İlk yarıdaki Brezilya için endişelenmek gerekiyordu; Kompany'nin transfer listesindeki bir oyuncu daha da ilgi çekici hale geliyor: Selecao'nun Dünya Kupası açılış maçında Fas'a karşı 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada göze çarpan üç nokta

Son anda Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başaran Neymar, Fas maçında forma giymedi. Baldırındaki sorunlar nedeniyle sahaya çıkamadı. Ancak Selecao kampında, 34 yaşındaki Santos oyuncusunun grup aşamasının ikinci maçında Haiti karşısında tekrar sahalara dönebileceğine dair iyimser bir hava hakim.
Carlo Ancelotti, Neymar'ı kadroya as oyuncu olarak almadı. Dolayısıyla, spor açısından bu süperstar mutlaka sahne ışıklarının altında olmayacak. Ancak – Fas maçındaki başlangıçta da görüldüğü gibi – Brezilyalılar için Neymar, yedek kulübesinde olsa bile önemli bir rol oynuyor. Bunlardan biri de, Selecao'nun fark yaratan oyuncusu olarak onun meşru halefi olan Vinicius Junior.
Çünkü Vinicius, futbol ülkesi Brezilya'nın yükünü tek başına omuzlarında taşımak zorunda kalmıyor. Bu baskı elbette saha içindeki olayların ötesine de uzanıyor – ve tam da bu noktada Neymar, Vinicius'un yükünü otomatik olarak hafifletiyor.
Fas maçında sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde oturan Neymar, ekranlara defalarca yansıtıldı. Sahada olmadan da odak noktası haline geliyor. Vinicius bunu elbette çok iyi biliyor. Bu sayede de maçta olup bitenlere daha etkili bir şekilde odaklanabiliyor. Zaten bu tür konularda istisna olan kişi daha çok Neymar.
Böylece Vinicius, Brezilyalıların agresif pres yapan ve oyun açısından olağanüstü olan Faslılara karşı büyük zorluklar yaşadığı ilk yarıda, olması gerektiği gibi tek kişilik bir şov sergiledi. Brezilya'nın gol tehlikesi yaratmasını sağlayan neredeyse tamamen Real Madrid'in hücum oyuncusunun bireysel hareketleriydi. Ve 32. dakikada, Vinicius, solo performanslarından biriyle 1-1'lik beraberliği sağlayan muhteşem golü attı.