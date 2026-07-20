"İlk ve son kez" - Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası finali sonrasında Thierry Henry ve Alexi Lalas'a teşekkür ederek yorumculuğu bıraktığı izlenimini verdi

Fox Sports, Dünya Kupası finali yayınını sonlandırırken, Ibrahimovic bu fırsatı değerlendirerek turnuva boyunca birlikte çalıştığı meslektaşlarına teşekkür etti.

Yayının son anlarında "Son bir buçuk aydır çok konuştum ama bunlar son sözlerim olacak" dedi. "Alexi, teşekkürler. Thierry, teşekkürler. Rebecca, teşekkürler.

"Bu stüdyoyu sizlerle paylaşmak benim için büyük bir zevkti; işimi çok kolaylaştırdınız. Ayrıca Fox'a, Amerika'ya ve ekranlarda görmediğiniz tüm insanlara da teşekkür etmek istiyorum."

44 yaşındaki yorumcu, televizyon yorumculuğu kariyerine devam etme niyetinde olmadığını da doğruladı gibi göründü ve şunları ekledi: "Umarım Amerika da bunu benim kadar keyifle izlemiştir. Bu, stüdyoya vedam. Bu benim için ilk ve son seferdi. Herkese iyi bakın."