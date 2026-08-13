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Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Donny Afroni

Çeviri:

"İlk maçına çıkmak istiyordu" - Bruno Guimaraes'in hırsı, Arsenal'ın hazırlık maçında Como ile berabere kalmasıyla Mikel Arteta'yı etkiledi

B. Guimaraes
M. Arteta
Arsenal
Club Friendlies
Premier Lig

Mikel Arteta, Bruno Guimaraes'ın Arsenal'ın sezon öncesi son hazırlık maçında ilk kez Arsenal formasını giymek için can attığını açıkladı. Kısa süre önce Newcastle'dan ses getiren bir transferle ayrılan Brezilyalı orta saha oyuncusu, Emirates Stadyumu'nda Como ile 1-1 berabere kalınan maçta ilk kez sahaya çıktı.

  • Arteta, Guimaraes'ın anında yarattığı etkiden etkilendi

    Arteta, yüksek profilli transferinin ardından Guimaraes'in sahaya çıkma konusunda gösterdiği anlık isteğin kendisini etkilediğini kabul etti. Brezilyalı milli oyuncu, çarşamba günü İtalyan ekibine karşı oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında Arsenal formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Dünya Kupası sonrası verilen aranın ardından dönüşünden bu yana yalnızca birkaç antrenmana çıkmış olmasına rağmen Guimaraes, Premier League şampiyonunun orta saha merkezine uyum sağlamaya hazır ve diri göründü.

    Arteta gazetecilere, "Sadece üç antrenman yaptı ama iyi göründü. Bugün süre almak için gerçekten çok istekliydi" dedi. İspanyol teknik adam, oyuncunun motivasyonunun antrenman sahasına geldiği ilk andan itibaren net olduğunu belirtti. "Hemen ilk maçına çıkmak ve taraftarlarımızın önünde oynama hissini yaşamak istedi. Bunu hemen hissediyorsunuz. Ortada güçlü bir bağ olduğuna inanıyorum ve bu bizi daha iyi yapacak."

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  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Sezon öncesi son maçta karmaşık duygular

    Maçın kendisi, taktik denemelerle bireysel öne çıkan anların bir karışımını sundu ve perde, genç sansasyon Myles Lewis-Skelly'nin golüyle açıldı. Kulüpten olası ayrılığına ilişkin yoğun transfer spekülasyonlarının odağındaki 19 yaşındaki oyuncu, Como kalecisi Jean Butez'in konsantrasyon kaybını değerlendirerek ev sahibi ekibi öne geçirdi. Emirates tribünlerine kalp işaretiyle kutlama yapan Lewis-Skelly'nin performansı, Arsenal akademisindeki derinliği bir kez daha hatırlattı.

    Ancak bu üstünlük devre arasına kadar korunamadı; Martin Baturina, Kepa Arrizabalaga'yı geçmenin yolunu bularak konuk ekip adına skoru eşitledi. Beraberlik nedeniyle maç, taraftarların eğlencesi için sonunda maç sonrası penaltı atışlarına gitti ve Arsenal, yeni transferlerden Christos Tzolis'in belirleyici penaltı golü sayesinde seriyi 4-3 kazandı.

  • Kupa kazanmayı ve taraftarları mutlu etmeyi hedefliyor

    Bu arada, çarşamba günü yeniden takıma dönen isimler arasında yer alan orta saha oyuncusu Mikel Merino, kadronun kupa kazanmaya devam etme konusundaki ortak açlığını vurguladı. Soyunma odasındaki zihniyetin, durmaksızın gelişim ve Arsenal taraftarlarının sadakatinin karşılığını verme arzusu etrafında şekillendiği görülüyor. Taraftarlar, takımlarının İngiliz futbolunun zirvesine bir kez daha yükselişine tanıklık etmişti.

    "Bu da başka bir final ve biz kazanmak istiyoruz, taraftarlara daha fazla mutluluk vermek istiyoruz" dedi. "Ama özellikle kendimiz için rekabet etmek istiyoruz. Bu formayı ve bu armayı taşımak çok şey ifade ediyor ve bu da her şeyinizi vermek ve en iyi kapasitenizle oynamakla ilgili."

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  • Arsenal FC v Como Calcio - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Taktik esneklik ve Community Shield'a giden yol

    Yeni transferler ve geri dönen yıldızları çevreleyen heyecana rağmen Arteta, Como maçında kadro yönetiminde temkinli bir yaklaşım sergiledi. Rice, Martin Zubimendi ve Bukayo Saka gibi kilit isimler, yaz turnuvalarındaki görevlerinin ardından tamamen toparlanmalarını sağlamak için maç kadrosuna hiç alınmadı. Guimaraes'in ilk maçının zamanlaması, Arsenal kadrosunun mevcut durumu göz önüne alındığında özellikle büyük önem taşıyor. Arsenal, pazar günü Community Shield'da Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

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