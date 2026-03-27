"Bu gole ihtiyacımız vardı; tüm liglerde gol atmayı başarmıştım ve nihayet bu yıl da gol attım; Roma'da yaşadığım sakatlığın ardından zorlu bir sezon oldu. Bu, yine de genç bir kulüpte önemli bir deneyim. Geldiğimde benden kendini beğenmiş biri bekliyorlardı, ancak kariyerime rağmen antrenmanlardaki özverimden etkilendiler. A ligiyle farkları mı? Topun dolaşım hızıyla ilgili bir istatistik okudum ve İtalya diğer liglere göre geride kalıyor. Eskiden çok daha fazla fırsat vardı ve bu büyük ölçüde forvetlere bağlı. Oyun tarzım bana inanılmaz sonuçlar getirdi, kimse benden örneğin Pio gibi oynamamı bekleyemez. Ben Inzaghi, Vieri, Gilardino gibi efsanelerle büyüdüm, gol atamadıklarında sinirden saçlarını yolan insanlardı. Şimdi forvetin özellikleri değişiyor. Ben her zaman babamın söylediği gibi düşünüyorum, yani gol atan her zaman haklıdır."