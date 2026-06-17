İlk maçında transfer bombası mı? Ruben Amorim’in, AC Milan’daki ilk transferi olarak PSG’nin yıldızını istediği iddia ediliyor

Fransız başkentinde her zaman ilk tercih olmayan 24 yaşındaki forvet, bu nedenle Milan’ın yeni teknik direktörünün sistemine tam olarak uyan bir profile sahip. Ancak anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel, mali unsur olabilir.

Gazzetta'nın haberine göre, PSG yetkilileri forvetlerinin piyasa değerini yaklaşık 40 milyon avro olarak belirlemiş durumda. Bu rakam, Milan için prensipte mümkün olsa da, kulübün bütçesine büyük bir yük getirecektir.

Bu nedenle Milan yöneticileri, görünüşe göre şimdiden yaratıcı transfer modelleri üzerinde kafa yoruyor. Rossoneri’nin, 2027 yılı için kesin bir satın alma yükümlülüğü içeren bir kiralama sözleşmesi müzakere etmeye büyük ilgi duyduğu belirtiliyor. Bu şekilde, ödenmesi gereken milyonluk transfer ücreti bir sonraki mali döneme ertelenebilir.