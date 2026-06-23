İlk kez… Fas ve Cezayir, 2026 Dünya Kupası’nda kapalı bir kapıyı aralıyor

Cezayir ile Ürdün arasındaki maç, 2026 Dünya Kupası’nda sadece 90 dakikalık bir karşılaşma değildi; rekorların birbiri ardına kırıldığı ve stadyumun “Yeşiller”in başarılarını altın harflerle kaydeden bir deftere dönüştüğü bir geceydi.

“Çöl Savaşçıları”nın galibiyeti dengeleri altüst etti; zamanın sınırlarını aşan rakamlar ve istatistikler, Dünya Kupası tarihinde ilk kez Cezayir ile Fas’ın zaferlerini bir araya getirdi.

Cezayir ile Ürdün arasındaki heyecan verici Arap derbisi, “Yeşiller”in Dünya Kupası tarihine geçecek bir dizi parlak anlara sahne oldu. Fransız futbol istatistik ağı “Stats Foot”a göre, Cezayir’in 2-1’lik galibiyeti sıradan bir zafer değil, tek seferde beş tarihi başarıya açılan bir kapıydı.