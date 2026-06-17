İtalyan spor gazeteleri Gazzetta dello Sport ve Tuttosport’un ortak haberine göre, yeni teknik direktör Ruben Amorim, forvet pozisyonu için gözüne kestirdiği bir adayı çoktan belirlemiş durumda. PSG’den Goncalo Ramos’un Amorim’in ilk tercihi olduğu ve bu oyuncunun transferinin Rossoneri için şu andan itibaren en büyük öncelik olduğu belirtiliyor.
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İlk maçında transfer bombası mı? Ruben Amorim’in, AC Milan’daki ilk transferi olarak PSG’nin yıldızını istediği iddia ediliyor
Fransız başkentinde her zaman ilk tercih olmayan 24 yaşındaki forvet, bu nedenle Milan’ın yeni teknik direktörünün sistemine tam olarak uyan bir profile sahip. Ancak anlaşmaya varılmasının önündeki en büyük engel, mali unsur olabilir.
Gazzetta'nın haberine göre, PSG yetkilileri forvetlerinin piyasa değerini yaklaşık 40 milyon avro olarak belirlemiş durumda. Bu rakam, Milan için prensipte mümkün olsa da, kulübün bütçesine büyük bir yük getirecektir.
Bu nedenle Milan yöneticileri, görünüşe göre şimdiden yaratıcı transfer modelleri üzerinde kafa yoruyor. Rossoneri’nin, 2027 yılı için kesin bir satın alma yükümlülüğü içeren bir kiralama sözleşmesi müzakere etmeye büyük ilgi duyduğu belirtiliyor. Bu şekilde, ödenmesi gereken milyonluk transfer ücreti bir sonraki mali döneme ertelenebilir.
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Ünlü menajer Mendes’in Ramos transferinde yardımcı olması bekleniyor
Anlaşmayı Milan için en uygun koşullarda sonuçlandırmak amacıyla İtalyanlar, menajer faktörüne güveniyor. Hem Gazzetta hem de Tuttosport, yıldız menajer Jorge Mendes’in müzakere becerisinin belirleyici olacağını bildiriyor.
Mendes, Ramos ve Amorim'in hepsi Portekizli. Aralarındaki iletişim çok sıkı, bu da görüşmelerde Milanlılara belirleyici bir avantaj sağlayabilir. Mendes, danışman olarak Ramos için arka planda ipleri elinde tutsa da, Milan'ın yeni teknik direktörü için aynı şeyi yapmıyor.
Nunez, Milan’da Ramos’un alternatifi olabilir mi?
Bu girişim başarısız olursa, Milan’ın şimdiden bir B planı hazırladığı düşünülüyor. Tuttosport’a göre, eski Liverpool forveti Darwin Nunez, hücum hattı için bir başka ciddi seçenek olarak görülüyor.
Uruguay milli takımında forma giyen oyuncu şu anda Al-Hilal ile sözleşmeli ve orada teknik direktör Simone Inzaghi'nin yönetiminde oynuyor. Ancak Nunez'in transferi, ikna gücü ve maaş yapısı açısından kulüp yetkililerini Ramos transferinden pek de az zorluklarla karşı karşıya bırakmayacaktır.
24 yaşındaki oyuncunun PSG ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve bu sözleşmede 120 milyon avroluk bir serbest kalma maddesi yer alıyor. 2024 kışında Benfica’dan 65 milyon avro transfer ücreti karşılığında gelen oyuncu, o zamandan bu yana 131 resmi maçta 45 gol attı ve 10 golün hazırlayıcısı oldu.