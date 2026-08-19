İtalya’daki sorun temelde altyapı, tesisler. Paris FC gibi bir takımın modern bir stadyumu var; taraftarlar iyi şekilde ağırlanıyor ve özel bir atmosfer yaratabiliyor. Lazio’nun da Strasbourg ve Lyon’dakiler gibi bir stadyumu olsa her şey değişirdi.

İtalya bu açıdan geride.

Sonra, yapabildiğim şeylerin büyük bölümünü çocukken sokakta öğrendim. Zamanın değiştiğini, gençlerin artık sokakta oynamadığını biliyorum: Bu, bin kez duyulmuş bir söz ama bugünün ve yarının oyuncularının aklında şu çok net olmalı; amaç hâlâ eğlenmek, nerede oynamayı seçersen seç