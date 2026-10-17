Geçen pazar tanıtılan ve görevden alınan Fernando Diniz'in yerine 2027 sonuna kadar sürecek bir sözleşmeyle göreve getirilen Seedorf, çarşamba günü Brezilya'ya geldi ve şimdiden A takımın üç antrenmanını yönetti. Sao Paulo'da Memphis Depay ve Jesse Lingard gibi tanınmış isimlerin yer aldığı bir kadronun başına geçen Seedorf'un takımı, üst üste sekiz mağlubiyetin ardından 32 puanla 16. sırada, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

Brezilya'nın zor günler geçiren dev kulübündeki görevi hakkında konuşan Seedorf, şunları söyledi: “Bu görevi üstlenmek bir onur ama aynı zamanda büyük bir sorumluluk. Elimden gelen her şeyi vermek ve her top, her dakika, her galibiyet için mücadele eden bir takım kurmak için buradayım.”