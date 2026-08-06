Getty/GOAL
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İmkânsız! Eski Real Madrid yıldızı Michael Owen'a göre Arsenal'in Vinicius Junior transferi söz konusu değil; Brezilyalı forvet, Kylian Mbappe'nin yanında "ana adam" olmamaktan memnun görünüyor
Bonservis bedeli: Vinicius Jr'nin maliyeti ne kadar olur?
Bireysel hedefleri ve Santiago Bernabeu'da yeni sözleşme şartlarında ilerleme sağlanamaması, şaşırtıcı bir yaz transfer sürecini harekete geçirdi. Vinicius, sözleşmesinin bitimine 12 aydan az bir süre kalmışken, kariyerinde önemli bir yol ayrımında bulunuyor.
İspanya'nın başkentinde yeni bir sözleşmeye imza atılmayacaksa, Real'in teklifleri değerlendirmek ve satışa onay vermek dışında başka seçeneği kalmayacak. Jose Mourinho yeniden karar mercii konumundayken, köşeye sıkışmış durumdalar.
Arsenal'ın da bundan faydalanmaya hazır göründüğü belirtiliyor. 150 milyon avroluk (£129 milyon/$173 milyon) bir transfer gündemdeyken, Mikel Arteta İngiltere'de yeniden yerel üstünlüğü kurmuş olan kadrosuna vitrin niteliğinde takviyeler yapmayı hedefliyor.
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Vinicius Jr'ın Arsenal'e transferinin neden olası olmadığı
Premier League'de yepyeni bir başlangıç konusunda Vinicius ile ilgili herhangi bir endişe olup olmadığı sorulduğunda, daha önce bu ligde hiç forma giymemiş olması da hatırlatılarak, eski Liverpool ve Madrid forveti Owen, şu anda Casino.org'un Britanya büyükelçisi olarak Birleşik Krallık'taki kumar oyuncularının online casinoları karşılaştırmasına yardımcı oluyor ve GOAL'e şunları söyledi: “Bu, ses getiren bir hamle olurdu. Bunun olacağını düşünmüyorum. Bunun gerçekleşme ihtimali olduğunu da sanmıyorum.
“Ama olursa, o zaman kesinlikle ses getiren bir transfer olur. Kendi pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri, hatta belki de en iyisi. Ve muhtemelen Arsenal'ın güçlendirmeye ihtiyaç duyabileceği bir pozisyon. Açıkçası [Leandro] Trossard'ı kaybettiler, bu yüzden orası bir bölge. Ama onun Premier League'de oynamamış olması konusunda o kadar endişelenmezdim. Bence o zaten dünya çapında bir oyuncu ve üst düzey futbolcular bunu yapabilir. Bunu göremiyorum.”
Vinicius Jr, Madrid'de Mbappe ile birlikte oynuyor
Ego, Vinicius'un Madrid'deki çıkmazında rol oynuyor olabilir; Güney Amerikalı süperstar, yer aldığı her sportif yapımda ana karakter olmak istiyor. Şu an itibarıyla Kylian Mbappe, Real'in yıldızlar galaksisindeki başlıca 'Galactico' haline geldi.
Bu tavrın, önemli bir transfer hamlesi yapmaya çalışan Arsenal'ın işine yarayıp yaramayacağı sorulduğunda Owen şunları ekledi: “Sanırım herkes başroldeki isim olmak ister. Ama bu, berbat bir takımda en iyi oyuncu olmanın zararına olmamalı.
“Eğer ikinci en iyi oyuncu olacaksanız, bu lige sürekli kazanacağınız anlamına gelir. Ve bence bundan rahatsız olmazsınız. Tüm büyük oyuncuların egoları vardır, en iyisi olmak ve maçı kazandıran isim olmak isterler, bunda yeni bir şey yok. Ve o kesinlikle dünyanın en iyilerinden biri. Mbappe de öyle. Ama zaten epey bir süredir birlikte oynuyorlar, bolca gol attılar ve oldukça iyi oynadılar. Ben bunu göremiyorum. Arsenal'ın böyle bir oyuncuyu transfer ettiğini göremiyorum.”
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Arsenal, Vinicius Jr'a alternatif olarak kimi hedefleyebilir?
Vinicius, kendi geleceğiyle ilgili görüşmeler söz konusu olduğunda sessiz kaldı; kamuoyu önünde herhangi bir açıklama yapmadı. Etrafında dönen spekülasyonları ise yalnızca uzaktan izliyor.
Kariyerinin en verimli yıllarında onu İspanya'da tutacak yüksek kazançlı yeni bir sözleşmeye imza atmadan önce zaman kolluyor olabilir; bu durumda Arsenal, hücum hattının sol tarafına takviye için başka seçeneklere yönelmek zorunda kalırken sonunda eli boş kalacak.
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