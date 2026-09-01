Birçok kişi, Messi'nin 39 yaşında 2026 Dünya Kupası'nda ne düzeyde bir performans ortaya koyacağını merak etmişti. Dört yıl önce tarihi şampiyonluğunun ardından kendisine oldukça yüksek bir çıta koymuştu, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde birbiri ardına sergilediği etkileyici performanslarla kısa sürede şüpheleri susturdu.

Messi, Arjantin'in gruplar aşamasındaki maçında Avusturya'ya karşı gol atarak Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı olduğunda adını yeniden tarihe yazdırdı ve gol sayısını 18'e yükseltti.

Arjantin'in kaptanı, açılış maçında Cezayir'e karşı hat-trick yaptıktan sonra maça 16 gollük hanesiyle çıkmıştı, ancak Alman efsanesi Miroslav Klose ile eşitliği bozmak için bir gole ihtiyacı vardı.

Messi maçın erken dakikalarında bir penaltı kaçırmasına rağmen, bu hatasını iki gol atarak telafi etti.

Fransız yıldız Kylian Mbappé sonunda Messi'yi geçti ve katıldığı Dünya Kupaları boyunca toplam 22 golle tamamladı, ancak taraftarların çoğu Messi'nin tarihe geçtiği Avusturya maçını hatırlayacak.