AFP
Çeviri:
'İmkansız bir görev değil!' Mateo Kovacic, Hırvatistan'ın Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmada İspanya'nın 39 maçlık yenilmezlik serisine son verebileceğini söyledi
Dünya şampiyonlarına saygı
Kovacic, salı günü Sevilla'da oynanacak ve büyük merakla beklenen karşılaşma öncesinde basının karşısına çıktı ve Luis de la Fuente'nin ekibine övgüler yağdırdı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle İspanya'nın turnuvadaki ilk maçına İngiltere karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başlamasının ardından, Hırvatistan'ı dünyanın en iyi takımı olarak gördüğü bir ekibe karşı ne kadar büyük bir görev beklediğini kabul etti. Hırvatistan ise açılış turunda Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Ev sahibinin yakaladığı etkileyici seriye değinen Kovacic, rekorlardan çok Hırvatistan'ın kendi hedeflerine odaklandı. Orta saha oyuncusu, basın toplantısında, "Onların dünya şampiyonu olduğunu ve 39 maçtır yenilmediklerini biliyoruz ama bununla ilgilenmek istemiyoruz. Daha çok kendi oyunumuza odaklanmak, mücadele etmek ve en güçlü silahları olan topu onlardan almaya çalışmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- Getty Images Sport
Yeni İspanyol nesline hayranlık duyuyor
Kovacic, mevcut La Roja kadrosundaki teknik kaliteye yönelik samimi bir takdirini dile getirdi. 2008 ile 2012 arasındaki İspanya'nın önceki hakimiyet döneminde sadece bir izleyici konumunda olan oyuncu, eski Manchester City takım arkadaşı Rodri ile Barcelona'nın genç sansasyonlarının önderlik ettiği mevcut yetenek grubunun da izlemek için en az o kadar büyüleyici olduğuna inanıyor. İki ülke, yüksek önem taşıyan karşılaşmalara yabancı değil; nitekim 2022-23 Uluslar Ligi finalinde unutulmaz bir şekilde karşı karşıya gelmiş, İspanya penaltılarla Hırvatistan'ı geçerek kupayı kaldırmıştı.
Milli takımın evrimi hakkında sorulduğunda Kovacic, "Daha önce de İspanya'yı, birçok önemli isimle birlikte, izlemekten gerçekten keyif alıyordum. Onları karşılaştırmak zor ama ikisi de çok iyi" dedi. Son dönemde dikkatini çeken isimleri de hızlıca vurgulayan oyuncu, "Bu kadroyla, Rodri, Pedri ya da Lamine Yamal ile İspanya'yı izlemekten gerçekten büyük keyif alıyorum" ifadelerini kullandı.
Zorluğa rağmen korku yok
İspanyol oyun tarzına duyduğu hayranlığa rağmen, eski Chelsea oyuncusu Hırvatistan'ın ne bu atmosferden ne de sahanın karşı tarafındaki oyunculardan çekinmeyeceğini net bir şekilde dile getirdi. Bu, İspanya'nın ikili rekabette 7-3'lük belirgin üstünlüğüne sahip olmasına, son üç resmi karşılaşmayı kazanmasına ve Hırvatistan'ın La Roja karşısındaki son galibiyetinin 2018'deki bir Uluslar Ligi maçına dayanmasına rağmen geldi.
"İspanyol oyuncular harika ama biz kimseden korkmuyoruz. Tüm rakiplere saygı duyuyoruz ve hepsinden önemlisi, bu rakip dünya şampiyonu olduğunda daha da fazla. Bireysel özelliklerin ötesinde, takım olarak çok güçlüler" diyen Kovacic, gazetecilere yaptığı açıklamada sözlerini şöyle sürdürdü: "Çılgına dönmeyeceğiz. Kendi oyunumuza ve mücadele etmeye odaklanmalıyız."
- AFP
Seriyi sona erdirme görevi
Konuşmasını, fikstürün zorluğuna ilişkin meydan okuyan bir mesajla bitiren Kovacic, sonuç konusunda iyimserliğini korudu ve sözlerini şöyle noktaladı: 'İspanya'yı yenmek imkânsız bir görev değil.' Her iki ülke de bu turnuvaya, bir önceki kampanyadaki penaltı atışları hayal kırıklıklarının ardından toparlanma hedefiyle giriyor; o turnuvada Hırvatistan çeyrek finalde Fransa tarafından elenirken, İspanya ise finalde Portekiz'e karşı penaltı atışlarında acı bir yenilgi yaşamıştı.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun