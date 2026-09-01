Lionel Messi, Pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı ve not defterindeki el yazısıyla yazılmış bir sayfanın fotoğrafını içeren paylaşımla, Arjantin Millî Takımı'ndaki futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.
Messi, emeklilik kararını Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olmasından yalnızca iki gün sonra aldığını, ancak babası Jorge Messi'nin 8 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin bu kararını yeniden pekiştirdiğini açıkladı.
Messi böylece Arjantin Millî Takımı'yla 20 yılı aşkın süren bir dönemi kapatıyor.
2005 yılındaki ilk uluslararası çıkışından bu yana Messi, taraftarlara kutlamak için sayısız sebep, kesintisiz mutluluk anları ve mirasını sonsuza dek şekillendirecek şampiyonluklar armağan etti.
Arjantin efsanesi, millî takımı Dünya Kupası şampiyonluğuna, iki Copa America kupasına, Olimpiyat altın madalyasına ve Finalissima unvanına taşıyarak millî takımın tarihi ve forması ile en çok özdeşleşen oyunculardan biri hâline geldi.
Dünya genelindeki Arjantin taraftarlarının kalbi bugün kırılırken, "ESPN" ağı, Messi'nin adını millî takım tarihinin kayıtlarında sonsuza dek ölümsüz kılacak en öne çıkan anlarını derliyor.