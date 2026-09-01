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İlk kırmızı karttan uğursuzluğu kırmaya: Messi'nin Arjantin yolculuğunda ölümsüz duraklar

L. Messi
Arjantin
Inter Miami CF
Barcelona
Dünya Kupası
Copa America
Arjantin
ABD
İspanya

20 yıllık emek

Lionel Messi, Pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı ve not defterindeki el yazısıyla yazılmış bir sayfanın fotoğrafını içeren paylaşımla, Arjantin Millî Takımı'ndaki futbol kariyerine son verdiğini açıkladı.

Messi, emeklilik kararını Arjantin'in 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya'ya 1-0 mağlup olmasından yalnızca iki gün sonra aldığını, ancak babası Jorge Messi'nin 8 Ağustos'ta hayatını kaybetmesinin bu kararını yeniden pekiştirdiğini açıkladı.

Messi böylece Arjantin Millî Takımı'yla 20 yılı aşkın süren bir dönemi kapatıyor.

2005 yılındaki ilk uluslararası çıkışından bu yana Messi, taraftarlara kutlamak için sayısız sebep, kesintisiz mutluluk anları ve mirasını sonsuza dek şekillendirecek şampiyonluklar armağan etti.

Arjantin efsanesi, millî takımı Dünya Kupası şampiyonluğuna, iki Copa America kupasına, Olimpiyat altın madalyasına ve Finalissima unvanına taşıyarak millî takımın tarihi ve forması ile en çok özdeşleşen oyunculardan biri hâline geldi.

Dünya genelindeki Arjantin taraftarlarının kalbi bugün kırılırken, "ESPN" ağı, Messi'nin adını millî takım tarihinin kayıtlarında sonsuza dek ölümsüz kılacak en öne çıkan anlarını derliyor.

  • Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    2022: Sonunda Katar'da dünya kupası zaferi

    Herkes, Gonzalo Montiel'in Fransa karşısında belirleyici penaltıyı attığı ve Arjantin'i 2022 Dünya Kupası şampiyonu yaptığı anda Messi'nin dizlerinin üzerine çöktüğü o anı hatırlıyor.

    Messi, Arjantin Millî Takımı'nı 36 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası şampiyonluğuna taşımayı başararak, en değerli kupayı başarılar listesine ekledi.

    Finalde Arjantin adına belirleyici bir rol üstlendi; normal sürede iki gol atmasının yanı sıra, penaltı atışlarında ilk penaltıyı gole çevirerek zaferi garantiledi.

    Millî Takım'la geçirdiği 15 yılı aşkın sürenin ardından Messi, tüm zamanların en önemli zaferini elde etti.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Messi, Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı oluyor

    Birçok kişi, Messi'nin 39 yaşında 2026 Dünya Kupası'nda ne düzeyde bir performans ortaya koyacağını merak etmişti. Dört yıl önce tarihi şampiyonluğunun ardından kendisine oldukça yüksek bir çıta koymuştu, ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde birbiri ardına sergilediği etkileyici performanslarla kısa sürede şüpheleri susturdu.

    Messi, Arjantin'in gruplar aşamasındaki maçında Avusturya'ya karşı gol atarak Dünya Kupası'nın tarihi gol kralı olduğunda adını yeniden tarihe yazdırdı ve gol sayısını 18'e yükseltti.

    Arjantin'in kaptanı, açılış maçında Cezayir'e karşı hat-trick yaptıktan sonra maça 16 gollük hanesiyle çıkmıştı, ancak Alman efsanesi Miroslav Klose ile eşitliği bozmak için bir gole ihtiyacı vardı.

    Messi maçın erken dakikalarında bir penaltı kaçırmasına rağmen, bu hatasını iki gol atarak telafi etti.

    Fransız yıldız Kylian Mbappé sonunda Messi'yi geçti ve katıldığı Dünya Kupaları boyunca toplam 22 golle tamamladı, ancak taraftarların çoğu Messi'nin tarihe geçtiği Avusturya maçını hatırlayacak.

  • 2016: Messi, Copa America finalinde Şili'ye kaybettikten sonra milli takımı bıraktığını açıkladı

    Pazartesi günü, Messi'nin Arjantin Milli Takımı'ndaki futbol kariyerini bitirdiğini ilk kez açıklaması değildi. Inter Miami'nin kaptanı, 2016 Copa America finalinde Şili'ye karşı alınan mağlubiyetin ardından milli takımdan ayrılacağını açıklamış ve o dönemde maç sonrası karışık bölgedeki gazetecileri şoke eden bir karara imza atmıştı.

    Messi bir grup gazeteciye şunları söyledi: "Şu anki düşüncem, ve soyunma odasında bunu düşündükten sonra, milli takımdaki futbol kariyerim sona erdi."

    Şöyle devam etti: "Elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu, oynadığım dördüncü final ve kazanamadım. Mümkün olan her şeyi denedim. Bu bana herkesten daha çok acı veriyor, ama açıkça görülüyor ki bu iş bana göre değil. Herkesten daha fazla milli takımla bir kupa kazanmak istiyorum, ama maalesef bu gerçekleşmedi."

    Messi daha sonra milli takıma geri döndü ve arka arkaya iki Copa America ile Dünya Kupası'nı kazanarak, bireysel rekorları da kırarak tarihe geçti.

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  • Round of 16 Argentina v Mexico - World Cup 2006Getty Images Sport

    2006: Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alış

    16 Haziran 2006, Messi'nin Dünya Kupası tarihinin akışını sonsuza dek değiştirdiği ana tanıklık etti. 18 yaşındaki Messi, gruplar aşamasında Sırbistan-Karadağ karşısında Arjantin ile 74. dakikada oyuna sonradan girerek, çok sayıda olacak Dünya Kupası maçlarının ilkinde ilk kez sahaya çıktı.

    Messi, sahaya çıkışından yalnızca birkaç dakika sonra bir gol kaydederek uluslararası arenada kendini hızla kanıtladı. Messi maçı bir gol ve bir asistle tamamlayarak, Arjantin'in 6-0'lık büyük galibiyetine katkıda bulundu.

    Bu, Messi'nin Arjantin taraftarlarına yaşatacağı birçok mutlu anın ilkiydi.

  • 2022: Arjantin'in grup aşamasında Meksika ile oynadığı maç

    Messi'nin Katar'daki Dünya Kupası'nda Meksika karşısında attığı muhteşem gol olmasaydı, Arjantin Milli Takımı'nın tarihi tamamen farklı bir seyir izleyebilirdi.

    Arjantin, grup aşamasındaki son maçında Dünya Kupası'ndan elenme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İlk yarı, Arjantin'in ikinci yarıda farkı yaratma yönündeki umutsuz beklentileri arasında beraberlikle sona erdi.

    Sonunda Messi, 64. dakikada sol ayağıyla ağlara gönderdiği füze gibi bir şutla beraberliği bozdu ve Arjantin'i 2-0'lık galibiyete taşıdı. Bu galibiyet, sonunda Arjantin Milli Takımı'nın kupayı kaldırmasına katkıda bulunan zafer oldu.

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    2014: Dünya Kupası finalinde Almanya'ya yenilgi

    Messi, Arjantin'in 2014'te Almanya ile karşılaştığı maçta Dünya Kupası'ndaki ilk finalini oynadı. Arjantin, Almanya karşısında direnirken Messi maçta kilit bir rol üstlendi; ancak uzatmalarda Mario Götze'nin attığı gol karşılaşmayı belirledi.

    Arjantin maçı kaybetmesine rağmen Messi, turnuva boyunca sergilediği üstün performansın karşılığı olarak Altın Top ödülünü kazandı. 2014 Dünya Kupası'nda yedi maçta dört gol atıp bir asist yaptı.

    O andan itibaren Messi, daha güçlü bir şekilde geri dönerek Arjantin'e Dünya Kupası'nı kazandıracağına söz verdi ve bunu sekiz yıl sonra başardı.

  • 2021: Arjantin, Copa America'yı kazanarak kupa hasretine son verdi

    2007, 2015 ve 2016 yıllarındaki başarısızlıkların ardından Messi, sonunda Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı olarak 2021 Copa America Kupası'nı kaldırmayı başardı.

    Arjantin, Rio de Janeiro şehrindeki tarihi Maracana Stadı'nda Brezilya'yı 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı ve böylece milli takımın 28 yıl süren kupa hasretine son verdi.

    Altı yıl içinde Messi, Copa America finalinde yaşadığı iki acı yenilgiden, daha önce onu milli takımdaki futbol kariyerini sonlandırdığını açıklamaya iten kupayı kaldırmaya geçiş yaptı.

  • Argentine Lionel Messi (D) vies for theAFP

    2005: Messi milli takım formasıyla ilk kez sahaya çıkıyor ve anında kırmızı kart görüyor

    18 yaşındaki Messi, Arjantin Milli Takımı formasıyla ilk maçını 17 Ağustos 2005 tarihinde, başkent Budapeşte'de Macaristan'a karşı oynanan hazırlık maçında oynadı.

    O gün, oyuncu açısından çelişkili duygularla doluydu; zira ikinci yarıda oyuna sonradan girmesinin ardından birkaç saniye içinde doğrudan kırmızı kart gördü.

    Bu, Messi için en iyi başlangıç değildi; ancak yıllar süren parlak performanslarıyla gördüğü bu kırmızı kartın çok daha fazlasını telafi etti.

  • 2010: Maradona'nın teknik direktör olduğu Dünya Kupası

    Futbol tarihinin en büyük iki oyuncusu 2010 yılında bir araya geldi; Diego Maradona, Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'nda genç Lionel Messi'yi çalıştırdı.

    Turnuva, çeyrek finalde Almanya'ya elenerek mücadeleye veda eden Arjantin Milli Takımı için saha içinde pek özel geçmedi, ancak en çarpıcı anılar saha dışından geldi.

    Arjantinliler açısından bu, Arjantin Milli Takımı tarihiyle en çok özdeşleşen iki kaptanın bir Dünya Kupası boyunca bir şekilde birlikte çalışmasını görebilecekleri tek fırsattı.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere karşısında

    Arjantin taraftarları, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde tarihi rakip İngiltere karşısında alınan galibiyeti asla unutmayacak.

    Messi şunları söyledi: "Sadece tek bir maç olmasına rağmen, bazı özel anlar yaşadık. Taraftarlar bu galibiyeti diğer tüm galibiyetlerden daha çok istiyordu; çünkü yarı finalde İngiltere ile karşılaşmak ve bir kez daha Dünya Kupası finaline ulaşmak çok şey ifade ediyordu."

    Messi maç boyunca iki gol asisti yaparak Arjantin'i skoru çevirdikten sonra 2-1'lik galibiyete taşıdı ve milli takımın finaldeki yerini garantiledi.

    Arjantin'in kaptanı, "Tanrı'nın Eli" ve "Yüzyılın Golü"ne sahne olan 1986 Dünya Kupası çeyrek finalindeki galibiyetin anısından 40 yıl sonra uluslararası arenada İngiltere'yi geçerek Diego Maradona'nın rekorunu eşitlemeyi de başardı.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026: İspanya karşısında Dünya Kupası finali kaybı

    İspanya'nın 2026 Dünya Kupası finalinde Arjantin'i 1-0 mağlup etmesi, Messi'nin milli takım kariyerini acı bir şekilde sona erdirdi.

    Messi, psikolojik ve fiziksel yorgunluğa rağmen 120 dakikadan fazla mücadele etti, ancak Arjantin Milli Takımı üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanmayı kıl payı başaramadı.

    Arjantin finalde mağlup olsa da, 2026 Dünya Kupası, Messi'nin 39 yaşında rekorları alt üst etme ve tarih yazma yeteneğiyle sonsuza dek anılacak.

    Maçın son dakikasına kadar ve Arjantin ile son turnuvasında Messi, maçı izleyen milyonlarca taraftar için elindeki her şeyi ortaya koymaya kararlı kaldı.