Stade de la Meinau’da zorlu bir mücadele sonunda kazanılan galibiyetin ardından Zabarnyi, Fransız futbolunun uzun süredir küçümsenmesine değindi. Manş Denizi’nin karşı yakasındaki taraftarlar ve yorumcular, Ligue 1’in rekabet düzeyini küçümsemek için sık sık “Çiftçiler Ligi” ifadesini kullanıyor. Ancak PSG’nin stoperi, bu görüşlerin gerçeklerden çok uzak olduğunu savunuyor.

Karma alanda konuşan Zabarnyi, lig maçlarının üst düzey oyuncular üzerinde yaratabileceği zihinsel ve fiziksel yıpranmayı anlattı. “Bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra lige dönmek bazen zor olabiliyor. Ama bugün kazanmak isteyen bir takım gördüm. Ligue 1’de oynamak bizim için hiçbir zaman kolay değil. Herkes ‘Famers League’ ya da buna benzer şeyler söyleyip şaka yapıyor ama Ligue 1’de PSG’ye karşı oynamak hiçbir zaman kolay değil. Zor bir maçtı. Onlar iyiydi ama biz daha iyiydik,” dedi. Açıklamalarını Foot Mercato aktardı.