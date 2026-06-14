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FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP
Oliver Maywurm

Çeviri:

İlk yarıdaki Brezilya için endişelenmek gerekiyordu; Kompany'nin transfer listesindeki bir oyuncu daha da ilgi çekici hale geliyor: Selecao'nun Dünya Kupası açılış maçında Fas'a karşı 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada göze çarpan üç nokta

Dünya Kupası
FEATURES
Brezilya - Fas
Brezilya
Fas

Fas, ilk yarıda Brezilya'yı neredeyse geride bırakıyordu, ancak Vinicius'un bireysel yeteneği sayesinde Selecao oyunda kalmayı başardı. İkinci yarıya girildiğinde durum değişti.

Dünya Şampiyonası'nda en çok şampiyonluk kazanan takım olan Brezilya, Fas ile oynadığı Dünya Kupası açılış maçının ilk yarısında hiç de rekor şampiyonu gibi oynamadı. Buna karşılık, Bayern Münih'e transfer olacağı söylenen Ismael Saibari'nin kusursuz golüyle hak ettiği şekilde öne geçen Kuzey Afrikalılar, çok daha etkileyici bir performans sergiledi.

Real Madrid'den Vinicius Junior, ilk yarıda tek başına bir şov yapmak zorunda kaldı ve Brezilyalıları maça geri döndüren tek golü o attı. İkinci yarıda Selecao bambaşka bir takım gibi oynadı, kontrolü ele geçirdi ve Fas'ın oyun zekasını çok daha iyi kontrol altına aldı.

Sonunda, C Grubu'nun ilk iki sırasının açık favorileri, 2026 Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en kaliteli maçında 1-1 berabere kaldı. Bu maçta dikkat çeken üç şey.

Maç raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

  • Özellikle Vinicius için: Neymar yedek kulübesindeyken de önemli

    Son anda Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmeyi başaran Neymar, Fas maçında forma giymedi. Baldırındaki sorunlar nedeniyle sahaya çıkamadı. Ancak Selecao kampında, 34 yaşındaki Santos oyuncusunun grup aşamasının ikinci maçında Haiti karşısında tekrar sahalara dönebileceğine dair iyimser bir hava hakim.

    Carlo Ancelotti, Neymar'ı kadroya as oyuncu olarak almadı. Dolayısıyla, spor açısından bu süperstar mutlaka sahne ışıklarının altında olmayacak. Ancak – Fas maçındaki başlangıçta da görüldüğü gibi – Brezilyalılar için Neymar, yedek kulübesinde olsa bile önemli bir rol oynuyor. Bunlardan biri de, Selecao'nun fark yaratan oyuncusu olarak onun meşru halefi olan Vinicius Junior.

    Çünkü Vinicius, futbol ülkesi Brezilya'nın yükünü tek başına omuzlarında taşımak zorunda kalmıyor. Bu baskı elbette saha içindeki olayların ötesine de uzanıyor – ve tam da bu noktada Neymar, Vinicius'un yükünü otomatik olarak hafifletiyor.

    Fas maçında sakatlığı nedeniyle yedek kulübesinde oturan Neymar, ekranlara defalarca yansıtıldı. Sahada olmadan da odak noktası haline geliyor. Vinicius bunu elbette çok iyi biliyor. Bu sayede de maçta olup bitenlere daha etkili bir şekilde odaklanabiliyor. Zaten bu tür konularda istisna olan kişi daha çok Neymar.

    Böylece Vinicius, Brezilyalıların agresif pres yapan ve oyun açısından olağanüstü olan Faslılara karşı büyük zorluklar yaşadığı ilk yarıda, olması gerektiği gibi tek kişilik bir şov sergiledi. Brezilya'nın gol tehlikesi yaratmasını sağlayan neredeyse tamamen Real Madrid'in hücum oyuncusunun bireysel hareketleriydi. Ve 32. dakikada, Vinicius, solo performanslarından biriyle 1-1'lik beraberliği sağlayan muhteşem golü attı.

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  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Brezilya - Fas: Kompany'nin gözde oyuncusu daha da ilgi çekici hale geliyor

    Ismael Saibari tam da doğru koşu yolunu seçti, Brahim Diaz ise tam da doğru zamanlamayla pasını attı. Ardından Saibari, üzerine çıkan Brezilya kalecisi Alisson’a doğru koşarken tam da doğru vuruşu seçti ve bunu da kusursuz bir şekilde gerçekleştirdi. Fas’ın rekor şampiyonu Brezilya’ya karşı oynadığı ilk Dünya Kupası grup maçında attığı açılış golü, mükemmel bir gol ve en saf haliyle bir ders niteliğindeydi.

    Saibari, bilindiği üzere FC Bayern München'e transfer olmak üzere olduğu söylenen bir oyuncu olarak bu maçta başrolü üstlendi. Teknik direktör Vincent Kompany'nin bizzat kendisinin, FCB yetkililerinin PSV Eindhoven'dan Faslı milli oyuncuyu transfer etmeleri için çaba gösterdiği iddia ediliyor. Dünya Kupası'nın açılış maçında Saibari, Kompany'nin neden ondan bu kadar emin olduğunu gösteren birçok ipucu verdi.

    Sadece olağanüstü golüyle kalmadı. Orta forvet olarak sahaya çıkan Saibari, artık pek de gizli olmayan gizli favorinin zaman zaman çok güçlü olan kombinasyon oyununda önemli bir faktör oldu. Tekrar tekrar zekasını gösterdi, temiz paslar verdi, akıllı ve isabetli paslarla oyunu yönlendirdi. O, şu anda dünya çapında en iyi Harry Kane'in temsil ettiği, oyuna katılan bir santrfordu. Ve İngiliz oyuncunun yedeği olarak görev yapmak, muhtemelen Saibari'nin Bayern'de üstleneceği görevlerden biri olacak.

    Ancak 25 yaşındaki oyuncu başka niteliklerini de sergiledi: Dinamizmi, hızı, oyun zekası ve iyi tekniği. Hücumda esnek hareket eden Saibari'nin, muhtemel gelecekteki kulübü olan Münih'te de ana pozisyonu olan 10 numara veya ek görev alanı olan kanatlarda da görev alması bekleniyor. Brezilya karşısındaki performansı ile Saibari, kendisini daha da ilgi çekici hale getirdi.

  • İlk yarıdaki Brezilya için endişelenmek gerekiyor - ikinci yarıda belirgin bir iyileşme görüldü

    İlk 45 dakikanın büyük bir bölümünde bu Brezilya takımı için gerçekten endişelenmek gerekiyordu. Beş kez dünya şampiyonu olan takım, zaman zaman hantal, yaratıcılıktan yoksun, hatta bazen bunalmış gibi görünüyordu. Bunun bir nedeni Faslıların güçlü performansıydı, ancak diğer yandan da Ancelotti'nin takımının ilk yarının büyük bir bölümünde sergilediği korkutucu derecede zayıf performanstı.

    Bu nedenle Brezilya, Fas'ın devre arasına kadar bir veya iki gol daha atmamış olması nedeniyle şanslıydı. Selecao çok sık uzun paslarla denedi, orta sahadan gelen yaratıcılık neredeyse hiç yoktu. Ve en önemlisi: Faslıların canlılığı karşısında, ilham verici top sanatçılarının geleneğine sahip oyuncular genellikle oldukça hantal görünüyordu.

    İkinci yarıya Brezilyalılar bambaşka bir takım gibi çıktı. Ancelotti, arada sırada yerinde olmayan örnek öğrencisi Casemiro'yu da Faslıların zekâsının eziyetinden kurtardı. Ayrıca, yine bir o kadar yetersiz kalan sağ bek Roger Ibanez de oyundan alındı. Onların yerine oyuna giren Fabinho ve Danilo işlerini çok daha iyi yaptılar, ancak Selecao'nun oyunundaki yoğunluk genel olarak artık çok daha iyiydi.

    Brezilya'nın pozisyon oyunu artık Faslıların işini zorlaştırıyordu. Mesafeler çok daha uyumluydu, topa hakimiyet kuruldu ve oyunun kontrolü ele geçirildi. Kısacası: Brezilya, hücumdaki olağanüstü yeteneklerin ön plana çıkabilmesi için çok daha iyi bir temel oluşturdu. Böylece Vinicius artık tek kişilik bir şov değildi, bunun yerine Raphinha da oyuna daha iyi girdi.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brezilya - Fas 1:1 (1:1) - Maç istatistikleri

    Maç

    Brezilya - Fas

    Turnuva

    2026 Dünya Kupası, Grup Aşaması, 1. Maç Günü

    Sonuç

    1:1 (1:1)

    Goller

    0:1 Saibari (21.), 1:1 Vinicius (32.)

    Maç yeri

    New York/New Jersey (ABD)

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