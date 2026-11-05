“İlk kez çok fazla eleştiri”: Dünya Kupası’ndaki hayal kırıklığını geride bırakan Christian Pulisic’in AC Milan sözleşmesiyle ilgili kararını eski ABD Erkek Millî Takımı yıldızı Brad Friedel değerlendirdi
ABD erkek millî takımı, 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turunda mağlup oldu
2025-26 sezonu boyunca 28 yaşındaki oyuncunun geleceği ciddi biçimde sorgulandı. Çünkü önünde bir sözleşme uzatma teklifi olmasına rağmen imzalar atılmadı. Pulisic'in seçeneklerini açık tuttuğu düşünülüyordu.
Pulisic'in yeteneğini sergileyebileceği en büyük sahne, FIFA'nın en önemli organizasyonu Kuzey Amerika'ya geldiğinde önüne çıktı. Mauricio Pochettino'nun takımı turnuvada neler yapabileceğine dair ipuçları verdi ancak sonunda son 16 turunda Belçika'ya yenilerek elendi.
Bir süredir “Kaptan Amerika” olarak anılan Pulisic, ülkesinin kaptanlık pazubandını her zaman takmasa da kendi ülkesinde ABD futbolunun simge ismiydi. Yüksek beklentileri karşılamak her zaman zor olacaktı, nitekim öyle de oldu.
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Pulisic, İtalya'daki üç yıllık dönemini uzatmayı seçti
ABD Milli Takımı'nı bir başka büyük uluslararası turnuvanın ileri turlarına taşıyamayan birçok oyuncunun oyununda sözde kusurlar arandı. Pulisic ise en yoğun incelemeye maruz kalan isim oldu.
İtalya'daki transfer söylentileri kısa sürede gündemden düştü ve 2026-27 sezonuna nispeten yavaş bir başlangıç yaptı. Eski Manchester United teknik direktörü Ruben Amorim yönetiminde zaman zaman yedek kulübesinde kaldı. Ancak son üç maçında iki gol attı; bunlardan biri, ezeli rakip Inter'e karşı kazanılan derbide geldi.
Yeni sözleşme şartlarını kabul etmesiyle ayrılık söylentileri sona erdi. Böylece 2023'te Premier Lig devi Chelsea'den ayrılmasıyla başlayan hikâyesinde yazılacak daha pek çok bölüm olabilir.
Milano'da kariyerinin en iyi rakamlarına ulaştı. Milan'daki ikinci yılında 17 gol attı ve tutkulu taraftarlar Pulisic'i bağrına bastı. Pulisic, başka bir takıma gitmek yerine istikrarı tercih ederek bu güvene karşılık vermesi gerektiğine inanıyor.
Yıldız forvet zorlu sorulara iyi yanıt verdi
Bunun sonuçta ilgili herkes için en iyi karar olup olmadığı sorulan eski ABD millî takımı kalecisi Friedel, Grosvenor Sport aracılığıyla yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Öyle olduğunu düşünüyorum.
“İster inanın ister inanmayın, Christian'ı tanımıyorum. U19 millî takımında antrenörlük yaptığım dönemde onun doğum yılındaki oyuncularla çalışıyordum. İlk göreve başladığımda 98 doğumluları çalıştırdım ama o, Jurgen Klinsman yönetimindeki A millî takıma çoktan yükselmişti. Tyler Adams, Weston McKennie ve o gruptaki diğer oyuncularla çalıştım. Bu yüzden onları çok iyi tanıyorum. Christian'ı tanımadığım için nasıl bir zihniyete sahip olduğunu, hayattan ve futboldan ne istediğini gerçekten bilmiyorum.
“Geçen yıl zor bir dönem geçirdi. Dünya Kupası sırasında ve sonrasında, sanırım kariyerinde ilk kez ABD'de çok fazla eleştiri aldı. Tabiri caizse biraz göz önünden çekildiğini düşünüyorum.
“Görünüşe göre yeniden sadece antrenmanlarına odaklandı. Son bir iki ayda formunu bulmaya başlamış gibi görünüyor. Belki de biraz geri çekilip hayattan ve futboldan yeniden keyif almaya ihtiyacı vardı.
“Mutlu olduğu bir yerde sözleşme imzalamasının onun için akıllıca ve iyi bir karar olduğunu söyleyebilirim. Bir oyuncu olarak onun kadar eleştiri almak asla hoş değildir ama sporun doğasında bu var.
“Son dört haftada medyanın üzerindeki baskıyı biraz azalttığını gördünüz. Son millî takım kampına çağrılmaması ve takımın genç oyuncularla çok iyi performans göstermesi nedeniyle eleştiriler biraz geri döndü. ABD'deki bazı eleştiriler yeniden gündeme geldi ama Dünya Kupası sonrasındaki kadar sert değildi.
“Umarım formunu yükseltmeye devam eder, Milan'da çok iyi oynar, millî takıma geri döner ve birkaç iyi performans sergiler. Mauricio'nun planlarında yer almıyorsa bunda da sorun yok. Yine de Milan'da futbolun tadını çıkarsın ve yapabileceğini bildiğimiz gibi oynasın.”
- Getty
Kıtasal, yurt içi ve uluslararası maçlar yaklaşıyor
AC Milan, perşembe günü Ferencvaros'u ağırlayacağı maçta yeniden Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacak. Ardından pazar günü Serie A'da Genoa'ya konuk olacak ve bu maçın ardından kasım ayındaki millî maç arasına girecek.
Ülkesi adına 90 A millî maça çıkıp 33 gol atan Pulisic, bu sayılarını artırmak için Genoa karşılaşmasının ardından ABD'ye uçacak. ABD Millî Takımı ise CONCACAF Uluslar Ligi çeyrek finalinde Haiti'yle oynayacağı maça hazırlanıyor.
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