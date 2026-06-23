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Jordan v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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İlk kez… Fas ve Cezayir, 2026 Dünya Kupası’nda kapalı bir kapıyı aralıyor

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Ürdün - Cezayir
Ürdün
Cezayir
Ürdün
ABD

El Khader, Atlas Aslanları’na katıldı...

Cezayir ile Ürdün arasındaki maç, 2026 Dünya Kupası’nda sadece 90 dakikalık bir karşılaşma değildi; rekorların birbiri ardına kırıldığı ve stadyumun “Yeşiller”in başarılarını altın harflerle kaydeden bir deftere dönüştüğü bir geceydi. 

“Çöl Savaşçıları”nın galibiyeti dengeleri altüst etti; zamanın sınırlarını aşan rakamlar ve istatistikler, Dünya Kupası tarihinde ilk kez Cezayir ile Fas’ın zaferlerini bir araya getirdi.

Cezayir ile Ürdün arasındaki heyecan verici Arap derbisi, “Yeşiller”in Dünya Kupası tarihine geçecek bir dizi parlak anlara sahne oldu. Fransız futbol istatistik ağı “Stats Foot”a göre, Cezayir’in 2-1’lik galibiyeti sıradan bir zafer değil, tek seferde beş tarihi başarıya açılan bir kapıydı.

  • Dünya Kupası'nda tarihi bir Arap zirvesi

    Dünya Kupası tarihinde ilk kez, Cezayir ve Fas milli takımları aynı turnuvada birer galibiyet elde etti. Bu, dünyanın en büyük futbol sahnesinde Mağrip futbolunun gelişimini yansıtan ve Arap taraftarlara 2026 Dünya Kupası’nda gurur duyacakları bir neden daha sunan çifte Arap başarısıdır.

    Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Brezilya karşısında başa baş bir performans sergiledi ve hatta beraberlikten daha fazlasını elde etmeye çok yaklaştı, ancak bu artık geçmişte kaldı.

    Grup aşamasının ikinci turunda İskoçya’yı 1-0 mağlup eden Fas, golünü maçın ikinci dakikasında İsmail Sebari attı.

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  • Şans tılsımının adı Gueri

    Amin Guiri, zaferlerle dolu kendi hikâyesini yazmaya devam etti; Cezayir’in Ürdün’ü yenmesi, şu altın istatistiği teyit etti: Guiri’nin gol attığı dokuz maçın hepsinde “Yeşiller” galip geldi.

    Cezayir milli takımı, Guiiri sayesinde oynadığı dokuz maçın dokuzunda da galip geldi; bu rakam, Guiiri’nin sadece bir golcü değil, yenilgiyi bilmeyen bir galibiyet simgesi olduğunu da teyit ediyor.

  • Tarihi bir geri dönüş, uzun süren galibiyet hasretine son verdi

    Dünya Kupası tarihindeki ilk kez, Cezayir geriye düşmesine rağmen maçı kazanmayı başardı; ilk golü yedikten sonra yıllardır olumsuz sonuçlarla karşılaşan “Yeşiller”, Ürdün karşısında bu laneti kırdı ve 0-1 geriden gelerek maçı 2-1’e çevirdi. Bu geri dönüş, Cezayir’in futbol tarihindeki olgunluğunun bir simgesi olarak tarihe geçecek.

  • Mahrez… Efsane hiç yaşlanmaz

    35 yaş 4 aylıkken Riyad Mahrez, 1 Temmuz 1990’da İngiltere karşısında, 38 yaş 1 aylıkken asist yapan Kamerunlu efsane Roger Milla’dan bu yana Dünya Kupası’nda asist yapan en yaşlı Afrikalı oyuncu oldu. Mahrez’in Ürdün karşısında yaptığı asist sadece bir golü hazırlamakla kalmadı, aynı zamanda zamanın ne anlama geldiğini bilmeyen bir kaptan için yeni bir tarih yazdı.

  • Ben Bouali, Altın Yedekler Listesi’ne girdi

    Nazir Ben Bouali, Dünya Kupası’nda gol atan ikinci Cezayirli yedek oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı.

    Ürdün karşısında kafayla attığı beraberlik golü, onu 30 Haziran 2014'te Almanya'nın kalesini sarsan Abdülmümin Jabo'nun yanına yerleştirdi. Yedekler fark yaratır ve Ben Bouali adını büyük harflerle yazdırdı.

    Ürdün maçı sadece üç puan demekle kalmadı; rekorların kırıldığı, lanetin bozulduğu ve zaferin yazıldığı bir gece oldu. Cezayir sadece Ürdün’ü değil, tarihin kendisini de yendi.

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