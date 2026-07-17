İlk teklifinin reddedilmesinin ardından Premier Lig takımı, Hollandalı kaleciyle ilgili sürpriz bir transfer için görüşmelere başladı

Voetbal International’ın haberine göre, Ipswich Town, Premier Lig’e yükselmesinin ardından yeni bir birinci kaleci arayışını sürdürürken, FC Volendam’ın kalecisi Van Oevelen’i transfer etme çabalarını yoğunlaştırdı.

İngiliz kulübü, yaklaşık 3 milyon avro tutarında bir ilk teklif sundu ancak Volendam, teklifin kendi değerleme beklentilerinin altında kaldığına karar vererek teklifi reddetti. İki kulüp arasında transfer ücreti konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla görüşmeler devam ediyor.

Volendam, 22 yaşındaki oyuncuyu bu yaz satmaya hazır ancak en değerli varlıklarından biri için kendilerine göre uygun olan fiyatı elde etmeye kararlı.







