İngiliz oyuncu, 17. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Bu pozisyondan önce, Münihli Luis Diaz, PSG'nin savunma oyuncusu Willian Pacho tarafından düşürülmüştü. Ancak devreye kadar PSG, Şampiyonlar Ligi yarı finallerinin en gollü karşılaşmasında skoru 3-2'ye çevirdi.
İlk yarıda bile: FC Bayern'den Harry Kane, PSG karşısında iki rekor kırdı
Bu golle Kane, uzun kariyerinde ilk kez bir sezonda 60 gol katkısına ulaştı. Bayern'in forveti şu anda 54 gol ve 6 asistle kişisel rekorunu kırmış durumda.
Ayrıca Kane, Fransa'nın başkentinde attığı golle, Şampiyonlar Ligi'nde altı maç üst üste gol atan ilk İngiliz oyuncu oldu. Bu rekor daha önce Liverpool efsanesi Steven Gerrard'a aitti ve beş maçlık bir seriye sahipti.
Harry Kane, Lewandowski'nin rekorunu hedefine koydu
Bu sezon Bundesliga'da uzun bir süre Kane'in Robert Lewandowski'nin gol rekoruna ulaşabileceği izlenimi vardı: Polonyalı oyuncu, 2020/21 sezonunda FC Bayern formasıyla Alman şampiyonunda 41 gol atmış ve Gerd Müller'in önceki rekorunu kırmıştı.
Şu anda Kane, 28 maçta 33 golle duruyor ve kalan üç maçta eksik olan sekiz golü atması, kendisi için bile çok zor olacak gibi görünüyor.
FC Bayern'in önümüzdeki maçları:
Tarih
Maç
02.05., 15.30
FC Bayern - Heidenheim
06.05., 21:00
FC Bayern - PSG
09.05., 18.30
Wolfsburg - PSG
16 Mayıs, 15:30
Bayern - Köln