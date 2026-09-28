Kovacic, salı günü Sevilla'da oynanacak ve büyük merakla beklenen karşılaşma öncesinde basının karşısına çıktı ve Luis de la Fuente'nin ekibine övgüler yağdırdı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle İspanya'nın turnuvadaki ilk maçına İngiltere karşısında aldığı 3-2'lik galibiyetle başlamasının ardından, Hırvatistan'ı dünyanın en iyi takımı olarak gördüğü bir ekibe karşı ne kadar büyük bir görev beklediğini kabul etti. Hırvatistan ise açılış turunda Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibinin yakaladığı etkileyici seriye değinen Kovacic, rekorlardan çok Hırvatistan'ın kendi hedeflerine odaklandı. Orta saha oyuncusu, basın toplantısında, "Onların dünya şampiyonu olduğunu ve 39 maçtır yenilmediklerini biliyoruz ama bununla ilgilenmek istemiyoruz. Daha çok kendi oyunumuza odaklanmak, mücadele etmek ve en güçlü silahları olan topu onlardan almaya çalışmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.