ANP
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“İlk yarı kabul edilemezdi!” Xavi ve Virgil van Dijk'tan 100. milli maçı öncesi Hollanda adına sert uyarı
Xavi, Hollanda'yı Eindhoven'daki kritik Sırbistan sınavına hazırlıyor
Hollanda Teknik Direktörü Xavi Hernandez, takımının Philips Stadion'da Sırbistan'ı ağırlayacağı kritik UEFA Uluslar Ligi 2. Grup maçı öncesinde önemli bir sınavla karşı karşıya. Hollanda, 3. maç gününde Selanik'te geri dönerek 2-2'lik beraberlik almasının ardından, puan durumunda grup lideri Yunanistan'ın iki puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Eindhoven'da alınacak bir galibiyet ve Almanya'nın Yunanistan karşısında puan kaybetmesi, Xavi'nin takımını 2. Grup'ta zirveye taşıyacak.
Ev sahibi ekip, yaşadığı birçok sakatlık sorununa rağmen turnuvada yenilgi yüzü görmedi.
- ANP
Teknik direktör, 100. milli maçına çıkacak Van Dijk'ı övdü
Maç öncesinde konuşan Xavi, 100 A milli maça ulaşan yalnızca 11. Hollandalı olmaya hazırlanan kaptan Virgil van Dijk'a övgüde bulundu. Teknik direktör, Van Dijk'ın liderlik özelliklerini ve milli takım yapılanması içindeki önemini vurguladı.
Xavi, savunmadaki güvencesine tam güven duyduğunu ifade etti.
"Virgil için duygusal bir gün olabilir," Xavi söyledi. "Onunla çalıştığım için çok mutluyum; o gerçek bir lider. Buraya tam uyum sağlıyor. Yüz maç, inanılmaz. Oynayacak mı? Yarın göreceğiz."
Van Dijk, Selanik'teki korkunun ardından taktiksel bir değişim talep etti
Oranje devreye geride girdikten sonra Van Dijk, Hollanda'nın Yunanistan'daki geri dönüşünü başlattı. Ancak savunmacı, kişisel dönüm noktalarının genel takım performansını geliştirme hedefinin arka planında kaldığını vurguladı.
Kaptan, ilk yarıdaki performansların önemli ölçüde gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.
"Bu harika bir dönüm noktası, ancak şu anda odak noktamız bu değil," Van Dijk söyledi. "Önce bir araya gelip konuşacağız, çünkü o ilk yarı kabul edilemezdi."
- ANP
Hollanda, 2. Grup'ta liderlik yarışında tam puanın peşinde
Xavi ve oyuncuları, grupta üst üste üç maç kaybeden zor durumdaki Sırbistan takımına karşı üç puanı almaya odaklanmış durumda. Hollanda ekibi, organizasyonun ilk bölümünde daha önce Belgrad'da Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
Sırbistan şu anda 2. Grup'ta puansız son sırada yer alıyor.
Maç, Eindhoven'daki Philips Stadion'da başlayacak.
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