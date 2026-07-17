AFP
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İlk teklifinin reddedilmesinin ardından Premier Lig takımı, Hollandalı kaleciyle ilgili sürpriz bir transfer için görüşmelere başladı
Ipswich, Van Oevelen’i kadrosuna katmak için çaba gösteriyor
Voetbal International’ın haberine göre, Ipswich Town, Premier Lig’e yükselmesinin ardından yeni bir birinci kaleci arayışını sürdürürken, FC Volendam’ın kalecisi Van Oevelen’i transfer etme çabalarını yoğunlaştırdı.
İngiliz kulübü, yaklaşık 3 milyon avro tutarında bir ilk teklif sundu ancak Volendam, teklifin kendi değerleme beklentilerinin altında kaldığına karar vererek teklifi reddetti. İki kulüp arasında transfer ücreti konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla görüşmeler devam ediyor.
Volendam, 22 yaşındaki oyuncuyu bu yaz satmaya hazır ancak en değerli varlıklarından biri için kendilerine göre uygun olan fiyatı elde etmeye kararlı.
- ANP
Volendam en yüksek fiyatı bekliyor
Volendam, Van Oevelen’in bu yaz kulüpten ayrılması fikrine açık olsa da, kaleciyi ucuza bırakmaya niyetli değil. Haberlere göre, kulüp, takımın ikinci lige düşmesine rağmen kalecinin değerinin önemli ölçüde arttığının farkında olarak “en yüksek fiyatı” talep ediyor.
Van Oevelen, "De Heen en Weer" olarak bilinen takımın en göze çarpan oyuncularından biriydi ve Eredivisie sezonu boyunca istikrarlı bir performans sergiledi. Kulüp sonunda küme düşse de, oyuncunun bireysel performansı Avrupa'daki scoutların dikkatini açıkça çekti ve bu da birkaç büyük kulüp arasında şu anda devam eden transfer çekişmesine yol açtı.
Hollanda futbolunun gelecek vaat eden kalecilerinden biri için rekabet
Valencia’nın oyuncuyla anlaştığı yönündeki haberlere rağmen, Ipswich’in transferi tamamlama şansı hâlâ var. İspanyol kulübü henüz resmi bir teklif sunmadığı için, Premier Lig kulübü Volendam ile görüşmelerini sürdürüyor ve Hollandalı kulübün talep ettiği bedeli karşılayarak anlaşmayı hâlâ sonuçlandırabilir.
Van Oevelen, son iki sezonda itibarını artırdı; önce Volendam'ın Keuken Kampioen Divisie'den yükselmesine katkıda bulundu, ardından Eredivisie'de de etkileyici bir performans sergiledi. Geçen sezonun son iki maçını sakatlık nedeniyle kaçırmış olsa da, o zamandan beri iyileşti.
- AFP
Transfer mücadelesi devam edecek
Premier Lig kulübü daha iyi bir teklif sunmayı değerlendirirken, Ipswich ile Volendam arasındaki görüşmelerin devam etmesi bekleniyor. Valencia’nın henüz resmi bir teklifte bulunmaması nedeniyle Van Oevelen için rekabet hâlâ devam ediyor. 22 yaşındaki oyuncunun Volendam’dan ayrılması kaçınılmaz görünüyor; bir sonraki durağı ise muhtemelen Volendam’ın taleplerini ilk karşılayabilecek kulüp tarafından belirlenecek.
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