Arteta, yüksek profilli transferinin ardından Guimaraes'in sahaya çıkma konusunda gösterdiği anlık isteğin kendisini etkilediğini kabul etti. Brezilyalı milli oyuncu, çarşamba günü İtalyan ekibine karşı oynanan hazırlık maçının ikinci yarısında Arsenal formasıyla ilk kez sahaya çıktı. Dünya Kupası sonrası verilen aranın ardından dönüşünden bu yana yalnızca birkaç antrenmana çıkmış olmasına rağmen Guimaraes, Premier League şampiyonunun orta saha merkezine uyum sağlamaya hazır ve diri göründü.

Arteta gazetecilere, "Sadece üç antrenman yaptı ama iyi göründü. Bugün süre almak için gerçekten çok istekliydi" dedi. İspanyol teknik adam, oyuncunun motivasyonunun antrenman sahasına geldiği ilk andan itibaren net olduğunu belirtti. "Hemen ilk maçına çıkmak ve taraftarlarımızın önünde oynama hissini yaşamak istedi. Bunu hemen hissediyorsunuz. Ortada güçlü bir bağ olduğuna inanıyorum ve bu bizi daha iyi yapacak."