Ciro Immobile, Sky Calcio Unplugged programına konuk oldu. Eskiden Bologna'da formagiyen ve şu anda Paris FC'de oynayan forvet, yeni macerasını ve geçmişle ilgili pek çok anısını anlattı. İşte sözleri.
Çeviri:
Immobile: “Inzaghi, şimdiye kadar çalıştığım en iyi teknik direktör; bir konuda herkesten daha iyi. Sağlığım yerinde olsaydı, bu İtalya kadrosunda yer alırdım.”
LAZIO
"8 yıl ve pek çok şampiyonluğun ardından, farklı bir şekilde veda etmek isterdim. Takımın her zaman taraftarlarına ihtiyacı var; stadyumda oldukları zaman muhteşem bir atmosfer yaratıyorlar ve sana ekstra bir güç veriyorlar. Bu yüzden taraftarların mümkün olan en kısa sürede takıma yeniden yakınlaşmasını umuyorum. Bana gelince, kariyerimi Lazio'da bitirip taraftarlara layıkıyla veda etmek isterdim."
ULUSAL
"Pio'yu oynatırdım, ona karşı bir zaafım var, ve Moise'yi de, çünkü gol güven verir ve istikrar önemlidir. Soyunma odası mı? Gigio, Barella ve Bastoni'yi tanıdığım kadarıyla, ilk maçın yükünü üzerlerinden attılar, zihinleri daha rahat ve Bosna ile Dünya Kupası'na gitme şanslarının eşit olduğunu biliyorlar. Eğer çocuklar baskıyı bu kadar hissetmezlerse, maç olmaz, takımı oynarken izledim. Ancak milli takım forması yükü üzerinden atılmalı. Lider mi? Tecrübe çok önemli olduğu için Inter oyuncularına, Gigio'ya güveniyorum. Farklı koşullarda bir Ciro Immobile iyi olurdu. Yılın başında Gattuso Bologna'ya geldi ve bana milli takıma çağrılma şansımın aynı olduğunu söyledi."
PARİS'TE
"Bu gole ihtiyacımız vardı; tüm liglerde gol atmayı başarmıştım ve nihayet bu yıl da gol attım; Roma'da yaşadığım sakatlığın ardından zorlu bir sezon oldu. Bu, yine de genç bir kulüpte önemli bir deneyim. Geldiğimde benden kendini beğenmiş biri bekliyorlardı, ancak kariyerime rağmen antrenmanlardaki özverimden etkilendiler. A ligiyle farkları mı? Topun dolaşım hızıyla ilgili bir istatistik okudum ve İtalya diğer liglere göre geride kalıyor. Eskiden çok daha fazla fırsat vardı ve bu büyük ölçüde forvetlere bağlı. Oyun tarzım bana inanılmaz sonuçlar getirdi, kimse benden örneğin Pio gibi oynamamı bekleyemez. Ben Inzaghi, Vieri, Gilardino gibi efsanelerle büyüdüm, gol atamadıklarında sinirden saçlarını yolan insanlardı. Şimdi forvetin özellikleri değişiyor. Ben her zaman babamın söylediği gibi düşünüyorum, yani gol atan her zaman haklıdır."
PESCARA
"Insigne Pescara'ya transfer olduğunda Verratti ile görüştüm, ancak Pescara'dan beni transfer etmek için hiçbir teklif gelmedi. Paris FC ile sözleşme imzalamamış olsaydım gider miydim? Antrenörlük kariyerine başlamak için burası mükemmel bir yer. Emekli olduğumda futboldan uzaklaşmayacağım, bu ortamda kalıp güzel şeyler başarmak için katkıda bulunmak isterim. Antrenörlük yapmak isterim. Şimdiye kadar çalıştığım en iyi antrenör kimdi? Inzaghi, onunla çok şey kazandım. Takımı yönetme yeteneğini ondan çalmak isterdim. Bu konuda herkesten daha iyi ve bence bu mesleğin anahtarı bu; çok seyahat ettim ve bu konuda doğrulamalar buldum."