İlk maçtaki geriye düşüşü muhteşem bir şekilde tersine çevirdi! Soğukkanlı SC Freiburg, Avrupa Ligi'nde tarih yazdı

SC Freiburg, uluslararası sahnede ilk kez çeyrek finale yükseldi. Genk karşısında etkileyici bir geri dönüşe imza attı.

SC Freiburg, muhteşem bir geri dönüşle Avrupa kupaları tarihindeki ilk çeyrek final hayaline ulaştı. Teknik direktör Julian Schuster'in takımı, Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında KRC Genk'i 5-1 (2-1) mağlup ederek, ilk maçta aldığı 0-1'lik yenilgiyi fazlasıyla telafi etti.

  • Matthias Ginter (19.), Igor Matanovic (25.), Freiburg formasıyla 106. resmi maç golünü atarak Breisgau'nun tek başına en golcü oyuncusu olan Vincenzo Grifo (53.), Yuito Suzuki (57.) ve Maximilian Eggestein (79.) hücumda muhteşem bir performans sergiledi. Beşinci iç saha maçında beşinci galibiyetini alan Breisgau ekibi, Nisan ayında Avrupa macerasına en iyi sekiz takım arasında devam edebilecek. Bu arada Matte Smets (39.), Genk'i tekrar maça soktu - ancak Freiburg çeyrek final biletini elinden kaptırmadı.

    "Geriye düşsek bile skoru çevirebileceğimize inanıyoruz," demişti Schuster maç öncesinde RTL mikrofonuna. SCF teknik direktörü, ilk maçta çok özlenen itici güç Eggestein'e yeniden güvenebildi; kırmızı kart cezasını tamamlayan oyuncu ilk 11'de yer aldı.

  • SC Freiburg v KRC Genk - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Avrupa Ligi: SC Freiburg, rövanş maçında Genk'i mağlup etti

    Freiburg baskısını giderek artırdı; Grifo’nun serbest vuruşundan gelen ortayı Ginter kafayla ağlara gönderdi. Konuk takımın Aaron Bibout’un hızlı yanıtını Noah Atubolu engelledi (20.) – bunun yerine diğer tarafta Freiburg tekrar golü buldu: Suzuki’nin defansa çarpan şutunu Ginter kafayla Matanovic’e indirdi ve Matanovic kısa mesafeden topu ağlara gönderdi.

    Ancak ev sahibi takım giderek pasifleşti ve Genk bunu acımasızca değerlendirdi. Freiburg kendi ceza sahasında topu doğru düzgün uzaklaştıramadı; Konstantinos Karetsas ilk başta sadece direğe çarptı, ancak iç direkten seken topu Smets'e gönderdi ve Smets, Atubolu'yu geçerek topu ağlara gönderdi.

    Freiburg, bu darbeye rağmen sadece kısa bir süreliğine planından saptı. Grifo, Smets'in kaleci Tobias Lawal'a yaptığı hatalı geri pası yakaladı ve attığı golle, daha önce Freiburg'un en golcü oyuncusu unvanını paylaştığı Nils Petersen'i kulüp içindeki gol sıralamasında geride bıraktı. Bir kontra atak sonrasında Suzuki çeyrek finale giden kapıyı ardına kadar açtı, Eggestein ise skoru artırdı.

  • SC Freiburg - KRC Genk 5:1 (2:1): Maç istatistikleri


    Maç

    SC Freiburg - KRC Genk

    Sonuç

    5:1 (2:1); İlk maç: 0:1; Toplam: 5:2

    Goller

    1:0 Ginter (19.), 2:0 Matanovic (25.), 2:1 Smets (39.), 3:1 Grifo (53.), 4:1 Suzuki (56.), 5:1 Eggestein (79.)

    Turnuva

    Avrupa Ligi, Son 16, İkinci Maç


