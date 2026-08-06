Premier League'de yepyeni bir başlangıç konusunda Vinicius ile ilgili herhangi bir endişe olup olmadığı sorulduğunda, daha önce bu ligde hiç forma giymemiş olması da hatırlatılarak, eski Liverpool ve Madrid forveti Owen, şu anda Casino.org'un Britanya büyükelçisi olarak Birleşik Krallık'taki kumar oyuncularının online casinoları karşılaştırmasına yardımcı oluyor ve GOAL'e şunları söyledi: “Bu, ses getiren bir hamle olurdu. Bunun olacağını düşünmüyorum. Bunun gerçekleşme ihtimali olduğunu da sanmıyorum.

“Ama olursa, o zaman kesinlikle ses getiren bir transfer olur. Kendi pozisyonunda dünyanın en iyilerinden biri, hatta belki de en iyisi. Ve muhtemelen Arsenal'ın güçlendirmeye ihtiyaç duyabileceği bir pozisyon. Açıkçası [Leandro] Trossard'ı kaybettiler, bu yüzden orası bir bölge. Ama onun Premier League'de oynamamış olması konusunda o kadar endişelenmezdim. Bence o zaten dünya çapında bir oyuncu ve üst düzey futbolcular bunu yapabilir. Bunu göremiyorum.”