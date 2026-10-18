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Illia Zabarnyi, PSG'nin Strasbourg karşısında mücadele ederek aldığı galibiyetin ardından Ligue 1'e takılan “Çiftçiler Ligi” etiketine aldırış etmedi
Fransa’nın en üst düzey ligini savunmak
Stade de la Meinau’da zorlu bir mücadele sonunda kazanılan galibiyetin ardından Zabarnyi, Fransız futbolunun uzun süredir küçümsenmesine değindi. Manş Denizi’nin karşı yakasındaki taraftarlar ve yorumcular, Ligue 1’in rekabet düzeyini küçümsemek için sık sık “Çiftçiler Ligi” ifadesini kullanıyor. Ancak PSG’nin stoperi, bu görüşlerin gerçeklerden çok uzak olduğunu savunuyor.
Karma alanda konuşan Zabarnyi, lig maçlarının üst düzey oyuncular üzerinde yaratabileceği zihinsel ve fiziksel yıpranmayı anlattı. “Bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra lige dönmek bazen zor olabiliyor. Ama bugün kazanmak isteyen bir takım gördüm. Ligue 1’de oynamak bizim için hiçbir zaman kolay değil. Herkes ‘Famers League’ ya da buna benzer şeyler söyleyip şaka yapıyor ama Ligue 1’de PSG’ye karşı oynamak hiçbir zaman kolay değil. Zor bir maçtı. Onlar iyiydi ama biz daha iyiydik,” dedi. Açıklamalarını Foot Mercato aktardı.
- AFP
Strasbourg'da zorlukların üstesinden gelmek
Strasbourg karşısındaki galibiyet, maçın büyük bölümünü geride geçiren başkent ekibi için hiç de kolay gelmedi. PSG’nin ısrarlı baskısı ancak 77. dakikada, Zabarnyi’nin golüyle sonuç verdi. Sezonun ilk golünü atan Zabarnyi, takımının son bölümdeki atağını başlattı ve PSG, zorlu deplasmandan 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Kadro sorunları maçı daha da zorlaştırdı; PSG son bölümü ciddi baskı altında geçirmek zorunda kaldı. Özellikle yorucu bir Avrupa haftasının ardından takımın gösterdiği direnç, mental gücünü ortaya koydu. Zabarnyi, rakiplerin PSG’yi yenmek için büyük motivasyonla sahaya çıktığı bu tür zorlu deplasmanlarda takımın en büyük gücünün birlikteliği olduğunu belirtti.
Baskı altında kolektif güç
Günün öne çıkan teması dirençti. Özellikle sakatlıklar, geri dönüşü sekteye uğratma tehdidi oluşturdu. Savunma oyuncusu, maçın son dakikalarında şartlar aleyhlerine dönse bile takımın seviyesini koruyabilmesini övdü. Skor ya da sahada kalan oyuncu sayısı ne olursa olsun tam bir bağlılık isteyen Enrique'nin yönetiminde bu dayanışma, takımın ayırt edici özelliklerinden biri hâline geldi.
Zabarnyi, “Bizim için zorlu bir maçtı. Burada oynamanın zor olacağını biliyorduk. Erken bir gol yedik ama mücadeleyi sürdürüp oyunumuzu geliştirdik ve üç puanı aldık. Çok iyi oyunculardan oluşan iyi bir takımımız var. 10 ya da 9 kişi oynamak sorun değil. Her zaman birlikte oynuyoruz. Birlikte kazanıyoruz,” diye ekledi.
- AFP
Avrupa'da bekleyen zorluklara bakış
Ligdeki engeli aşan PSG, şimdi yeniden Avrupa sahnesine odaklanmalı. Strasbourg'da gösterdiği mücadele gücü, Barcelona ile oynayacağı kritik Şampiyonlar Ligi maçına hazırlanırken büyük önem taşıyacak. Avrupa'nın en iyi takımlarıyla mücadele ederken ligdeki üstünlüğünü sürdürmek, kulübün öncelikli hedefi olmaya devam ediyor. Zabarnyi'nin savunmada sağlayacağı istikrar da bu hedefler için belirleyici olacak. Galibiyetle birlikte PSG, Barcelona'nın ziyareti öncesinde ivmesini koruyarak lig tablosunun zirvesindeki yerini sürdürdü.
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