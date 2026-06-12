Zverev, Paris'te kazandığı şampiyonlukla "bir şeylerin önünün açıldığını ve bu yolda ilerleyebileceğimi" umduğunu belirtti. "Dört Grand Slam turnuvasından sadece birini kazandım. Hayallerimin peşinden gitmeye devam etmek istiyorum," dedi Hamburglu tenisçi.

Zverev'in 2022'deki ağır ayak bileği sakatlığından önce neredeyse ulaşmak üzere olduğu dünya sıralamasında zirveye ulaşma yolu zorlu geçecek gibi görünüyor. İtalyan Jannik Sinner, Paris'te ikinci turda sansasyonel bir şekilde elenmesine rağmen büyük bir avantaj sahibi. 13.500 puanla birinci sırada yer alıyor - şu anda sakat olan İspanyol Carlos Alcaraz (9960) ve 7305 puana sahip Zverev'in önünde.

Ancak Zverev, 29 Haziran'da başlayacak olan Wimbledon'daki çim kort klasik turnuvasında ilk kez finale kalarak en azından Alcaraz'ı geçebilir. Turnuva başlamadan önce bir sonraki başarıya ulaşma şansını oldukça yüksek görüyor. "Bir Grand Slam şampiyonluğu her zaman yardımcı olur. Geçen yıla göre daha iyi formdayım ve Wimbledon'da da bir şeyler yapabileceğime inanıyorum," dedi Zverev.