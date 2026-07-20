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"İlk ve son kez" - Zlatan Ibrahimovic, Dünya Kupası finali sonrasında Thierry Henry ve Alexi Lalas'a teşekkür ederek yorumculuğu bıraktığı izlenimini verdi
Ibrahimovic, Dünya Kupası yayınlarının ardından veda etti
Ibrahimovic, Dünya Kupası finali sonrasında televizyon yorumculuğu kariyerinin sona erdiğini duyurmuş gibi göründü ve Fox Sports’taki görevine son verdi. Eski İsveç milli futbolcusu, turnuva boyunca eski Barcelona takım arkadaşı Thierry Henry, eski ABD milli takım savunma oyuncusu Alexi Lalas ve sunucu Rebecca Lowe ile birlikte çalıştı.
Emekli forvet, açık sözlü yorumları ve diğer panelistlerle yaptığı esprili sohbetler sayesinde kısa sürede popüler bir isim haline geldi. Olumlu tepkilere rağmen Ibrahimovic, stüdyodaki ilk deneyiminin aynı zamanda son deneyimi olacağını da ima etti.
- Getty
Ibrahimovic takım arkadaşlarına teşekkür etti
Fox Sports, Dünya Kupası finali yayınını sonlandırırken, Ibrahimovic bu fırsatı değerlendirerek turnuva boyunca birlikte çalıştığı meslektaşlarına teşekkür etti.
Yayının son anlarında "Son bir buçuk aydır çok konuştum ama bunlar son sözlerim olacak" dedi. "Alexi, teşekkürler. Thierry, teşekkürler. Rebecca, teşekkürler.
"Bu stüdyoyu sizlerle paylaşmak benim için büyük bir zevkti; işimi çok kolaylaştırdınız. Ayrıca Fox'a, Amerika'ya ve ekranlarda görmediğiniz tüm insanlara da teşekkür etmek istiyorum."
44 yaşındaki yorumcu, televizyon yorumculuğu kariyerine devam etme niyetinde olmadığını da doğruladı gibi göründü ve şunları ekledi: "Umarım Amerika da bunu benim kadar keyifle izlemiştir. Bu, stüdyoya vedam. Bu benim için ilk ve son seferdi. Herkese iyi bakın."
Stüdyoda unutulmaz bir ilk albüm
Ibrahimovic, Dünya Kupası boyunca Henry, Lalas ve Lowe ile birlikte büyük beğeni toplayan Fox Sports yorumcu kadrosunda yer aldı. Aralarındaki zıt görüşler düzenli olarak canlı tartışmalara yol açarken, Henry ve Lalas turnuva süresince birçok unutulmaz tartışmaya imza attı.
2023'te profesyonel futboldan emekli olduktan sonra yayıncılık alanında uzun vadeli bir kariyere yönelebileceği yönündeki spekülasyonlar göz önüne alındığında, yaptığı bu açıklamalar sürpriz olarak karşılanacaktır. Bunun yerine, eski AC Milan, PSG ve Barcelona forveti, sadece bir büyük turnuvanın ardından bu alandan ayrılmaya hazır olduğunu belirtti.
- Getty
Ibrahimovic tekrar televizyona dönecek mi?
Ibrahimovic’in vedasının, yayıncılık dünyasından kalıcı bir ayrılışı işaret edip etmediği henüz belli değil. Her ne kadar Dünya Kupası finalini stüdyoya vedası olarak nitelendirmiş olsa da, gelecekte televizyon çalışmalarını tamamen reddedip reddetmediği belirsiz. Şimdilik eski forvet, Henry, Lalas ve Lowe ile kurduğu uyumlu ikili sayesinde övgüler toplayarak, yorumculuk kariyerindeki ilk döneminde kalıcı bir izlenim bırakarak sahneden çekiliyor.
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