Bunun sonuçta ilgili herkes için en iyi karar olup olmadığı sorulan eski ABD millî takımı kalecisi Friedel, Grosvenor Sport aracılığıyla yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Öyle olduğunu düşünüyorum.

“İster inanın ister inanmayın, Christian'ı tanımıyorum. U19 millî takımında antrenörlük yaptığım dönemde onun doğum yılındaki oyuncularla çalışıyordum. İlk göreve başladığımda 98 doğumluları çalıştırdım ama o, Jurgen Klinsman yönetimindeki A millî takıma çoktan yükselmişti. Tyler Adams, Weston McKennie ve o gruptaki diğer oyuncularla çalıştım. Bu yüzden onları çok iyi tanıyorum. Christian'ı tanımadığım için nasıl bir zihniyete sahip olduğunu, hayattan ve futboldan ne istediğini gerçekten bilmiyorum.

“Geçen yıl zor bir dönem geçirdi. Dünya Kupası sırasında ve sonrasında, sanırım kariyerinde ilk kez ABD'de çok fazla eleştiri aldı. Tabiri caizse biraz göz önünden çekildiğini düşünüyorum.

“Görünüşe göre yeniden sadece antrenmanlarına odaklandı. Son bir iki ayda formunu bulmaya başlamış gibi görünüyor. Belki de biraz geri çekilip hayattan ve futboldan yeniden keyif almaya ihtiyacı vardı.

“Mutlu olduğu bir yerde sözleşme imzalamasının onun için akıllıca ve iyi bir karar olduğunu söyleyebilirim. Bir oyuncu olarak onun kadar eleştiri almak asla hoş değildir ama sporun doğasında bu var.

“Son dört haftada medyanın üzerindeki baskıyı biraz azalttığını gördünüz. Son millî takım kampına çağrılmaması ve takımın genç oyuncularla çok iyi performans göstermesi nedeniyle eleştiriler biraz geri döndü. ABD'deki bazı eleştiriler yeniden gündeme geldi ama Dünya Kupası sonrasındaki kadar sert değildi.

“Umarım formunu yükseltmeye devam eder, Milan'da çok iyi oynar, millî takıma geri döner ve birkaç iyi performans sergiler. Mauricio'nun planlarında yer almıyorsa bunda da sorun yok. Yine de Milan'da futbolun tadını çıkarsın ve yapabileceğini bildiğimiz gibi oynasın.”