Ciro Immobile artık aktif futbolculuk yapmıyor. İtalyan golcü, birkaç gün önce profesyonel futbolu bıraktığını açıklamıştı. Bugün de So Foot'a konuşan Immobile, İtalyan futbolundaki forvetlerin durumuna değinerek, kendi görüşüne göre sistem içinde var olan sorunları anlattı ve yalnızca Pio Esposito'yu golleriyle kendisinin potansiyel varisi olarak gösterdi.
Çeviri:
Immobile: “Benim kariyerimi yalnızca Pio Esposito yapabilir. İtalya’da teknik direktörler golcüler değil, oyun kurucular istiyor”
İtalyan futbolunun sorunları: “Eğlenmek gerekiyor”
İtalya’daki sorun temelde altyapı, tesisler. Paris FC gibi bir takımın modern bir stadyumu var; taraftarlar iyi şekilde ağırlanıyor ve özel bir atmosfer yaratabiliyor. Lazio’nun da Strasbourg ve Lyon’dakiler gibi bir stadyumu olsa her şey değişirdi.
İtalya bu açıdan geride.
Sonra, yapabildiğim şeylerin büyük bölümünü çocukken sokakta öğrendim. Zamanın değiştiğini, gençlerin artık sokakta oynamadığını biliyorum: Bu, bin kez duyulmuş bir söz ama bugünün ve yarının oyuncularının aklında şu çok net olmalı; amaç hâlâ eğlenmek, nerede oynamayı seçersen seç
Gençken sahip olduğum rakamlara kimse sahip değil.
“Bugün bizde, gol krallığını kazandığım dönemdeki rakamlarıma ulaşan kimse yok; üstelik ben bunu, Higuain ve gözleri kapalı gol atan Toni gibi isimlerle mücadele ederken başarmıştım. Ben başladığımda Genoa’nın forveti bile rahatlıkla 12-13 gol atıyordu; Siena, Livorno ya da Palermo’da oynayan Maccarone, Di Michele ve Lucarelli için de durum aynıydı. Onların hepsi için bu son derece normal bir şeydi”
Teknik direktörler bir golcü değil, ileri uçta bir oyun kurucu istiyor
"Ama belki de bugün teknik direktörler, forveti her şeyden önce bir golcüden ziyade ileri uçta oyun kuran bir oyuncu olarak gördükleri için farklı şeyler istiyor. Eskiden forvetlerden atakları bitirmeleri, topu ağlara göndermeleri istenirdi. Bugün ise bir teknik direktör, forvetin gol atıp atmamasından bağımsız olarak takımı oynatmasından memnun kalıyor"
Pio Esposito bana ulaşabilir
"Bana göre benim yaptığım kariyer yolculuğunu takip edebilecek tek kişi Pio Esposito, ama o da saf ve doğrudan golden önce belirleyici aksiyonu arıyor."
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