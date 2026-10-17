Pera Photo Press
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İlk maçına çıkışı ertelendi! Clarence Seedorf, çalışma vizesi sorunları nedeniyle Corinthians'ın Vitoria karşısındaki maçında kulübede yer alamayacak
Bürokratik engel, ilk kez saha kenarına çıkmasını engelledi
Hollanda'nın eski orta saha oyuncusu, çalışma izni onayı alamadığı için pazartesi günü oynanacak Campeonato Brasileiro'nun 31. hafta maçında saha kenarında yer alamayacak. Cuma akşamı sona eren son başvuru süresi öncesinde adı Brezilya Futbol Konfederasyonu'nun günlük tescil bülteninde yer almadı. Meu Timao'ya göre kulüp yönetimi gerekli idari evrak işlemlerini zamanında tamamlayamadı.
- Pera Photo Press
Hollandalı, zor günler geçiren yıldızlarla dolu kadroyu devralıyor
Geçen pazar tanıtılan ve görevden alınan Fernando Diniz'in yerine 2027 sonuna kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve getirilen Seedorf, çarşamba günü Brezilya'ya geldi ve şimdiden A takımın üç antrenmanını yönetti. Sao Paulo'da Memphis Depay ve Jesse Lingard gibi tanınmış isimlerin yer aldığı bir kadronun başına geçen Seedorf'un takımı, üst üste sekiz mağlubiyetin ardından 32 puanla 16. sırada, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.
Brezilya'nın zor günler geçiren dev kulübündeki görevi hakkında konuşan Seedorf, şunları söyledi: “Bu görevi üstlenmek bir onur ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Elimden gelen her şeyi vermek ve her top, her dakika, her galibiyet için mücadele eden bir takım kurmak için buradayım.”
Başarılarla dolu kariyere sahip efsane, teknik direktörlüğe dönüyor
Bu görev, Hollandalı efsanenin 2019'da Kamerun'dan ayrılmasından bu yana ilk teknik direktörlük görevi. Seedorf, KNVB denetim kurulundaki görevinden resmen ayrıldıktan sonra bu göreve geldi. Seedorf'un AC Milan, Shenzhen FC ve Deportivo La Coruna'daki önceki teknik direktörlük dönemleri karışık sonuçlar verdi. Futbolculuk kariyeri ise eşsizdi: 2014'te futbolu bırakmadan önce Şampiyonlar Ligi'ni üç farklı kulüple kazanan tek erkek futbolcu oldu. Ajax ve Real Madrid'de birer, Milan'da iki kez olmak üzere toplam dört şampiyonluk yaşadı.
- Pera Photo Press
Yeni teknik direktörü küme düşme mücadelesinde altı puanlık bir maç bekliyor
Corinthians yetkilileri, yeni teknik direktörlerinin resmen kulübedeki yerini alabilmesi için gerekli izni önümüzdeki hafta içinde almaya çalışıyor. Seedorf'un kulübedeki ilk maçına 24 Ekim'de çıkması planlanıyor. Corinthians, o gün ligde kalma mücadelesi açısından kritik, altı puan değerindeki maçta Vasco da Gama ile karşılaşmak üzere Sao Januario'ya gidecek. Bu önemli deplasman maçının ardından altı gün sonra Mirassol'u ağırlamak için sahasına dönecek.
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