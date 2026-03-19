İlk maçtaki geriye düşüşü muhteşem bir şekilde tersine çevirdi! Soğukkanlı SC Freiburg, Avrupa Ligi'nde tarih yazdı

Freiburg baskısını giderek artırdı; Grifo’nun serbest vuruşundan gelen ortayı Ginter kafayla ağlara gönderdi. Konuk takımın Aaron Bibout’un hızlı yanıtını Noah Atubolu engelledi (20.) – bunun yerine diğer tarafta Freiburg tekrar golü buldu: Suzuki’nin defansa çarpan şutunu Ginter kafayla Matanovic’e indirdi ve Matanovic kısa mesafeden topu ağlara gönderdi.

Ancak ev sahibi takım giderek pasifleşti ve Genk bunu acımasızca değerlendirdi. Freiburg kendi ceza sahasında topu doğru düzgün uzaklaştıramadı; Konstantinos Karetsas ilk başta sadece direğe çarptı, ancak iç direkten seken topu Smets'e gönderdi ve Smets, Atubolu'yu geçerek topu ağlara gönderdi.

Freiburg, bu darbeye rağmen sadece kısa bir süreliğine planından saptı. Grifo, Smets'in kaleci Tobias Lawal'a yaptığı hatalı geri pası yakaladı ve attığı golle, daha önce Freiburg'un en golcü oyuncusu unvanını paylaştığı Nils Petersen'i kulüp içindeki gol sıralamasında geride bıraktı. Bir kontra atak sonrasında Suzuki çeyrek finale giden kapıyı ardına kadar açtı, Eggestein ise skoru artırdı.