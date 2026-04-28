Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN
Daniel Buse

Çeviri:

İlk yarıda bile: FC Bayern'den Harry Kane, PSG karşısında iki rekor kırdı

Bayern Münih'ten Harry Kane, Paris Saint-Germain'e karşı oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında attığı golle iki rekor kırdı.

İngiliz oyuncu, 17. dakikada penaltı vuruşunu gole çevirerek konuk takımı 1-0 öne geçirdi. Bu pozisyondan önce, Münihli Luis Diaz, PSG'nin savunma oyuncusu Willian Pacho tarafından düşürülmüştü. Ancak devreye kadar PSG, Şampiyonlar Ligi yarı finallerinin en gollü karşılaşmasında skoru 3-2'ye çevirdi.

  • Bu golle Kane, uzun kariyerinde ilk kez bir sezonda 60 gol katkısına ulaştı. Bayern'in forveti şu anda 54 gol ve 6 asistle kişisel rekorunu kırmış durumda.

    Ayrıca Kane, Fransa'nın başkentinde attığı golle, Şampiyonlar Ligi'nde altı maç üst üste gol atan ilk İngiliz oyuncu oldu. Bu rekor daha önce Liverpool efsanesi Steven Gerrard'a aitti ve beş maçlık bir seriye sahipti.

  • Kane Jubelgetty

    Harry Kane, Lewandowski'nin rekorunu hedefine koydu

    Bu sezon Bundesliga'da uzun bir süre Kane'in Robert Lewandowski'nin gol rekoruna ulaşabileceği izlenimi vardı: Polonyalı oyuncu, 2020/21 sezonunda FC Bayern formasıyla Alman şampiyonunda 41 gol atmış ve Gerd Müller'in önceki rekorunu kırmıştı.

    Şu anda Kane, 28 maçta 33 golle duruyor ve kalan üç maçta eksik olan sekiz golü atması, kendisi için bile çok zor olacak gibi görünüyor.

  • FC Bayern'in önümüzdeki maçları:

    Tarih

    Maç

    02.05., 15.30

    FC Bayern - Heidenheim

    06.05., 21:00

    FC Bayern - PSG

    09.05., 18.30

    Wolfsburg - PSG

    16 Mayıs, 15:30

    Bayern - Köln


Bundesliga
Bayern Münih crest
Bayern Münih
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH