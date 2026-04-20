Sky Sport'un haberine göre, Katalan kulübü, kulüp başkanı Joan Laporta'nın şahsında Lewandowski'nin menajeri Pini Zahavi ile görüşmeler gerçekleştirdi ve bu görüşmelerde, işbirliğinin 2027 yılına kadar devam etmesinin mümkün olduğu sinyali verildi.
İlk kulüp somut bir teklifte bulunmuş gibi görünüyor: Robert Lewandowski'nin FC Barcelona'daki geleceği belirsiz
Polonyalı forvet, yeni bir sözleşme imzalarsa maaşında bir miktar kesintiye gitmek zorunda kalacak olsa da, anlaşma her iki tarafın mali beklentileri nedeniyle bozulmayacaktır.
Aynı zamanda, ABD'den MLS kulübü Chicago Fire'ın Lewandowski'nin menajerliğine ilk somut teklifini gönderdiği bildiriliyor. Bayern'in efsane oyuncusu Bastian Schweinsteiger'in eski kulübünde, 37 yaşındaki oyuncu sezon sonunda Barça'ya hemen katılabilir.
Ayrıca Suudi Arabistan ve İtalya'dan kulüpler de hâlâ ilgi gösteriyor; son zamanlarda özellikle AC Milan ve Juventus Turin'in Lewandowski ile bağlantılı olduğu belirtiliyor.
Lewandowski, Barcelona'da hâlâ ilgi görüyor
Forvet, son zamanlarda geleceği konusunda ağzını sıkı tutmuştu. Mart ayı başında, hem Barça'da kalmasının hem de başka bir kulübe transfer olmasının mümkün olduğunu belirtmişti: "Bilmiyorum. Çünkü bunu içimden hissetmem gerekiyor. Şu anda size bir şey söyleyemem, çünkü hangi yolu seçmek istediğimden yüzde 50 bile emin değilim. Henüz doğru zaman değil."
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick yönetiminde Lewandowski düzenli olarak forma giymeye devam ediyor ve hatta ara sıra ilk 11'de yer alıyor. 40 maçta 2.000 dakikadan biraz fazla süre alırken 17 gol ve 3 asistle oldukça iyi bir performans sergiledi.