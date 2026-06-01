"İlk kez burada duyuyorsunuz" - Declan Rice, Premier Lig şampiyonluğuna Şampiyonlar Ligi kupasını da ekleyemeyince Arsenal'e kupa sözü verdi
Arsenal, Avrupa'daki hayal kırıklığının üstesinden geldi
Arsenal, 2025-26 Premier Lig şampiyonluğunu kutlamak için bir geçit töreni düzenledi. Arteta'nın takımı, geçit töreni güzergâhındaki 5,6 millik yolculuğuna başlamak üzere saat 14.15'te Emirates Stadyumu'ndan ayrıldı. Kaptan Martin Odegaard, "Champions 25-26" yazısıyla süslenmiş otobüse Premier Lig kupasını elinde tutarak binen ilk oyuncu oldu. Gunners, ligdeki başarılarının ardından kulübün 140 yıllık tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak çifte kutlama yapmayı umuyordu.
Kai Havertz, Budapeşte'de takımını erken öne geçirdi, ancak Paris Saint-Germain, Ousmane Dembele'nin penaltısıyla skoru eşitledi ve Eberechi Eze ile Gabriel penaltı atışlarında golü kaçırdı. Gabriel, yenilginin "acı verici" olduğunu kabul etti, ancak Instagram'da şunları ekledi: "Bu takımla ve bu sezon birlikte başardığımız her şeyle gurur duyuyorum."
Rice, cesur bir sözle kutlamalara öncülük ediyor
Rice, Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunu kutlamak için açık otobüste 'Ice Ice Baby' şarkısını rap yaparak kutladı ve ardından takımının gelecek sezon "daha fazlası için geri döneceğini" söyledi. İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu, mikrofonu eline alıp Vanilla Ice'ın bu klasik şarkısını seslendirirken, binlerce Arsenal taraftarı 22 yıl sonra kazanılan ilk lig şampiyonluğunu kutlamak için kuzey Londra'nın sokaklarını doldurmuştu.
24 saatten az bir süre önce Paris Saint-Germain'e karşı Şampiyonlar Ligi penaltı atışlarında yaşanan üzücü yenilgiye rağmen parti coşkuyla devam etti. Rice, Sky Sports'a şunları söyledi: "Bu takımı seviyorum, menajeri seviyorum. İnsanlara yaşattığımız mutluluğu görmek inanılmaz. Ama gelecek yıl daha fazlası için geri döneceğiz. Bunu ilk kez burada duyuyorsunuz. Ya bize katılın ya da dışarıda kalın."
Mikel Arteta yönetiminde yeni bir dönem
Bu arada, Myles Lewis-Skelly, Arsenal’in en son 2004 yılında şampiyon olduğu dönemde henüz doğmamıştı bile. Şampiyonlar Ligi finalinde orta sahada ilk 11’de yer alan 19 yaşındaki oyuncu, Sky Sports’a şunları söyledi: “Her şeyden önce, bu başarıyı tamamen takım arkadaşlarıma borçluyum. Kolay bir sezon olmadığından, bizi bu noktaya getiren kulübün organizasyonundan gurur duyuyorum. Ama tabii ki sezonun sonuna geldik ve İngiltere şampiyonu olduk."
"Hayalimize, hedefimize bu kadar yaklaştığımızda, biraz yetersiz hissetmek hayal kırıklığı yaratıyor ama Mikel'in dediği gibi, bu bize daha fazla motivasyon sağladı, bunu kullanacağız. Burada ailemi de göreceğim. Çok duygusal olacak, bu yüzden çok heyecanlıyım. Son iki hafta inanılmazdı. O anları takımla, çok sevdiğiniz, birlikte savaşa çıktığınız insanlarla paylaşmak. Bu harika. Benim için [gelecek] parlak. Yeni bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum ve hayallerimizi gerçekleştirmek için hazır olduğumuzu hissediyorum. [Arteta] tüm yolculuğum boyunca bana çok destek oldu, bu yüzden ona ve bana gösterdiği güvene çok minnettarım. Teşekkürler, daha bitmedi!"
Taraftarlar tarihi geçit töreni için Londra'ya akın etti
Gabriel ve takım arkadaşı Eze, önceki gecenin acısına rağmen otobüste neşeli görünüyorlardı; Arteta ise kalabalığa el sallarken yüzünde geniş bir gülümseme vardı. Arsenal teknik ekibi ikinci bir otobüste, kadın takımı ise Şubat ayında kazandıkları FIFA Şampiyonlar Kupası’nı sergileyerek üçüncü bir otobüste yer alıyordu. Tahminlere göre yarım milyon taraftar bu etkinliğe katıldı; yüzlerce işaret fişeği atılırken otobüslerin etrafında kırmızı dumanlar yükseliyordu.