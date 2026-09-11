Demichelis, taktik uyumdaki belirgin farka dikkat çekerek, Como'nun son üç yılda Djarum Group'un sahipliği altında güçlü bir takım kimyası oluşturduğunu kabul etti.

Yenilenen kadronun sancılarına vurgu yapan Arjantinli, şöyle ekledi: "Rakibin iyi üç yıldır birlikte oynadığını da kabul etmek gerekiyor; kendilerine özgü belirgin bir kimlikleri var. Bu, bu gece açıkça görüldü. Kadromuzda sekiz yeni oyuncu var. Bu da fark edildi. İkinci yarıda topa daha fazla sahip olduk. Ama Como'nun ilk atağı golle sonuçlandı. Şu anda olumlu herhangi bir şey görmek zor."