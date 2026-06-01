Bu arada, Myles Lewis-Skelly, Arsenal’in en son 2004 yılında şampiyon olduğu dönemde henüz doğmamıştı bile. Şampiyonlar Ligi finalinde orta sahada ilk 11’de yer alan 19 yaşındaki oyuncu, Sky Sports’a şunları söyledi: “Her şeyden önce, bu başarıyı tamamen takım arkadaşlarıma borçluyum. Kolay bir sezon olmadığından, bizi bu noktaya getiren kulübün organizasyonundan gurur duyuyorum. Ama tabii ki sezonun sonuna geldik ve İngiltere şampiyonu olduk."

"Hayalimize, hedefimize bu kadar yaklaştığımızda, biraz yetersiz hissetmek hayal kırıklığı yaratıyor ama Mikel'in dediği gibi, bu bize daha fazla motivasyon sağladı, bunu kullanacağız. Burada ailemi de göreceğim. Çok duygusal olacak, bu yüzden çok heyecanlıyım. Son iki hafta inanılmazdı. O anları takımla, çok sevdiğiniz, birlikte savaşa çıktığınız insanlarla paylaşmak. Bu harika. Benim için [gelecek] parlak. Yeni bir dönemin başlangıcı gibi hissediyorum ve hayallerimizi gerçekleştirmek için hazır olduğumuzu hissediyorum. [Arteta] tüm yolculuğum boyunca bana çok destek oldu, bu yüzden ona ve bana gösterdiği güvene çok minnettarım. Teşekkürler, daha bitmedi!"