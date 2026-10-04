Oranje devreye geride girdikten sonra Van Dijk, Hollanda'nın Yunanistan'daki geri dönüşünü başlattı. Ancak savunmacı, kişisel dönüm noktalarının genel takım performansını geliştirme hedefinin arka planında kaldığını vurguladı.

Kaptan, ilk yarıdaki performansların önemli ölçüde gelişmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Bu harika bir dönüm noktası, ancak şu anda odak noktamız bu değil," Van Dijk söyledi. "Önce bir araya gelip konuşacağız, çünkü o ilk yarı kabul edilemezdi."