. dakikada skoru açtı.
PARIS FC'NİN DİĞER İTALYAN OYUNCULARI
Geçen sezon Ligue 1'e yükselmeyi başaran Paris FC, daha önce de belirtildiği gibi Fransız futbolunda sadece figüran rolünü üstlenmek niyetinde değil. Kulüp, birinci ligde kalıcı olmak için hayata geçirmeye çalışacağı uzun vadeli bir projeye ve önemli bir mali güce sahip. Şubat ayında, yükselişin kahramanı Stéphane Gilli'nin yerine gelen 60 yaşındaki teknik direktör Antoine Kombouare'nin elindeki kadroda iki İtalyan daha bulunuyor: ilki, Fiorentina ve Torino'nun da ilgilendiği, Ocak ayında Brighton'dan kiralık olarak gelen 2003 doğumlu stoper Diego Coppola; diğeri ise 2004 doğumlu, Espanyol'da yetişen ve U21 milli takımında forma giyen Luca Koleosho; o da kış transfer döneminde Burnley'den kiralık olarak takıma katıldı.