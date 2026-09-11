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'İlk iki gol hediyeydi' - Martin Demichelis, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya karşı alınan ağır yenilgide RB Leipzig'in savunma çöküşünü eleştirdi
İlk kez ev sahipliği yapan takım Leipzig'i dağıttı
Como, 119 yıllık bekleyişin ardından Avrupa'daki tarihi ilk maçını Stadio Giuseppe Sinigaglia'da Leipzig'i 4-1 mağlup ederek kutladı. Martin Baturina, Tasos Douvikas, Assane Diao ve Maximo Perrone'un golleri Cesc Fabregas'ın takımına galibiyeti getirirken, konuk ekip adına tek teselli golünü Andrija Maksimovic kaydetti. Bu farklı galibiyetle Como, Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında dört veya daha fazla gol atan ikinci İtalyan kulübü oldu ve 1991'de Rosenborg'a karşı bunu başaran Sampdoria'nın başarısını tekrarladı.
- AFP
Demichelis savunmada verilen hediyeleri eleştirdi
Leipzig Teknik Direktörü Demichelis, savunma hattının ev sahibi ekibe ucuz fırsatlar vermesine tanıklık ettikten sonra karma alanda sert bir değerlendirmede bulundu. Ridle Baku'nun başarısız uzaklaştırma girişimi Baturina'nın skoru açmasına izin verdi, ardından Hırvat oyun kurucu Douvikas'ın Como'nun farkı ikiye çıkarması için attığı ara pasla Castello Lukeba'nın savunmasını adeta yardı.
Takımının savunmadaki çöküşünü değerlendiren teknik adam, "Şu anda düzgün bir analiz yapmak zor. Rakip bizden çok daha iyiydi. Topsuz oyunda daha iyi bir yapıya ihtiyacımız vardı ama bu olmadı. İlk iki gol hediyeydi. Bu seviyede böyle savunma yapamazsınız" ifadelerini kullandı.
Kadro geçiş süreci sıkıntıları körüklüyor
Demichelis, taktik uyumdaki belirgin farka dikkat çekerek, Como'nun son üç yılda Djarum Group'un sahipliği altında güçlü bir takım kimyası oluşturduğunu kabul etti.
Yenilenen kadronun sancılarına vurgu yapan Arjantinli, şöyle ekledi: "Rakibin iyi üç yıldır birlikte oynadığını da kabul etmek gerekiyor; kendilerine özgü belirgin bir kimlikleri var. Bu, bu gece açıkça görüldü. Kadromuzda sekiz yeni oyuncu var. Bu da fark edildi. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Ama Como'nun ilk atağı golle sonuçlandı. Şu anda olumlu herhangi bir şey görmek zor."
- Xinhua
Bundesliga'da toparlanma gündemin zirvesinde
Saksonya ekibi, İtalya'daki sıkıntılı sınavı hızla geride bırakıp odağını yeniden iç sahadaki meselelere çevirmeli; ilk durak bu hafta sonu Hamburger SV deplasmanı. Demichelis, 13 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nin ikinci maç gününde Hollanda devi PSV Eindhoven'ı ağırlamadan önce savunma hattını toparlamak gibi acil bir görevle karşı karşıya.
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