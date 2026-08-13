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"İlk maçına çıkmak istiyordu" - Bruno Guimaraes'in hırsı, Arsenal'ın hazırlık maçında Como ile berabere kalmasıyla Mikel Arteta'yı etkiledi
Arteta, Guimaraes'ın anında yarattığı etkiden etkilendi
Arteta, yüksek profilli transferinin ardından Guimaraes'in sahaya çıkma konusunda gösterdiği anlık isteğin kendisini etkilediğini kabul etti. Brezilyalı milli oyuncu, çarşamba günü İtalyan ekibine karşı oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında Arsenal formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Dünya Kupası sonrası verilen aranın ardından dönüşünden bu yana yalnızca birkaç antrenmana çıkmış olmasına rağmen Guimaraes, Premier League şampiyonunun orta saha merkezine uyum sağlamaya hazır ve diri göründü.
Arteta gazetecilere, "Sadece üç antrenman yaptı ama iyi göründü. Bugün süre almak için gerçekten çok istekliydi" dedi. İspanyol teknik adam, oyuncunun motivasyonunun antrenman sahasına geldiği ilk andan itibaren net olduğunu belirtti. "Hemen ilk maçına çıkmak ve taraftarlarımızın önünde oynama hissini yaşamak istedi. Bunu hemen hissediyorsunuz. Ortada güçlü bir bağ olduğuna inanıyorum ve bu bizi daha iyi yapacak."
- Getty Images Sport
Sezon öncesi son maçta karmaşık duygular
Maçın kendisi, taktik denemelerle bireysel öne çıkan anların bir karışımını sundu ve perde, genç sansasyon Myles Lewis-Skelly'nin golüyle açıldı. Kulüpten olası ayrılığına ilişkin yoğun transfer spekülasyonlarının odağındaki 19 yaşındaki oyuncu, Como kalecisi Jean Butez'in konsantrasyon kaybını değerlendirerek ev sahibi ekibi öne geçirdi. Emirates tribünlerine kalp işaretiyle kutlama yapan Lewis-Skelly'nin performansı, Arsenal akademisindeki derinliği bir kez daha hatırlattı.
Ancak bu üstünlük devre arasına kadar korunamadı; Martin Baturina, Kepa Arrizabalaga'yı geçmenin yolunu bularak konuk ekip adına skoru eşitledi. Beraberlik nedeniyle maç, taraftarların eğlencesi için sonunda maç sonrası penaltı atışlarına gitti ve Arsenal, yeni transferlerden Christos Tzolis'in belirleyici penaltı golü sayesinde seriyi 4-3 kazandı.
Kupa kazanmayı ve taraftarları mutlu etmeyi hedefliyor
Bu arada, çarşamba günü yeniden takıma dönen isimler arasında yer alan orta saha oyuncusu Mikel Merino, kadronun kupa kazanmaya devam etme konusundaki ortak açlığını vurguladı. Soyunma odasındaki zihniyetin, durmaksızın gelişim ve Arsenal taraftarlarının sadakatinin karşılığını verme arzusu etrafında şekillendiği görülüyor. Taraftarlar, takımlarının İngiliz futbolunun zirvesine bir kez daha yükselişine tanıklık etmişti.
"Bu da başka bir final ve biz kazanmak istiyoruz, taraftarlara daha fazla mutluluk vermek istiyoruz" dedi. "Ama özellikle kendimiz için rekabet etmek istiyoruz. Bu formayı ve bu armayı taşımak çok şey ifade ediyor ve bu da her şeyinizi vermek ve en iyi kapasitenizle oynamakla ilgili."
- Getty Images Sport
Taktik esneklik ve Community Shield'a giden yol
Yeni transferler ve geri dönen yıldızları çevreleyen heyecana rağmen Arteta, Como maçında kadro yönetiminde temkinli bir yaklaşım sergiledi. Rice, Martin Zubimendi ve Bukayo Saka gibi kilit isimler, yaz turnuvalarındaki görevlerinin ardından tamamen toparlanmalarını sağlamak için maç kadrosuna hiç alınmadı. Guimaraes'in ilk maçının zamanlaması, Arsenal kadrosunun mevcut durumu göz önüne alındığında özellikle büyük önem taşıyor. Arsenal, pazar günü Community Shield'da Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
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